Gelchsheim bleibt lieber eigenständig

In der Tabelle liegen sie momentan gleichauf an der Spitze, räumlich trennen den SV Sonderhofen und den SV Gelchsheim gerade mal drei Kilometer. So birgt dieses Spiel der Kreisklasse allein wegen der unmittelbaren Nachbarschaft gewisse Brisanz. Man kennt sich halt, auch sportlich. Mit Freude sieht dem Derby Gelchsheims Vorsitzender Roland Schiffert entgegen.



„Es ist für uns ein ganz besonderes Spiel. Wir haben in den letzten Jahren kaum einmal um Punkte gegen Sonderhofen gespielt, weil sie ja meist höherklassig waren.“ Obwohl die Gelchsheimer einen von Schiffert nicht erwarteten optimalen Start hingelegt haben, blickt der Vorstand nun mit gemischten Gefühlen auf das Topspiel Zweiter gegen Erster. Er habe gehörigen Respekt vor Sonderhofen, „dass wir den Laden nicht voll kriegen“.

Dabei besteht kein Anlass zu dieser Sorge bei den Gelchsheimern, die in den letzten Jahren aus dem eigenen Nachwuchs schöpfen konnten. Drei Meistertitel nacheinander gewannen die U19-Junioren des Vereins – wenn auch als Spielgemeinschaft mit anderen Klubs. Der Weg mit den eigenen Jungen erweist sich spätestens jetzt als richtig – und lockte Spielertrainer Heiko Esser ins selbständige 800-Einwohner-Dorf im Ochsenfurter Gau.

Vorige Runde trug Esser mit 33 Toren maßgeblich zum Aufstieg bei; in dieser Saison traf der 30-Jährige vom Typ klassischer Mittelstürmer auch schon wieder fünfmal.

Dass Gelchsheim lieber eigenständig blieb, statt die zur Debatte gestandene Spielgemeinschaft mit dem TSV Aub einzugehen, hat sich ausgezahlt. „Wir wussten ja, dass wir sechs Leute aus der Jugend bekommen. Bei einer Spielgemeinschaft wären sie eventuell gegangen“, sagt Schiffert. So sind die Jungen geblieben – im Gegensatz zu den Barthel-Brüdern Joachim und Steffen sowie den Hoos-Brüdern, die allesamt auswärts bis zur Landesliga gegen den Ball treten. „Hätten wir die vier noch, dann würden wir diesmal ganz vorne mitspielen“, sagt der Vorsitzende.



Im Moment ist das auch so der Fall, aber Ziel bleibt der Klassenverbleib. Davon will Schiffert auch als Tabellenführer nicht abrücken. Was Erfolg heißt, dazu hat er eine eigene Sicht. „Solange Mannschaft und Zuschauer zufrieden sind, ist alles gut.“ Mit einem Punkt in Sonderhofen wären sie es.