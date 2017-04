Frickenhausen verpasst Befreiungsschlag

Frickenhausens Fußballerinnen kommen nach der Winterpause weiterhin nicht in Fahrt. Selbst gegen den Tabellenletzten Wacker München II reichte es nur zu einem torlosen Unentschieden. Dabei hatte TSV-Trainer Gernot Haubenthal den Sieg, mit dem sich der Knoten der letzten Wochen hätte lösen sollen, fest eingeplant. Dazu fehlte es den Grünweißen aber nahezu an allem – nicht nur am Personal.

Trist verliefen die zurückliegenden Wochen für Frickenhausens Fußballerinnen. Inmitten einer Reihe schwacher Spiele hatte nur der knappe Heimsieg gegen den FC Pegnitz Hoffnung gegeben. Allerdings liegt dieses Erfolgserlebnis auch schon wieder vier Wochen zurück. Gegen Stern München waren die Haubenthal-Schützlinge so nah dran, das Momentum wieder auf ihre Seite zu ziehen, doch die Gäste markierten mit der letzten Aktion den Ausgleich. Gegen das Schlusslicht, das ebenfalls aus der Landeshauptstadt kommt, sollte es nun endlich mit dem erhofften Befreiungsschlag klappen.

Guter Dinge war Haubenthal für das aufgrund der Tabellenkonstellation machbare Unterfangen, obwohl dem Übungsleiter wieder einige Stammkräfte nicht zur Verfügung standen. Auf Johanna Röll und Pauline Großer muss er bereits seit einigen Wochen verzichten. Zudem fiel Romina Kuffner ebenso aus wie Sarah Wintzheimer. Auch Katharina Other war gesundheitlich angeschlagen, stand aber wie Zozan Özdemir in der Startelf. Auf der Bank nahmen mit Vanessa Hofmann und Pearl Mantlik zwei Spielerinnen Platz, die zuletzt in der Reserve überzeugt haben.

Keine optimalen Voraussetzungen also, um einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen, zumal auch die eigentlichen Leistungsträgerinnen ihrer Form des letzten Jahres hinterherhinken. Dies wurde auch gegen das Tabellenschlusslicht deutlich. Denn während die Münchnerinnen von Beginn an engagiert zu Werke gingen und versuchten, mit aggressiver Zweikampfführung der Haubenthal-Elf den Schneid abzukaufen, agierten die Grünweißen unerwartet lethargisch und unsicher. Viele Abspiel- und Stoppfehler waren die Folge. München hatte kaum Probleme, die ideenlosen Offensivaktionen der Gastgeberinnen zu verteidigen. Nur selten erreichte ein Zuspiel Stoßstürmerin Sandra Abersfelder, die meist auf verlorenem Posten stand. „Bei uns fehlt es an der letzten Konsequenz. Viele Aktionen sind zu ungenau. Wir sind kaum ins Spiel gekommen“, monierte Haubenthal den kraftlosen Auftritt seiner Damen.

Glücklicherweise hatten auch die Gäste aus der Landeshauptstadt keine zwingende Aktion vorzuweisen vor dem Seitenwechsel, so dass es ohne Tore in die Kabinen ging. Es konnte nach der Pause nur besser werden. Wurde es aber nicht. Wieder kamen die Gastgeberinnen nur schwerlich in die Begegnung. Wieder gewannen sie kaum einen Zweikampf, kaum ein Laufduell. Ebenso blieben die Passungenauigkeiten im Ballvortrag. Auch der unbedingte Wille, den Bock endlich umzustoßen - leichter wird es in den kommenden Wochen sicher nicht mehr - war nicht zu erkennen. „Wir hatten auch in der zweiten Hälfte keine nennenswerte Tormöglichkeit. Alles spielte sich im Mittelfeld ab. Das ist zu wenig, um erfolgreich zu sein“, haderte Haubenthal.

Zwar zeigten die Münchnerinnen diese Leistungsbereitschaft, die der Übungsleiter auch gerne von seinen Frauen gesehen hätte, allerdings war das Schlusslicht in seinen Aktionen zu limitiert, um das Frickenhäuser Tor wirklich in Gefahr zu bringen. Mit einer Ausnahme: Als Münchens Marie Leber freistehend an der Strafraumkante zum Abschluss kam, aber knapp über den Querbalken schoss. So blieb es am Ende beim tristen 0:0, über das sich die Gäste deutlich mehr freuten.

„Der Punktverlust ist sehr ärgerlich, weil auch die starken Gegnerinnen erst noch kommen“, resümierte Haubenthal. Erneut hatten die Frickenhäuserinnen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst und schlichen resigniert vom Platz. Denn der Vorsprung auf den Relegationsplatz schmolz weiter zusammen. Denn Eicha siegte gegen Forstern und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Haubenthal-Elf. Möglicherweise kommt es in zwei Wochen zum vorentscheidenden direkten Duell in Eicha. Spätestens dann müssen die Grünweißen anders auftreten, um nicht wirklich noch in Abstiegsnöte zu geraten.

Bayernliga Frauen

1. FFC Hof – SV Thenried 2:1 ETSV Würzburg II – SV Saaldorf 1:3 SpVgg Eicha – FC Forstern 4:3 FC Pegnitz – FC Stern München 3:1 TSV Frickenhausen – FFC Wacker München II 0:0 SpVgg Greuther Fürth – FC Moosburg 8:0

1. (1.) SpVgg Greuther Fürth 16 15 0 1 52 : 13 45 2. (2.) 1. FFC Hof 16 11 3 2 37 : 13 36 3. (3.) FC Forstern 15 11 0 4 37 : 19 33 4. (4.) SV Thenried 16 7 3 6 25 : 20 24 5. (6.) SV Saaldorf 16 6 2 8 36 : 34 20 6. (9.) FC Pegnitz 16 5 4 7 26 : 29 19 7. (5.) FC Stern München 15 5 4 6 21 : 25 19 8. (7.) TSV Frickenhausen 16 4 6 6 21 : 30 18 9. (8.) FC Moosburg 16 5 2 9 13 : 31 17 10. (10.) SpVgg Eicha 16 4 4 8 29 : 36 16 11. (11.) ETSV Würzburg II 16 3 3 10 14 : 40 12 12. (12.) FFC Wacker München II 16 1 5 10 10 : 31 8