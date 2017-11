Etwashausen gelingt so ziemlich alles

Bayernliga Nord Männer

TSV Bad Königshofen II – TTC Rugendorf 9:1 TV Etwashausen – TV Erlangen 9:1 TSV Ansbach II – SV-DJK Eggolsheim 7:9 TSV Bad Königshofen II – TTC Tiefenlauter 9:2

1. (2.) TSV Bad Königshofen II 6 6 0 0 54 : 12 12 : 0 2. (1.) TV Etwashausen 7 5 1 1 56 : 29 11 : 3 3. (3.) TTC Tiefenlauter 5 3 1 1 37 : 31 7 : 3 4. (4.) TV Erlangen 4 2 0 2 20 : 29 4 : 4 5. (7.) SV-DJK Eggolsheim 5 2 0 3 30 : 36 4 : 6 6. (5.) TV Altdorf 5 2 0 3 26 : 36 4 : 6 7. (6.) TTC Rugendorf 5 1 1 3 32 : 36 3 : 7 8. (8.) TSV Eintracht Eschau 2 0 1 1 10 : 17 1 : 3 9. (9.) TSV Ansbach II 3 0 0 3 13 : 27 0 : 6 10. (10.) DJK SpVgg Effeltrich II 4 0 0 4 11 : 36 0 : 8

So souverän wie an diesem Samstag hat man Etwashausens Tischtennisspieler in dieser Saison selten erlebt. Und das ist auch schon ein Weilchen her, war gegen Effeltrich oder Altdorf, zwei Gegner, die aus anderem Holzgeschnitzt sind als der TV Erlangen. Vergangene Runde hatten die Etwashäuser ein paar dicke Bretter bohren müssen, um sich bei den Mittelfranken 9:7 durchzusetzen. Und diesmal? Ging alles ganz einfach. Der Gegner erwies sich für den TVE als Sparringspartner.

In Spielfilmlänge von gut 130 Minuten hatten die Etwashäuser ihrem Publikum einen Kampf geboten, der bestenfalls nach den Doppeln noch Spannung verhieß. Denn da leisteten sich Christoph Sasse und Radu Botos den einzigen Punktverlust an diesem Abend, als sie in vier Sätzen unterlagen. Danach war Etwashausens Siegeszug nicht mehr aufzuhalten, auch wenn sich nicht alle so rasant über ihre Gegner hinwegsetzten wie Kamil Michalik, der beide Einzel in hurtigen drei Sätzen für sich entschied. Radu Botos und Bastian Herbert wurden jeweils in den fünften Satz gezwungen und bestanden die Nervenprobe. Dabei hatte Botos schon die ersten zwei Sätze verloren, und Herbert war von ein paar herben Niederlagen belastet, die er in vorherigen Spielen erlitten hatte.

Diesmal aber hatten die Etwashäuser einen dieser Tage erwischt, an de-nen irgendwie alles gelingt. Mit dem fünften Sieg bleiben sie dem Spitzenreiter Bad Königshofen auf den Fersen, aber sie müssen darauf hoffen, dass der Konkurrent ein- besser zweimal stolpert und dann die Gunst der Stunde nutzen, um an ihm vorbeizuziehen. Nur noch zwei Spiele stehen dem TVE bis Weihnachten bevor: am nächsten Samstag in Ansbach und in drei Wochen daheim gegen Eintracht Eschau.