Frickenhausen verteidigt frühe Führung

Wer vier Spiele in Serie nicht gewonnen und überhaupt erst einen Sieg in der Saison gelandet hat, reagiert erleichtert, wenn es mal wieder geklappt hat – und so atmete auch Christian Golden durch, als seinen Fußballerinnen des TSV Frickenhausen am Sonntagnachmittag dieses wichtige 1:0 (1:0) gegen den ETSV Würzburg II gelungen war. Er wusste, der Sieg hätte angesichts der vielen Möglichkeiten höher ausfallen müssen. Und Würzburgs Spielertrainerin Magdalena Egersdörfer war klar, dass auch ihre Schützlinge vor dem gegnerischen Tor nicht das große Selbstvertrauen besäßen. So geriet Frickenhausens frühe Führung nur selten in Gefahr.

Im Landkreisderby benötigten beide in der Tabelle tief stehenden Konkurrenten dringend die drei Punkte. Während sich die Mannschaften auf den ersten fünf Positionen schon ein Stück weit abgesetzt haben, scheinen die restlichen glorreichen Sieben um den Klassenverbleib zu kämpfen.



Keine acht Minuten waren gespielt, als Sandra Abersfelder da auftauchte, wo eine Stürmerin stehen muss, um Tore zu erzielen. Die 28-Jährige setzte sich nach einem lange geschlagenen Freistoß Anja Schrecks durch und lupfte den Ball aus geringer Entfernung an Würzburgs Torhüterin Melina Eckert vorbei ins Tor. Obwohl die Gastgeberinnen allein bis zum Seitenwechsel vier bis fünf aussichtsreiche Chancen besaßen, gelang ihnen kein weiterer Treffer.

Auch nach dem Wechsel stellten die Gastgeberinnen die dominierende Mannschaft. Wenige Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als ein Kopfball Abersfelders aus kurzer Distanz das Tor verfehlte. Als Angelina Schreck zu einem Alleingang antrat, grätschte ihr die aufmerksam verteidigende Eva Teubert im letzten Moment den Ball vom Fuß. Bis Mitte der zweiten Halbzeit lief das Spiel zumeist in diese eine Richtung.



Als danach Viola Leibold aufs Frickenhäuser Tor zulief, klärte Katharina Other gerade noch zur Ecke. Den nächsten Vorstoß der Würzburger Angreiferin verhinderte Pia Lupper. Für gut zehn Minuten gab die Heimelf die Partie aus der Hand – mehr als ein weiterer Schuss Mara Ludwigs kamen bei den Gästen aber nicht zusammen. „Wir hatten zu wenige Abschlüsse“, sagte Egersdörfer.

In der letzten Viertelstunde hatte Frickenhausen Spiel und Gegner wieder im Griff. Nachdem ETSV-Torhüterin Eckert einen unglücklich geworfenen Ball wieder aufgenommen hatte, schoss Lysanne Väth den indirekten Freistoß aus 15 Metern über das Tor. Nach einem Alleingang Väths klärte erneut Teubert zur Ecke, und bei Amy Lyons Schuss, vorgelegt von Candida Schwarz, die sich gegen zwei Gegenspielerinnen durchgesetzt hatte, verhinderte Eckert die Entscheidung, die nur wenig später der Schlusspfiff herbeiführte.

„Die drei Punkte tun uns sehr gut, wir sind erleichtert“, erklärte Golden. Und: „Wenn das Spiel 0:0 ausgegangen wäre, hätten wir uns richtig geärgert. Aber so haben wir verdient gewonnen. Nur müssen wir wesentlich höher gewinnen.“ Magdalena Egersdörfer stellte fest, dass für ihre Mannschaft ein Punkt drin gewesen wäre. „Bei unserer kämpferischen Leistung war eine deutliche Steigerung zur vorigen Woche erkennbar.“ Darauf lasse sich aufbauen, sagte die 23-Jährige zuversichtlich.

Die Statistik des Spiels TSV Frickenhausen – ETSV Würzburg II 1:0 (1:0) Frickenhausen: Kohl – Anja Schreck, Sabine Müller, Kinle, Lupper – Thormann (76. Lysanne Väth), Other, Schwarz, Rauschenberger (84. Hofmann) – Angelina Schreck (71. Lyons), Abersfelder (66. Dick). Würzburg II: Eckert – Heinickel, Teubert, Wag-ner (71. Schenk), Wurm – Füller, Egersdörfer (53. Leibold, 71. Cangul) – Soytekin, Ludwig, Sophie Mende – Dierks. Schiedsrichter: Cihan Arslan (Wiesenfeld/Halsbach).



Zuschauer: 50.



Tor: 1:0 Sandra Abersfelder (8.).

Bayernliga Frauen

FC Stern München – SV Saaldorf 0:1 SV Weinberg II – SV Thenried 1:1 FC Forstern – FC Pegnitz 4:0 1. FFC Hof – MTV Dießen 3:1 TuS Bad Aibling – SpVgg Eicha 4:0 TSV Frickenhausen – ETSV Würzburg II 1:0