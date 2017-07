Erst das Spiel, dann das Vergnügen

Am letzten Spieltag der Tennis-Landesliga Männer 65 begegneten sich im Landkreisderby der TSV Albertshofen und der TSV Mainbernheim. Es endete wie immer – mit einer freundschaftlichen Brotzeit der beiden Mannschaften, die Gastgeber Albertshofen herrichtete. Bis gespeist wurde, mussten die Gäste einige Zeit warten. Der Grund war einfach: Die Albertshöfer hatten nicht damit gerechnet, dass ihr Sieg mit 5:1 so glatt, problemlos und vor allem so schnell gelingen würde.

Auf die Doppel wurde verzichtet, was die Gastgeber vorher nicht im Essensplan eingerechnet hatten. So dauerte es etwas, bis angerichtet war. Die Wartezeit störte die Tennis-Kämpen wenig. So erzählten und flachsten sie halt noch etwas. Die Enttäuschung der Mainbernheimer hielt sich am Mittwoch um die Mittagszeit in Grenzen, auch wenn sie nun wohl absteigen müssen.

Die Partie bei recht sommerlichen Temperaturen stellte ein Spiegelbild der bisherigen Saison dar. Bei Mainbernheim, das eh schon von Verletzungssorgen geplagt war, musste Volker Steege bereits im ersten Satz des Spitzeneinzels gegen Walter Emmert aufgeben. Schade für beide, die noch nie gegeneinander gespielt hatten und deswegen gespannt waren auf das Duell. So machte es aber keinen Sinn. Steege hatte sich ein paar Tage vorher eine Zecke eingefangen und herausoperieren lassen. Er musste Antibiotika einnehmen. „Eigentlich habe ich Spielverbot, ich soll nicht in die Sonne. Ich wollte mal schauen, ob es vielleicht doch geht“, sagte der einstige Apotheker.

Harald Rügamer erging es ähnlich. Er hatte gegen Herbert Kutschera wenig Chancen – auch weil er immer noch mit den Folgen einer Schulterverletzung kämpft. Ersatz ist kaum vorhanden, und so stehen die Mainbernheimer nun vor dem Abstieg. „Wir sind eben nur fünf Spieler. Da ist es schwierig“, sagt Mannschaftsführer Steege. „Es stellt sich sowieso die Frage, ob es für uns Sinn hat, in der Klasse zu bleiben. Wie es weitergeht, darüber müssen wir uns in den nächsten Wochen mal zusammensetzen.“

Was das Personal angeht, ist der TSV Albertshofen etwas besser dran. Neben dem verletzten Dieter Heinlein fehlte zwar auch Ernst Nuß, aber der war nicht vonnöten. Holger Laurus ließ Bernd Brühl wenig Chancen und gewann glatt, ebenso wie Elmar Pfost gegen Otto Pförtner. Zwar ist bei den Senioren natürlich auch eine Portion Ehrgeiz im Spiel. Es wird regelmäßig trainiert, die Albertshöfer spielen sogar eine Winterrunde, und Holger Laurus nimmt an Turnieren oder Meisterschaften bis auf bayerischer Ebene in seiner Altersklasse teil. Im Vordergrund steht aber der Spaß.

Mitspieler Elmar Pfost fühlt sich in Albertshofen nicht nur sportlich sehr wohl. Der 67-jährige Bibergauer spielte früher – wie die meisten der Tennis-Oldies – Fußball. Auch weil es in Dettelbach keine Senioren-Mannschaft gibt, zog es ihn nach Albertshofen. „Es passt hier von der Geselligkeit her. Die Landesliga ist eine schöne Klasse. Wir werden jedes Jahr etwas älter, die Gegner dagegen jünger“, sagt er lächelnd.



Sicher seien da manche, die Pfosts Sporteifer so gar nicht verstehen mögen. „Es gibt schon einige, die sagen: Du bist doch verrückt! In deinem Alter.“ Doch das störe ihn keineswegs. Otto Pförtner vom TSV Mainbernheim sieht es so: „Es ist doch schön, dass man in diesem Alter überhaupt noch so fit sein kann.“

In Albertshofen scheint Tennis im Moment nicht nur bei den älteren Herren (wo Herbert Kutschera der einzige Einheimische ist) gut zu laufen. Mit sieben Mannschaften stellt der Klub für die aktuelle Runde so viele wie nie zuvor. Einige mischen ganz vorne in ihren Ligen mit. „Wir haben aktuell einen Aufschwung in der Abteilung“, sagt Kutschera. „Das sind bestimmt dreißig Kinder, die bei uns trainieren.“ Gute Aussichten also, nicht nur für die Albertshöfer Senioren, die mit ihrem dritten Tabellenplatz im Endklassement ganz zufrieden sind.

Die Statistik des Spiels

TSV Albertshofen – TSV Mainbernheim 5:1 (10:2 Sätze) Walter Emmert – Volker Steege 2:4 Aufgabe Steege Holger Laurus – Bernd Brühl 6:3, 6:3 Herbert Kutschera – Harald Rügamer 6:1 Aufgabe Rügamer Elmar Pfost – Otto Pförtner 6:1, 6:2 Laurus/Kutschera – Brühl – Rügamer 0:6, 0:6 (kampflos) Pfost/Bruno Hartmann – Pförtner/Horst Trabert 6:0, 6:0 (kampflos)

Landesliga Nord Männer 65 (078)

TSV Albertshofen – TSV Mainbernheim 5:1 TC Bamberg – TG Würzburg 3:3 Rot-Gold Alzenau – TSC Heuchelhof 6:0 Rot-Weiß Bad Kissingen – TG Heidingsfeld 4:2