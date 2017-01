Fußball ist nicht mehr die Hauptsache

Der Anruf erreicht Daniel Tsiflidis in Deutschland. Der Ex-Torwart des Fußball-Regionalligisten FC Würzburger Kickers ist zurück in der Heimat, in Mannheim. Dort hat er den Jahreswechsel gefeiert und dort will er auch mit seiner Freundin und Töchterchen Aniko in Zukunft leben. Das Abenteuer in Griechenland, seinem „Vaterland“, wie es Tsiflidis nennt, ist nach einem knappen halben Jahr vorbei. Tsiflidis, der bis zum Sommer fünf Jahre lang bei den Kickers das Tor hütete und fast die ganze Zeit über auch Spielführer beim Klub vom Dallenberg war, hat den griechischen Zweitligisten APO Fostiras im Dezember verlassen. „Dem Klub-Sponsor aus Belgien ist das Geld ausgegangen“, erzählt der 30-Jährige: „Es gab über Monate kein Gehalt. Ich muss an meine Familie denken. Da ist es besser wieder nach Deutschland zurückzukehren.“

Tsiflidis musste sich aus dem laufenden Vertrag herausklagen. Trotzdem müsse man mit ihm nun wirklich kein Mitleid haben, findet Tsiflidis. „Es war trotz der Probleme eine tolle Zeit in Athen. Ich habe eine ganz andere Fußballkultur kennengelernt. Mir ging es in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln. Ich habe dort direkt am Meer gewohnt. In einer Metropole wie Athen zu leben, war eine tolle Sache. Ich würde es genauso wieder machen“, so Tsiflidis. In Griechenland nehme man den Lauf des Lebens bisweilen eben etwas gelassener. „Es war auch erstaunlich, wie meine Mitspieler mit der Situation umgegangen sind. Man stelle sich das einmal in Deutschland vor, wenn über Monate bei einem Klub keine Gehälter gezahlt werden. Dort war aber die Stimmung nach wie vor richtig gut. Da ist schon ein großer Mentalitätsunterschied.“ Sportlich lief es für den einstigen deutschen Nachwuchs-Nationalspieler beim Athener Zweitliga-Klub nicht optimal. In der Liga kam er zu keinem Einsatz. „Schade ist nur, dass ich das Pokalspiel gegen Olympiakos Piräus nicht mehr miterleben kann. Das steht nun am Jahresanfang an. Da dabei zu sein, wäre noch ein Höhepunkt gewesen“, so Tsiflidis.

Die Fußballlaufbahn steht in seinem Leben aber längst nicht mehr im Mittelpunkt. Derzeit genieße er es, dass er Zeit für sein im Sommer geborenes Töchterchen habe, sagt Tsiflidis. „Und in Zukunft liegt bei mir der Fokus auf meiner beruflichen Ausbildung.“ Den Bachelor hat der Betriebswirtschaftler bereits in der Tasche. „Ich schaue mich jetzt um. Möglicherweise mache ich auch noch den Master.“

Das freilich soll nicht heißen, dass der Deutsch-Grieche seine fußballerischen Ambitionen bereits abgeschrieben hat. Einen losen Kontakt zu einem Regionalligisten aus dem Rhein-Neckar-Raum habe es bereits gegeben, berichtet er. „Aber ich denke eher, dass sich im kommenden Sommer die eine oder andere Möglichkeit für mich ergeben wird.“ Bis dahin werde er sich mit Training fit halten.

Über die fußballerische Entwicklung in Würzburg habe er sich stets im Internet informiert, berichtet Tsiflidis: „Ich bin schon ein bisschen stolz auf meine Kickers und freue mich mit den Verantwortlichen. Ich kann mir gut vorstellen, wie schön diese Entwicklung für manchen ist.“ Wehmut empfinde er beim Blick nach Würzburg aber keinesfalls. „Ich bin nicht traurig, dass ich da nicht dabei bin. Ich will auch nicht mehr unbedingt in die Dritte Liga“, sagt er und verspricht, seinem Ex-Klub auch einmal einen Besuch abzustatten: „Aber vielleicht doch noch nicht so bald. Sonst erwacht bei mir, wenn ich das Stadion mit dem neuen Flutlicht sehe, noch der alte Ehrgeiz. Jetzt soll erst mal die Berufsausbildung im Mittelpunkt stehen. Das ist gut so!“