Frickenhausen stößt an Grenzen der Logik

Es gibt Dinge, die erst richtig an Bedeutung gewinnen, wenn man sie in Relation setzt. Das 0:0 der Frickenhäuser Fußballerinnen zuletzt in Dießen war für sich gesehen kein großer Wurf. Es wächst aber an Wert durch den Auftritt der Dießenerinnen drei Tage später gegen Pegnitz, den diese zu einem furiosen 7:1 nutzten. Auch in Frickenhausen kommt man im Nachhinein zu dem Schluss, dass der Aufsteiger vom Ammersee „durchaus ein ernst zu nehmender Gegner“ gewesen sein muss. Bleibt man bei dieser Logik, hieße es im Umkehrschluss: Bei Pegnitz handelt es sich um einen schwächlichen Rivalen, gegen den Frickenhausen an diesem Sonntag leichtes Spiel haben dürfte.

Fußball aber ist keine Mathematik und Erfolg lässt sich auch nicht nach derlei Formeln berechnen. Auch dieses Spiel wird bei null losgehen, auch in dieser Partie wird sich Frickenhausen keine Lässigkeiten erlauben können wie zuletzt in Dießen. „Wir brauchen eine deutliche Steigerung, sonst wird es schwer gegen Pegnitz“, sagte Trainer Christian Golden Anfang der Woche. Da wusste er schon, dass ihm auch diesmal mindestens zwei seiner Stammkräfte abgehen werden, wie so häufig in dieser Bayernliga-Saison, in der es personell an Kontinuität fehlt.

Waren es vor einer Woche Tabea Rauschenberger, Sandra Abersfelder und Sabine Müller, werden es laut Golden nun Candida Schwarz und Katharina Other sein.

Dass die Pegnitzerinnen noch einmal so desolat auftreten werden wie in Dießen, daran mag Golden nicht glauben. Er kennt und schätzt den FC als „kampferprobte Mannschaft“, die er mit Auftritten wie gegen Thenried (1:1) und Eicha (2:0) in Verbindung bringt. Der Pegnitzer Trainer Michael Bauerschmitt nahm die jüngste Niederlage mit Galgenhumor und wurde auf der Internetseite des FC so zitiert: „Wir haben (...) als höfliche Zuschauer zu einem sehenswerten Spiel beigetragen.“