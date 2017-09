Frickenhausens perfekter Rollentausch

Auch Siegen kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Als die Ernte des Tages eingefahren war und die Frauen des TSV Frickenhausen sich 2:1 (1:1) bei Stern München durchgesetzt hatten, wäre es eigentlich Zeit für ein lieb gewonnenes Ritual gewesen. Doch diesmal musste es leider ausfallen. „Aufgrund des hohen Einsatzes fehlte am Ende die Kraft für ein Sieger-Selfie“, teilten die erfolgreichen Frauen am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite mit. Trainer Christian Golden konnte am Tag danach bestätigen: „Das war eine große kämpferische Leistung der gesamten Mannschaft.“

Zwei herbe Niederlagen hatten die Frickenhäuserinnen bei ihren beiden Auftritten zuvor kassiert: 0:3 zu Hause gegen Forstern und dann gar 2:8 in Hof. Das nagte am Selbstverständnis der jungen Mannschaft, deren Altersschnitt Golden diesmal mit 23 Jahren angab. In vielen Gesprächen hatte er vergangene Woche versucht, die niederschmetternden Ergebnisse aufzuarbeiten, aber auch mit schonungsloser Analyse. „Ich bin jemand, der die Dinge klar beim Namen nennt“, sagt der 30-Jährige. Kritik brachte Golden vor allem am Auftritt in Hof an, aber wie auch gegen Forstern blieb festzuhalten: „Dies sind zwei der stärksten Mannschaften in der Bayernliga mit hoher individueller Qualität.

“ Wenn sie auf ein Team treffen wie Frickenhausen, „eine sehr junge Truppe und nicht sehr eingespielt“, kann das wie geschehen ein Beben auslösen – eine Art Naturereignis, das in letzter Konsequenz auf höheren Umständen beruht und deswegen kaum zu vermeiden ist.

Wie reagiert eine derart überrollte Mannschaft? Ängstlich, respektvoll? Oder doch mutig und angriffslustig? „Eine gute Ordnung war das höchste Ziel, nicht Harakiri“, sagte Golden zu der in München eingeschlagenen Linie. „Wir wollten im Mittelfeld pressen und unser System durchziehen.“ Daraus erwuchs in der ersten Viertelstunde ein von Frickenhausen überlegen geführtes Spiel, das in der frühen Führung gipfelte.



Nach einem feinen Angriffszug über rechts spielte Tabea Rauschenberger den Ball präzise vors Tor – und Sandra Abersfelder schloss aus nächster Nähe zum 0:1 ab. Mehrere gute Torchancen sah Golden in dieser Anfangsphase von den Seinen. Einmal klatschte der Ball dabei an die Latte. Aber so klar wie zu Beginn vermochte sein Team fortan nicht mehr zu dominieren. Münchens Stern gewann in der Folge an Strahlkraft, und im lichtesten Moment gelang Bettina Graf der Ausgleich.

Es war einer jener Ballverluste Frickenhausens, den sich die Heimelf zunutze machte. Schnell kam der Ball vom Mittelfeld aus vors Tor, eine Flanke in den Strafraum, ein gelungener Zweikampf – schon stand es 1:1.

Zur zweiten Hälfte hatten die Gastgeberinnen ihre Linie gefunden: lange Bälle in Richtung gegnerisches Tor und hoffen, dass sie dort eine Adressatin finden. Ein paar Mal waren die Gäste damit in Verlegenheit zu bringen, dann hatten sie den Plan durchschaut. Überraschender war da jene Volte, die dieses hin- und herwogende Spiel letztlich entschied.



Zur Halbzeit hatte Golden Anja Schreck von der Feldarbeit entbunden und sie ins Tor gestellt. Schreck hatte sich in der ersten Halbzeit verletzt, und weil Frickenhausen mehrere angeschlagene Spielerinnen hatte, mochte der Trainer keinen offiziellen Wechsel riskieren. Er tauschte also bloß die Positionen und holte die bisherige Torhüterin Julia Kohl ins Mittelfeld. Als Sandra Abersfelder in der 72. Minute den Ball maßgenau vors Tor schlug, fand sie in der Mitte Julia Kohl, und deren Kopfstoß bedeutete den Knockout für München, den schon Lysanne Väth zu Beginn der zweiten Halbzeit hätte setzen können. Doch sie traf nur den Pfosten.

Mitunter braucht es im Fußball ein wenig Glück, manchmal auch einen Tauschbefehl zur rechten Zeit, schon entwickeln sich die Dinge zum Positiven. Wer hätte gedacht, dass man der Torhüterin einmal Girlanden als Torschützin flechten würde? Schade nur, dass sie ein Erinnerungsfoto entbehren muss.