Geesdorf schnappt sich die Krone

Der Kreismeister des Fußballkreises Schweinfurt kommt aus dem Landkreis Kitzingen. Noch dazu in Eltmann und damit am äußersten Rand des Kreises Haßberge setzte sich der FC Geesdorf die Futsal-Krone auf. Es war also ein multifrankonisches Allerlei, bei dem der Bezirksligist mit dem 4:2-Finalsieg über Ligakonkurrent SV Euerbach/Kützberg die Oberhand behielt. Ebenfalls für das Bezirksfinale am 21. Januar in Münnerstadt qualifiziert sind der Drittplatzierte FT Schweinfurt sowie Titelverteidiger FC Sand, der diesmal enttäuschte.

„Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden“, meinte nach Abpfiff des hektischen Endspiels Stephan Brunner, der Carsten Weiß als Trainer der Euerbacher vertrat. Der Chefanweiser weilte mit einer weiteren SV-Delegation beim Turnier in Hambach, weshalb die Blau-Weißen nur mit sechs Feldspielern in Eltmann antraten, „da ist es halt schwer“, so der Sportleiter.

Hassan Rmeithi, Spielertrainer des neuen Kreismeisters, sah?s ähnlich: „Bei Euerbach hat die Kraft nachgelassen“, so der 31-Jährige, der mit seinem Treffer zwei Minuten vor Abpfiff noch für den sportlichen Schlusspunkt gesorgt hatte, um sich nach anhaltenden Diskussionen mit dem Schiedsrichter-Duo 18 Sekunden (!) vor dem Ende zuerst Gelb und danach Gelb-Rot einzuhandeln. Darüber konnte Rmeithi hinterher wieder schmunzeln: „Wenn du kickst, willst du auch gewinnen. Wir haben eine gute Hallen- und vor allem Futsal-Mannschaft. Das hat wenig mit Glück zu tun, du musst gezielt spielen. Klar ist aber, dass der Bezirksentscheid eine andere Geschichte wird.“ Tatsächlich agierte der FC zielstrebig und war vor dem Tor cleverer als die Euerbacher, die aus viel Ballbesitz zu wenig Ertrag holten.

Im diesmal alles andere als unwichtigen „kleinen Finale“ hatte die FT Schweinfurt derweil große Mühe mit der Turnierüberraschung, dem Kreisklassisten TSV Ettleben/Werneck. Erst nach Sechsmeterschießen setzte sich der Bezirksligist mit 7:6 (2:2) durch und löste damit das Ticket für das Unterfrankenfinale. Entsprechend erleichtert war Trainer Norbert Barth hernach: „Wir wollten weiterkommen“, so der scheidende Turner-Trainer, dessen Neuzugang Tobias Härterich sich beim zwischenzeitlichen 1:1 allerdings gleich verletzte. „Ich bin kein Arzt, aber es sieht nach einem Bänderriss am Knöchel aus. Das tut uns sehr leid und ist für Tobias natürlich extrem bitter. Gerade als Neuzugang hätten wir ihn sehr gerne während der Vorbereitung gesehen, jetzt wird er uns gleich fehlen“, so Barth.

Kreisklasse schlägt Bayernliga hieß es zuvor in der Vorrundengruppe 1, wo Ettleben/Werneck dem bayerischen Hallenmeister aus Sand ein Schnippchen schlug. Im direkten Duell retteten die Sander bei hoher Überlegenheit und nach 1:3-Rückstand zwar ein Remis. Dennoch war für den Titelverteidiger nach der Vorrunde Endstation, während Ettleben/Werneck als Zweiter hinter Geesdorf in die Vorschlussrunde einzog. Für den TSV/DJK Wiesentheid blieb Rang drei. Souveräner waren die Favoriten in Gruppe 2 unterwegs, wo der SV Euerbach/Kützberg und die FT Schweinfurt nicht nur den besten Futsal boten, sondern das auch in Ergebnisse ummünzten. Gastgeber SG Eltmann schlug sich mit vier Punkten zwar beachtlich, schied aber ebenso wie der punktlose Kreisklassist SV Hofheim aus.

Im Halbfinale hatte der FC Geesdorf sein (Bezirks-)Finalticket gelöst und sich dank eines schönen Treffers von Oliver Hahn verdient mit 2:1 gegen den Ligakonkurrenten aus Schweinfurt durchgesetzt. Ettleben/Werneck schnupperte gegen einen mit Hochbegabten wie Michael Kraus, Mirza Mekic oder Torwart Dominik Biemer besetzten SV Euerbach/Kützberg lange am nächsten Favoritensturz, vergab etliche gute Chancen und fing sich in der Schlussminute einen Konter zum 0:2. Die Enttäuschung beim Favoritenschreck hielt sich trotzdem in Grenzen. „Wir haben unsere Erwartungen übertroffen“, so Co-Trainer Dieter Rottmann, „es ist sensationell, was wir als Außenseiter geleistet haben. Wir sind total zufrieden.“ Das waren auch die Anhänger des TSV, die allerdings die einzigen waren, die in der recht sparsam gefüllten Georg-Schäfer-Halle für ein wenig Stimmung sorgten. Schade, denn gerade die Finalspiele hätten ein paar Zuschauer mehr verdient gehabt.