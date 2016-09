Es ist Zeit für einen Abschied

Es ist soweit. Acht Wochen sind vorbei und damit auch mein Praktikum. Die Olympischen Spiele in Rio waren dabei nur ein Ereignis von vielen während der letzten beiden Monate. Die Woche ist diesmal geprägt vom Abschied und dem Blick in die Zukunft.



Doch kommen wir erst mal zur vergangenen Woche. Einer der Höhepunkte war sicherlich das Abschiedsspiel unseres WM-Helden und Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft Bastian Schweinsteiger. Beeindruckend, wie er vor den laufenden Kameras und vielen Fernsehzuschauern seinen Emotionen freien Lauf lässt – er ist eben auch nur ein Mensch. Der 2:0-Sieg gegen Finnland geriet zur Nebensache.



Die Mannschaft war nur bis Donnerstagnachmittag kapitänslos. Dann wurde im Internet Manuel Neuer als neuer DFB-Kapitän verkündet. Mein persönlicher Favorit wäre Jérôme Boateng gewesen. Aber das Leben ist ja bekanntlich kein Wunschkonzert. Apropos Wunschkonzert. Das Ende der Transferperiode hat am Mittwoch dem ein oder anderen Fußballer doch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Ob es an den fehlenden Unterlagen lag (Axel Witsel wollte zu Juventus Turin) oder an der direkten Ligakonkurrenz (Moussa Sissoko entschied sich im letzten Moment für Tottenham statt Everton), auch dieses Jahr sorgten einige Vereine und Spieler wieder für kuriose Transferpannen. Doch auch die Ausgaben der Klubs werden immer kurioser. Bei den investierten 1,41 Milliarden Euro der englischen Premier League für neue Spieler fehlen mir schlichtweg die Worte.



Die Woche hatte auch lokal einiges zu bieten. Wie schon vergangenes Jahr wurde im Toto-Pokal auf Kreisebene die vierte Runde ausgetragen, um auf 32 Mannschaften für das folgende Viertelfinale zu kommen. Das Kuriose daran war, dass gleichzeitig noch Spiele der dritten Runde angesetzt waren. Das System, nach dem die (sechs) Klubs für die vierte Runde ausgelost wurden, obwohl noch nicht einmal alle Sieger der dritten Runde feststanden, erschließt sich mir trotz genauem Studieren der Methodik nicht wirklich. Man muss das wohl nicht verstehen.



Fußball, Fußball, Fußball. Wer davon nichts mehr sehen und hören kann, für den gibt es ab diesem Wochenende eine ernsthafte (sportliche) Alternative. Handball, denn die erste und zweite Handball-Bundesliga startet in die neue Saison.

Rimpar greift in der zweiten Liga wieder an. Wem Wilhelmshaven (hoch im Norden) etwas zu weit weg ist, der kann sich auch in die Sickergrundhalle zum 5. Zurich Cup begeben (zwar kein Bundesligahandball, dennoch sehenswert). Am 13. September bestreitet auch Rimpar sein erstes Heimspiel im „Wolfsrevier“.



Nicht direkt dieses Wochenende, sondern erst ab Mittwoch geht es weiter mit Olympia: Die Paralympischen Spiele werden um 23 Uhr in Rio eröffnet. 155 deutsche Sportler haben sich auf den Weg nach Südamerika gemacht. Bei den Paralympics werden, im Gegensatz zu den Olympischen Spielen, keine russischen Athleten an den Start gehen. Die bekanntesten deutschen Starter sind wohl Daniela Schulte (Schwimmen, 3x Gold) und der beinamputierte Markus Rehm (Gold im Weitsprung).



Meine Zukunft heißt für die nächsten Wochen erst mal Urlaub. Kräfte sammeln für das anstehende Studium in Bamberg (ja, ich wurde wirklich zugelassen), ein bisschen die Seele baumeln lassen und die letzten sommerlichen Sonnenstrahlen genießen. Ein kleiner Umzug (nur 68 Kilometer von Kitzingen entfernt) nach „Freak-City“, wie Bamberg liebevoll unter Basketball-Fans genannt wird, steht im Oktober auch noch an. It's time to say goodbye!