Frickenhausens Trainer muss gehen

Das Aus kam nicht ganz unerwartet – zumindest für den Betroffenen selbst. Bis Samstag gegen 10 Uhr war Gernot Haubenthal zwar davon ausgegangen, dass er sich am Nachmittag mit Frickenhausens Fußballerinnen auf die Reise nach Thenried machen werde. Aber als Klubvorsitzender Uwe Braun ihn dann zum Gespräch bat, ahnte er wohl, was die Stunde geschlagen hat: Seine Uhr im Verein ist abgelaufen. Das Ergebnis in Thenried – ein 2:2 – geriet unter dem Eindruck der Ereignisse dann fast ins Hintertreffen. Nach fast drei Jahren und einem Aufstieg in die Bayernliga hat sich der Klub von seinem Trainer getrennt.

Und wie das immer ist, wenn Menschen sich trennen: Einer leidet immer, wobei man in diesem Fall nicht genau weiß, wer das ist. Haubenthal nimmt die Entscheidung des Vereins pragmatisch, ja beinahe professionell zur Kenntnis. „So ist das im Fußball“, sagt er nüchtern. Er ist nicht der Typ, der Emotionen offen zur Schau stellt.



So hält er es auch jetzt. Stets stellte er sich schützend vor sein Team, auch wenn es manchmal ziemlichen Stuss zusammenkickte. Das war nicht immer leicht für einen, der nach Vollendung und Perfektion strebte – und der die Mannschaft mit seinen Ideen mitunter überforderte.

Dies mag das einzige sein, was man ihm im Nachgang vorwerfen kann – dass er nicht bereit war, Abstriche zu machen, dass er auch in Zeiten größter Personalnot auf seiner Taktik beharrte, obwohl es der Mannschaft schon in Bestbesetzung schwer fiel, die Gedanken ihres Trainers aufs Feld zu bringen. Er ließ die Reservisten spielen wie seinerzeit die ersten Elf.

Immer mehr Stützen brachen ihm die vergangenen Wochen weg – Studentinnen, die Prüfungen schrieben, mehr noch: Verletzte, die ihre Blessuren kurierten. Immer häufiger stand er im Training nur mit fünf bis sieben Spielerinnen da. „Wie willst du dich ordentlich auf ein Spiel vorbereiten, wenn so wenige da sind?“, sagt Haubenthal. „Ich möchte keine Geistermannschaft betreuen.“



Im Verein sah man die Not – man sah aber auch etwas anderes. „Wir kamen nicht mehr voran“, sagt Braun, der „alle Spiele“ gesehen hat. In sieben Partie dieses Jahres gelang bloß ein Sieg: ein 1:0 gegen Pegnitz. „Wie kann es sein“, so fragt Haubenthal, „dass eine Mannschaft von solcher Qualität nichts zustande bringt?“ Der Verein hat darauf seine eigene Antwort gefunden.

Ob damit gemeint sei, dass der Trainer das Gros der Mannschaft nicht mehr erreicht habe? „Ja, so könnte man es sehen“, sagt Braun.

Er hält Haubenthal für einen „su-per Trainer“ und einen „guten Menschen“, aber in dieser Situation eben auch für zu anspruchsvoll. „Viele seiner Spielzüge haben die Mädels nicht verstanden.“ Für die jüngste Partie in Thenried, die erste ohne Haubenthal, war Braun als Trainer eingesprungen. Nach eigenen Angaben ließ er offensiver spielen, und auch sonst machte er taktisch einiges anders. Das Ergebnis: ein 2:2, das man so oder so sehen kann. Einerseits hatte Frickenhausen in Thenried noch nie etwas gerissen, andererseits fiel der Ausgleich für die Heimelf erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Ein Ärgernis gewiss, aber wichtiger als das Resultat war Braun das Signal, das die Mannschaft nach außen sendete: Sie lebt noch. „So viel Willen, so viel Kampfgeist habe ich noch nicht gesehen.“ Ohne Auswechselspielerin war der TSV zum Spiel in den Bayerischen Wald gereist – „mit drei Angeschlagenen und zwei Halbkranken“, wie Braun erklärte. Von diesen elf, so soufflierte Haubenthal mit Blick aufs Tableau, hätten unter der Woche gerade vier trainiert.

Seine einstige Co-Trainerin Nadja Kullmann traf in der zweiten Hälfte zum zweiten Mal zur Führung, nachdem Sandra Abersfelder schon nach fünf Minuten das 0:1 erzielt hatte. Doch Thenried kam jedes Mal zurück: einmal durch einen umstrittenen Foulelfmeter nach gut einer Stunde und dann, in der Nachspielzeit, durch einen Abstauber. Torhüterin Julia Kohl hatte den Ball im ersten Versuch abgewehrt, aber gegen den Nachschuss aus zwei Metern war sie machtlos.

Für Haubenthal ist der Schritt, ihn vorzeitig zur Aufgabe zu drängen, die „Konsequenz aus der ängstlichen Lage“. Von Abstiegskampf freilich will Braun nichts wissen. Nächste Woche wird er den neuen Trainer vorstellen, der nicht nur für den Rest der Runde auf der Bank sitzen, sondern auch der Mann der Zukunft in Frickenhausen sein soll.