Frickenhausen findet Weg ans Licht

Laaaaange war der Ball unterwegs, sehr lange. „Ein paar Sekunden“, wie Gernot Haubenthal am Tag danach erzählte. Keiner beim TSV Frickenhausen, noch nicht einmal der notorisch optimistische Trainer, mochte in diesem Augenblick jubeln. Obwohl der Ball, nachdem ihn Sandra Abersfelder aus etwa zwanzig Metern über die Pegnitzer Torhüterin gehoben hatte, eine eindeutige Flugbahn nahm, war es laut Haubenthal „mucksmäuschenstill“ auf dem Platz. Hätte ja sein können, dass der böige Ostwind ihn doch noch von seinem definierten Weg ins Tor abbringt oder aus heiterem Himmel ein Bussard . . ., nun ja.

Zu viel war Frickenhausens Frauen in den Spielen zuvor passiert, als dass man an diesem Sonntag dem Schicksal trauen konnte. Erst als der Ball in dieser 24. Minute tatsächlich im Netz zappelte (und den wichtigen 1:0-Sieg gegen den FC Pegnitz besiegelte), rissen sie draußen die Arme hoch. Lange hatten die Frickenhäuserinnen in der Bayernliga auf einen Sieg warten müssen, der letzte war ihnen mit 4:2 gegen Eicha gelungen – am 23. Oktober. Danach hatte der Mannschaft irgendwie immer etwas gefehlt: Glück, Geschick, Einsatz, Sonnenschein, in der Hauptsache aber: Tore. Sie steckte in einer kleinen Krise und lotete vor einer Woche beim 1:5 gegen Saaldorf ihre Leistungstiefen aus. „Redebedarf auf allen Ebenen“ habe nach diesem Auftritt bestanden, sagte der Trainer. Wichtig waren die folgenden Taten, die beim Heimspiel gegen Pegnitz für sich sprachen.

„Überragend“ fand Haubenthal im ersten Überschwang die Reaktion seiner Elf, rasch korrigierte er sich. „Die Sache ist gut gelaufen. Wir wollen ja nicht übertreiben.“ Wenige Minuten nach dem Anpfiff hatte die vor einer Woche noch glücklose Julia Kohl die Heimelf vor dem Rückstand bewahrt, als sie gegen die vor ihr stehende Michaela Sebald den Ball blockte. Dann war der auch personell wieder besser bestückten Mannschaft der Wille anzumerken, die Düsternis hinter sich zu lassen und einen Weg zurück ans Licht zu finden. „Sie hat dem Gegner klar gezeigt, was und wohin sie will.“ Auch diesmal hatte Haubenthal Mut zum Risiko bewiesen und sie nicht etwa in eine für sie untypische Verteidigungshaltung gezwungen. Ohne die noch erkrankten Melin Niedermayer und Romina Kuffner, dafür mit Candida Schwarz und Katharina Other, die zum Auftakt vorige Woche gefehlt hatten, gewann Frickenhausen rasch die Kontrolle über Spiel und Gegner. Mit dem Führungstor spiegelten sich die Kräfteverhältnisse auch im Ergebnis. Tabea Rauschenberger hatte den Ball in die Schnittstelle der Pegnitzer Abwehr gespielt. Sandra Abersfelder, einzige Spitze im 4-2-3-1-System des TSV, lupfte das Leder elegant an und gab Christina Heim das Nachsehen. Ein kurioses Duell, denn auch Heim ist eigentlich Mittelstürmerin. Doch unversehens musste sie ins Tor, nachdem sich Nadine Großpietsch beim Warmmachen an der Hand verletzt hatte.

Haubenthal hatte auch nach dem 1:0 ein „gutes Gefühl“, obwohl es die Seinen nicht vermochten, mit einem zweiten oder gar dritten Tor die eigenen Nerven zu beruhigen. Wie nicht anders zu erwarten, packte Pegnitz zu Beginn der zweiten Halbzeit ein paar Prozent drauf. Frickenhausen bekam Freiräume, war aber nicht in der Lage, sie effizient auszufüllen. Also blieb es mehr oder minder eine Zitterpartie. Eine Viertelstunde vor dem Ende zog der Pegnitzer Trainer Michael Bauerschmitt seinen letzten Joker: Er warf Nachwuchstorhüterin Annika Trautner ins eiskalte Wasser der Bayernliga und verhalf Christina Heim zu ihrem Platz im Sturmzentrum. Der erhoffte Erfolg blieb aus. Pegnitz hätte an diesem Sonntag wohl wirklich himmlische Mächte gebraucht, um vom lauen Lüftchen zum tosenden Orkan zu werden.