Geesdorfs ewiges Duell mit dem FC Sand

Auch wenn das Hallen-Nachtturnier des TSV/DJK Wiesentheid am Donnerstag mit einem 2:0-Sieg des Landesligisten TSV Abtswind endete, war ein anderes Spiel für den Veranstalter mindestens genauso wichtig. Im Halbfinale schlugen die Hausherren den Lokal- und Ligarivalen FC Geesdorf mit 1:0 und zogen ins Endspiel ein. Bei der Schweinfurter Hallenkreismeisterschaft am heutigen Samstag in Eltmann treffen die beiden Rivalen bereits in ihrem letzten Vorrundenspiel der Gruppe A wieder aufeinander.

„Wir haben einen kleinen Kader. Es werden wohl alle spielen, die auch in Wiesentheid im Einsatz waren. Mal schauen, wie gut wir das Turnier verkraftet haben“, erklärt Hassan Rmeithi. Der Geesdorfer Trainer setzt sich dennoch das Halbfinale als Ziel, was wenig überrascht. In den letzten vier Jahren schaffte es der Bezirksligist jeweils in die Vorschlussrunde, in den letzten zwei sogar ins Finale. Es blieben zwei zweite und zwei vierte Plätze. Geesdorfs Bezwinger hieß in den Endspielen (14/15, 15/16) und in den Halbfinals (12/13, 13/14) jeweils FC Sand, gegen den diesmal bereits in der Vorrunde gespielt werden muss. Dass auch das Derby gegen Wiesentheid bereits in der Vorrunde stattfindet, stört Rmeithi nicht, der den Kontrahenten lobt: „Die haben eine richtig gute Mannschaft, die unter ihrem neuen Trainer sehr gut organisiert spielt.“

Der neue Mann heißt Stefan Schoeler und hat zuvor die A-Jugend des Vereins erfolgreich betreut. Der 48-Jährige will in erster Linie, dass seine Schützlinge mit Spaß bei der Sache sind. „Dann sehen wir, was rauskommt. Gegen wen wir dabei spielen, ist unwichtig. Hauptsache, es gibt einen schönen Wettstreit.“ Das Spiel gegen Geesdorf sieht er leidenschaftslos. Als gebürtiger Niedersachse, der erst seit rund zehn Jahren im Frankenland lebt, ist es ein Spiel wie jedes andere. Eine lokale Rivalität ist dem Physiotherapeuten fremd. Ein Ziel für die Kreisendrunde hat er nicht. „Wir wollen weiter an unserem Spiel feilen. Wenn wir gut genug sind, kommen wir weiter. Wenn nicht, packen wir frühzeitig die Koffer.“ Vom Hallenfußball hält Stefan Schoeler recht viel. Für ihn ist dies die wichtigste Zeit für Fußballer, die sich weiterentwickeln wollen. „Man wird nirgendwo sonst spielerisch und taktisch so gefordert wie in der Halle.“

Im Gegensatz zum Wiesentheider Trainer ist sein Sander Kollege Uwe Ernst erfolgsbesessener. „Natürlich wollen wir was erreichen, wenn wir teilnehmen. Aus Spaß an der Freude machen wir's nicht“, erklärt der FC-Übungsleiter vor der Kreismeisterschaft in der Eltmanner Georg-Schäfer-Halle am Samstagabend. Doch der 47-Jährige weiß: Einfach wird der erneute Weg zum Erfolg mit Sicherheit nicht. Neben den eigenen personellen Engpässen sind die anderen Konkurrenten natürlich scharf darauf, dem amtierenden Bezirksmeister und Top-Favoriten ein Bein zu stellen. „Wir werden jeden Gegner so nehmen, wie er ist. Ob ein Team nun in der Bezirksliga oder der Kreisliga spielt, nimmt sich nicht viel. Es ist ein Hallenturnier, da kann uns selbst ein Kreisklassist weh tun.“ Ein solcher ist die vierte Mannschaft in der Vorrundengruppe A, der TSV Ettleben/Werneck, Geesdorfs erster Gegner im Eröffnungsspiel des um 16 Uhr beginnenden Turniers.

Die drei erstplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Bezirksmeisterschaft. Sollte Bayernligist Sand unter diesen sein, würde auch der Viertplatzierte am 21. Januar in Münnerstadt an den Start gehen. Sand ist dort als Titelverteidiger automatisch dabei.