Etwashausen liebt es spannend

1. Bezirksliga Männer

DJK Niedernberg – TG Würzburg 9:3 SC Heuchelhof – TG Heidingsfeld 5:9

1. (1.) TG Heidingsfeld 12 12 0 0 108 : 40 24 : 0 2. (3.) DJK Niedernberg 12 7 2 3 95 : 69 16 : 8 3. (2.) TG Würzburg 14 5 5 4 105 : 103 15 : 13 4. (4.) TV Bürgstadt 14 5 2 7 91 : 105 12 : 16 5. (5.) SC Heuchelhof 13 4 3 6 84 : 100 11 : 15 6. (6.) DJK Leutershausen 10 4 2 4 69 : 65 10 : 10 7. (7.) SB Versbach III 10 2 4 4 72 : 77 8 : 12 8. (8.) VfL Mönchberg 12 4 0 8 65 : 96 8 : 16 9. (9.) SV Hörstein II 11 2 0 9 59 : 93 4 : 18



2. Bezirksliga Ost Männer

TSV Brendlorenzen – SC Heuchelhof II 9:1 VfL Niederwerrn – TV Etwashausen II 8:8 TSV Brendlorenzen – TSV Albertshofen 9:1

1. (1.) TSV Brendlorenzen 15 14 1 0 134 : 59 29 : 1 2. (2.) TV Ochsenfurt 13 12 0 1 112 : 37 24 : 2 3. (3.) TV Etwashausen II 14 8 2 4 114 : 81 18 : 10 4. (4.) TSV Waigolshausen 13 6 2 5 87 : 88 14 : 12 5. (5.) SC Heuchelhof II 14 5 0 9 89 : 106 10 : 18 6. (6.) SV-DJK Unterspiesheim 12 4 1 7 68 : 90 9 : 15 7. (7.) VfL Niederwerrn 13 3 3 7 72 : 103 9 : 17 8. (8.) TV Dettelbach 13 4 0 9 77 : 99 8 : 18 9. (9.) TSV Albertshofen 13 2 2 9 59 : 108 6 : 20 10. (10.) TSV Arnshausen 12 1 3 8 58 : 99 5 : 19

TSV Brendlorenzen – TSV Albertshofen 9:1 (27:6 Sätze). Wie erwartet war für Albertshofen nichts zu holen beim unbesiegten Tabellenführer. In anderthalb Stunden war die Angelegenheit erledigt. Brendlorenzen ließ schon in den Doppeln seine Überlegenheit erkennen und gab nur einen Satz ab. In den Einzeln war es Timo Gallena, dem das Kunststück gelang, einen glatten Dreisatzsieg zu landen und so den einzigen Punkt für die abstiegsbedrohten Albertshöfer zu erwischen. Auch in seinem zweiten Einzel zwang er seinen Brendlorenzener Rivalen in den vierten Satz, den er 1:11 verlor. Alle anderen Gästespieler gaben sich jeweils klar in drei Sätzen geschlagen.

VfL Niederwerrn – TV Etwashausen II 8:8 (30:31). Wieder einmal hat es Etwashausen spannend gemacht. Mehr als drei Stunden waren nötig, um in Niederwerrn wenigstens noch an einem Pünktchen zu kratzen. Zu verdanken war dies dem bestens aufgelegten TVE-Schlussdoppel, das sein spätes Glück vermutlich kaum fassen konnte.



Denn in ihrem Eingangsdoppel hatten Radu Botos und Christian Röder noch unvermittelt schlapp gemacht. Nachdem sie die ersten zwei Sätze jeweils 11:4 gewonnen hatten, verloren sie die nächsten drei Durchgänge – und damit den Punkt. Auch die anderen beiden Doppel mussten die Etwashäuser abschreiben. So war der Druck in den Einzeln enorm gewachsen.



Während Botos und Röder ihm standhielten und insgesamt vier Punkte erzielten, lief es für Christoph Pfrenzinger und Andreas Bibak nicht so erfolgreich. Sie verloren ihre ersten Duelle jeweils im fünften Satz, Bibak mit 9:11. In seinem ebenso knappen zweiten Einzel setzte sich Pfrenzinger am Ende mit 15:13 durch. Wie man es auch drehen und wenden wollte: Für Etwashausen war hier höchstens noch ein Unentschieden zu erzielen.



Alles hing nun von Botos und Röder ab, und die legten einen erstaunlich souveränen Auftritt hin. Den ersten Satz gewannen sie 11:2, den zweiten 11:6 und das 11:7 im dritten war nur noch eine Formalie.



Etwashausen: Christian Röder/Radu Botos 1, Radu Botos 2, Christian Röder 2, Lukas Fassmann 1, Christoph Pfrenzinger 1, Nico Pfrenzinger 1.

3. Bezirksliga Ost Männer

SV Kürnach – SV Kleinmünster 9:3 TTC Kerbfeld – DJK Astheim 9:6 TG Würzburg II – TV Ochsenfurt II 1:9

1. (1.) TV Ochsenfurt II 13 12 1 0 116 : 40 25 : 1 2. (3.) SV Kürnach 12 10 0 2 96 : 60 20 : 4 3. (2.) TSV Rottendorf 13 10 0 3 105 : 60 20 : 6 4. (4.) TV Etwashausen III 14 8 0 6 99 : 83 16 : 12 5. (6.) TTC Kerbfeld 12 6 0 6 75 : 79 12 : 12 6. (5.) TTC Sand 13 6 0 7 80 : 87 12 : 14 7. (7.) SV Kleinmünster 15 3 3 9 81 : 113 9 : 21 8. (8.) TG Würzburg II 13 3 2 8 71 : 100 8 : 18 9. (9.) DJK Astheim 14 2 3 9 80 : 117 7 : 21 10. (10.) TSV Goßmannsdorf 13 1 1 11 49 : 113 3 : 23

TG Würzburg II – TV Ochsenfurt II 1:9 (12:29 Sätze). Obwohl die Sache am Ende deutlich war, hatte der Tabellenführer zwischendurch gehörig zu kämpfen. Gleich dreimal zwangen die Würzburger ihren Gast zu Beginn des Einzeldurchgang in den fünften Satz – zweimal unterlagen sie gegen Yannick Weger und Simon Weigand, beim dritten Mal setzte sich Thomas Mewis gegen Ludwig Weigand durch.



Erst danach nahmen die Dinge ihren erwarteten Lauf. Der Tabellenführer machte ernst und gab nur noch zwei Sätze ab. Das reichte, um auch in der dreizehnten Partie unbesiegt zu bleiben und die Position im Titelkampf zu festigen.



Ochsenfurt: Simon Weigand/Malik Atakan 1, Yannick Weger/Ludwig Weigand 1, Paul Fechner/Niko Kocher 1, Yannick Weger 2, Fechner 1, Atakan 1, Kocher 1, Simon Weigand 1.

TTC Kerbfeld – DJK Astheim 9:6 (35:24). Anfangs hatte es für die Astheimer nicht so schlecht ausgesehen, doch je länger sich die Partie hinzog, umso düsterer wurde es um sie. Maximilian Bedenk erwischte noch einen der lichten Momente, als er sich mit 11:4 im fünften Satz durchsetzte und so den dritten Einzelsieg der DJK besiegelte.



Im zweiten Einzeldurchlauf aber blieb Matthias Altenhöfers Fünf-Satz-Sieg einziges Astheimer Erfolgserlebnis – zu wenig, um endlich den ersten Sieg in diesem Jahr zu landen und im Abstiegskampf Boden gutzumachen.



Astheim: Christopher Bedenk/Harald Broller 1, Tobias Weingärtner/Matthias Altenhöfer 1, Harald Broller 1, Christopher Bedenk 1, Maximilian Bedenk 1, Matthias Altenhöfer 1.