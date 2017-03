Frickenhausens ganz spezielles Duell

Begegnungen mit dem ETSV Würzburg sind für die Fußballerinnen des TSV Frickenhausen immer etwas ganz Besonderes in der Saison. Nicht nur, weil es die einzigen Momente der Bayernliga sind, in denen Unterfränkinnen unter sich bleiben, sondern auch weil Akteurinnen beider Klubs mal für den jeweils anderen gespielt haben; dazu kommt seit geraumer Zeit noch, dass Frickenhausens Trainer Gernot Haubenthal einst beim Rivalen gearbeitet hat.



So manch emotionales Duell hat sich in den vergangenen Jahren entwickelt, in dem mal der ETSV mit 6:0 triumphierte und mal der TSV mit 5:0 gewann. Doch selten gingen die Würzburgerinnen derart angeschlagen in das immergrüne Derby wie in diesen Tagen.

Mit einer 0:4-Packung waren sie in der Vorwoche aus Hof zurückgekommen. Der Silberstreif, der sich vor der Winterpause mit vier Zählern in zwei Spielen abgezeichnet hatte, ist damit schon wieder verflogen. Gleichzeitig nahm Frickenhausen mit dem ersten Sieg seit Mitte Oktober, einem 1:0 ge-gen Pegnitz, reichlich Selbstvertrauen mit in die kommende Partie.



Haubenthal gibt sich denn auch gewohnt angriffslustig, wenn es gegen seinen vormaligen Verein geht. „Es gibt nur eins“, sagt er. „Wir gewinnen das.“ So sehr hatte er sein Team nach dem 1:5 im ersten Spiel des Jahres gegen Saaldorf am Portepee gepackt, dass es im Spiel darauf die gewünschte Reaktion zeigte.

Der Trainer hofft für die Partie am Sonntag wieder auf Romina Kuffner, die zuletzt fehlte – und auf den ersten Einsatz von Winterneuzugang Melin Niedermayer. Auch sie spielte einmal beim ETSV.