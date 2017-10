Etwashausen immer etwas besser

1. Bezirksliga Männer

TG Würzburg – VfL Mönchberg 7:9

1. (1.) TV Ochsenfurt 4 4 0 0 36 : 11 8 : 0 2. (2.) TSG Kleinostheim 3 2 0 1 21 : 17 4 : 2 3. (3.) VfL Mönchberg 3 2 0 1 23 : 20 4 : 2 4. (4.) SC Heuchelhof 5 1 2 2 32 : 41 4 : 6 5. (5.) SB Versbach III 3 1 1 1 18 : 21 3 : 3 6. (6.) TSV Brendlorenzen 2 1 0 1 14 : 12 2 : 2 7. (7.) TV Bürgstadt 2 1 0 1 16 : 15 2 : 2 8. (8.) FC Hösbach II 2 1 0 1 11 : 14 2 : 2 9. (9.) TG Würzburg 3 0 1 2 19 : 26 1 : 5 10. (10.) DJK Leutershausen 3 0 0 3 14 : 27 0 : 6

2. Bezirksliga Ost Männer

TV Etwashausen II – SC Heuchelhof II 9:4 TV Ochsenfurt II – TV Poppenlauer 1:9 TSV Rottendorf – VfL Niederwerrn 9:7 SV Kürnach – TV Ochsenfurt II 0:9 SC Heuchelhof II – TSV Rottendorf 9:3 TV Dettelbach – TV Etwashausen II 5:9 TSV Bad Königshofen III – SpVgg Hambach 9:4

1. (1.) TV Etwashausen II 6 4 1 1 48 : 37 9 : 3 2. (2.) TSV Bad Königshofen III 4 4 0 0 36 : 15 8 : 0 3. (3.) TV Poppenlauer 3 3 0 0 27 : 3 6 : 0 4. (4.) SpVgg Hambach 5 2 1 2 35 : 36 5 : 5 5. (5.) TSV Waigolshausen 4 2 0 2 28 : 29 4 : 4 6. (6.) SC Heuchelhof II 4 2 0 2 23 : 25 4 : 4 7. (7.) TSV Rottendorf 5 2 0 3 28 : 39 4 : 6 8. (8.) TV Dettelbach 4 1 1 2 23 : 27 3 : 5 9. (9.) TV Ochsenfurt II 3 1 0 2 14 : 18 2 : 4 10. (10.) VfL Niederwerrn 4 0 1 3 26 : 35 1 : 7 11. (11.) SV Kürnach 4 0 0 4 12 : 36 0 : 8

SV Kürnach – TV Ochsenfurt II 0:9 (9:27 Sätze). Kurzen Prozess machte Ochsenfurts bislang sieglose Reserve im Duell der Enttäuschten. Nach etwas mehr als zwei Stunden stand der erste Saisonsieg fest, für den der TVO dreimal den Umweg über den fünften Satz gehen musste, aber sonst nur wenig Mühe hatte. Sowohl Thomas als auch Ludwig Weigand waren in ihren Einzeln mit 2:0 Sätzen vorgeprescht, danach von ihren Kürnacher Kontrahenten eingefangen worden und erst im fünften Satz entscheidend davongezogen. Ochsenfurt: Roland Händle/Rainer Fegelein 1, Eberhard Mündlein/Thomas Weigand 1, Niko Kocher/Ludwig Weigand 1, Händle 1, Rainer Fegelein 1, Kocher 1, Thomas Weigand 1, Eberhard Mündlein 1, Ludwig Weigand 1.

TV Etwashausen II – SC Heuchelhof II 9:4 (32:22). Es war ein hartes Stück Arbeit, das die Etwashäuser da zu verrichten hatten, denn die Gäste wehrten sich nach Kräften, wenn sie auch nie eine Siegperspektive hatten. Als es zum Schluss hin eng zu werden drohte, zeigten sich Markus Sendner und Andreas Bibak nervenstark: Beide gewannen ihre Einzel im fünften Satz. Etwashausen: Andreas Bibak/Oliver Sponsel 1, Christian Röder/Markus Sendner 1, Radu Botos 2, Sendner 2, Röder 1, Bibak 1, Erik Finke 1.

TV Dettelbach – TV Etwashausen II 5:9 (22:29). Auch im zweiten Auftritt des Wochenendes brauchten die Etwashäuser Geduld. Dettelbach gewann zwei von drei Doppeln und wehrte sich bis in den zweiten Einzeldurchgang hinein, schaffte es aber in keinem seiner Duelle in den fünften Satz. In der Folge war mit den Dettelbachern nicht mehr viel los. Als einzigem gelang Johannes Weimann ein Erfolg, der gegen die Niederlage aber nichts mehr auszurichten wusste. So bleibt der TVE dank zweier mehr ausgetragener Partien erst einmal an der Spitze. Dettelbach: Bernward Unger/Jürgen Knorr 1, Johannes Weimann/Peter Dill 1, Thorsten Döring 1, Dill 1, Weimann 1; Etwashausen: Christian Röder/Markus Sendner 1, Röder 2, Sendner 2, Andreas Bibak 2, Timo Philipp 1, Sponsel 1.

TV Ochsenfurt – TV Poppenlauer 1:9 (13:28). Keine 19 Stunden nach dem Sieg in Kürnach waren die Ochsenfurter zum zweiten Mal gefordert, besser gesagt: überfordert. Dieser Rivale war von anderem Kaliber – und setzte sich ähnlich souverän durch, wie es dem TVO am Tag zuvor selbst gelungen war. Nach drei verlorenen Doppeln holte Roland Händle in seinem Einzel den einzigen Punkt, als er sich in vier Sätzen durchsetzte. Viermal noch zwangen die Ochsenfurter den Gast in den fünften Satz, viermal verloren sie.

3. Bezirksliga Ost Männer

TV Etwashausen III – DJK Astheim 2:9 TG Heidingsfeld II – FC Knetzgau 9:0 TSV Albertshofen – SV Kleinmünster 8:8

1. (1.) TG Heidingsfeld II 3 3 0 0 27 : 4 6 : 0 2. (2.) TTC Sand 3 3 0 0 27 : 13 6 : 0 3. (3.) DJK Astheim 2 2 0 0 18 : 5 4 : 0 4. (4.) TSV Albertshofen 3 1 1 1 24 : 20 3 : 3 5. (5.) SV Kleinmünster 4 1 1 2 22 : 31 3 : 5 6. (6.) TTC Kerbfeld 2 1 0 1 12 : 16 2 : 2 7. (7.) TV Etwashausen III 2 1 0 1 11 : 16 2 : 2 8. (8.) SV-DJK Sommerach 2 0 0 2 9 : 18 0 : 4 9. (9.) FC Knetzgau 2 0 0 2 3 : 18 0 : 4 10. (10.) DJK Happertshausen 3 0 0 3 15 : 27 0 : 6

TSV Albertshofen – SV Kleinmünster 8:8 (32:30). Drei Stunden tobte der Kampf um den Sieg, und letztlich gab es nicht mal einen Sieger. Albertshofen hatte im Heimspiel die Chance auf den vollen Erfolg, aber Johannes Vogler und Matthias Will verpatzten die Pointe mit einer erstaunlich klaren Drei-Satz-Niederlage im Schlussdoppel: 6:11, 8:11, 6:11. Kleinmünster war ein unbequemer Gast, dem zwar im ganzen Spiel nie die Führung gelang, dafür am Ende aber der Ausgleich. Albertshofen: Dieter Stadtelmeyer/Steffen Höhn 1, Johannes Vogler/Matthias Will 1, Oliver Hebling 2, Timo Gallena 1, Vogler 1, Will 1, Höhn 1.

TV Etwashausen III – DJK Astheim 2:9 (10:30). Im Frühherbst des Jahres bleiben die Astheimer mit dem zweiten Sieg auf dem grünen Zweig. Ihr blühender Spieltrieb war schon in den Doppeln ersichtlich, die sie in jeweils drei Sätzen gewannen. Und der Erfolg sprießte anschließend auch in den Einzeln. Etwashausens Duftnote setzte allein Timo Philipp durch, der auf der Spitzenposition beide Partien gewann, die zweite in fünf Sätzen ge-gen Christopher Bedenk, den er mit zwei starken Durchgängen am Ende bezwang. Etwashausen III: Timo Philipp 2; Astheim: Frank Sponsel/Simon Hufnagel 1, Christopher Bedenk/Harald Broller 1, Tobias Weingärtner/Thomas Martin 1, Bedenk 1, Weingärtner 1, Hufnagel 1, Martin 1, Sponsel 1, Broller 1.

Bayernliga Nord Jungen

TSV Unterlauter – TG Heidingsfeld 7:7 TTC Hof – TG Heidingsfeld 7:7 TV Etwashausen – TSV Neutraubling 8:5

1. (1.) TV Hilpoltstein 5 5 0 0 40 : 13 10 : 0 2. (2.) TV Bürgstadt 5 3 0 2 32 : 27 6 : 4 3. (3.) TTC Hof 5 2 1 2 32 : 32 5 : 5 4. (4.) TSV Neutraubling 5 2 1 2 29 : 30 5 : 5 5. (5.) TV Etwashausen 3 2 0 1 20 : 19 4 : 2 6. (6.) TTC Bruckberg 2 1 1 0 15 : 13 3 : 1 7. (7.) TG Heidingsfeld 4 0 2 2 23 : 30 2 : 6 8. (8.) TV GA Wackersdorf 2 0 1 1 13 : 15 1 : 3 9. (9.) TSV Unterlauter 3 0 1 2 11 : 23 1 : 5 10. (10.) Post SV Nürnberg 4 0 1 3 18 : 31 1 : 7

TV Etwashausen – TSV Neutraubling 8:5 (29:18 Sätze; 438:420 Bälle). Etwashausen: Timo Philipp/Markus Sendner 1, Sendner 3, Timo Philipp 2, Bastian Hain 1, Kilian Hartner 1.