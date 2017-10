Geesdorf bereitet sich auf Großes vor

Spielt nächste Runde ein Klub aus einem 400-Einwohner-Dorf in der Fußball-Landesliga? Kann gut sein, denn der FC Geesdorf ist gerade auf bestem Weg dorthin. Nach etwas mehr als einem Drittel der Saison stehen die Kicker aus dem Wiesentheider Ortsteil an der Tabellenspitze der Bezirksliga. „Die Landesliga wäre für uns schon ein Einschnitt“, sagt Leo Weiglein, der Sportleiter. „Es ist noch zu früh, aber der Verein muss sich die Frage wohl stellen. Wir warten mal ab und werden uns in der Winterpause mit ihr beschäftigen.“ Weiglein erinnert an das Beispiel des FC Bad Kissingen, der vorigen Winter deutlich die Liga anführte und dann unvermittelt einbrach. Zudem gehe es als nächstes gegen den Tabellendritten aus Unterspiesheim, danach warte das immer brisante Nachbarschaftsduell gegen Oberschwarzach.

Noch vor fünf Jahren hätte er „im ganzen Leben nicht“ daran gedacht, dass für seinen FC mal die Landesliga möglich wäre. Dass die Geesdorfer in dieser Saison die Klasse anführen, ist nicht unbedingt überraschend, sondern das Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung. In den Jahren seit dem Aufstieg 2014 machte der Dorfklub nicht nur in der Bezirksliga auf sich aufmerksam, sondern auch mit Auftritten im Pokal bis auf unterfränkischer Ebene oder in der Halle.

Der FC besitzt ein gewachsenes Team, das im Kern seit sechs oder sieben Jahren zusammen ist und nun mit Mitte bis Ende 20 quasi im besten Fußballalter ist. Dazu schaffte es der Klub, vor der Runde einige Akteure an Land zu ziehen, die den Kader nicht nur in der Breiteverstärken. Hinzu kommt, dass Spielertrainer Hassan Rmeithi (31) in seinem siebten Jahr in Geesdorf so fit wirkt wie lange nicht und eine überragende Rolle auf dem Spielfeld einnimmt.

Es gibt keine Übermannschaft

Die Bezirksliga hat in dieser Saison auch keine Übermannschaft wie vorher Euerbach oder Unterpleichfeld, manche der zuvor gepriesenen Favoriten wie Gochsheim, Forst oder Bad Kissingen sind eher mäßig gestartet, und so stehen die Geesdorfer – trotz dreier Niederlagen – ganz vorne. Dabei hatte Rmeithi noch im Frühjahr bei der Verlängerung seines Vertrages angekündigt, dass es wohl sein letztes Jahr in Geesdorf werde. Weiter voranbringen könne er den Verein nicht. Neue Spieler nach Geesdorf zu locken erwies sich als schwierig. „Deswegen sagte ich, sie sollen sich nach einem anderen umsehen, der noch zwei bis drei Leute mitbringt. Jetzt hat es sich glücklicherweise anders entwickelt“, sagt Rmeithi.

In diesem Sommer kam aus Würzburg mit Fazdel Tahir auch Sinan Bilgin. Den zuletzt in Wiesentheid kickenden Markus Pfeufer hatte der FC ebenso wie den Stadelschwarzacher Max Dietrich schon vorher auf seiner Liste. Dazu ist Uli Konrad zurückgekehrt. „Wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft haben. Sie hat sich entwickelt. Mancher muss jetzt auf ungewohnter Position spielen“, so Rmeithi. „Die Spieler kommen damit klar.“

Simon Weiglein ist in die Abwehr-Zentrale gerückt, Angreifer Max Dietrich muss auf links öfters eine defensive Rolle einnehmen. Rmeithi selbst stellte sich anfangs der Runde – auch aus Mangel an Alternativen – oft als Sechser auf, um das Spiel von hinten heraus zu lenken. Das klappte, doch seit Torgarant Stefan Weiglein wegen Leistenproblemen ausfällt, stellt sich Rmeithi wieder in den Angriff. Zwölf Treffer hat er dort erzielt, Bestwert in der Liga. „Ich fühle mich fit“, sagt er, „dazu kommt die Erfahrung. Dass ich Tore schießen kann, ist kein Geheimnis.“ Was den möglichen Aufstieg angeht, ist der 31-Jährige einerseits vorsichtig. Noch sei lange zu gehen. Der FC Thulba stehe punktgleich mit an der Spitze, ein Team, dem er zutraut, vorne dabei zu bleiben.

Und die Konkurrenz werde sich anders auf Geesdorf einstellen. Andererseits „kannst du im Moment auch nicht sagen, du spielst um Platz fünf mit. Das wäre Quatsch. Wir sind gut drauf und versuchen, so lange wie möglich oben zu stehen.“

Was hat der Trainer vor?

Seiner Mannschaft traut Rmeithi die Landesliga zu. Wie seine Zukunft aussieht? „Nehmen wir an, wir würden aufsteigen und Hassan sagt, dass er geht – das kann ich mir nicht vorstellen“, erklärt Sportleiter Weiglein. Das Thema sei offen, sagt Rmeithi, so ganz auf Abschied stünden die Zeichen von seiner Seite aus auch nicht. „Es ist nicht so, dass ich im Sommer aus Geesdorf wegrennen muss.“ Zumal er die gewünschte Entwicklung sieht. Jetzt gilt es, einen kampfstarken Gegner wie Unterspiesheim aus dem Weg zu räumen, der ebenso stetig vorangekommen ist. Mit Respekt sieht Rmeithi auf das, was Trainer-Kollege Reinhard Seger dort entwickelt hat. „Das waren für uns immer schwierige Spiele.“