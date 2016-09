Einseitiges Prestigeduell

Mit einem Kantersieg gegen die Regionalligareserve des ETSV Würzburg haben Frickenhausens Fußballerinnen ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit 5:0 schickten die Kickerinnen aus dem Weindorf den Lokalrivalen zurück in die Domstadt. Dabei wusste besonders Sandra Abersfelder zu brillieren, die mit drei Treffern ihre Torjägerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Nach dem unnötigen Punktverlust bei Aufsteiger FC Pegnitz, als Haubenthals Schützlinge die Heimelf durch zwei haarsträubende Abwehrschnitzer die Treffer quasi auf dem Silbertablett serviert hatten, wollten die Grünweißen gegen den ETSV Würzburg II unbedingt den ersten Saisonerfolg einfahren. Denn neben der nachbarschaftlichen Brisanz lagen den Frickenhäuserinnen auch noch die beiden verlorenen Duelle des Vorjahres lau im Magen. Glücklicherweise konnte TSV-Übungsleiter Gernot Haubenthal wieder auf Angreiferin Sandra Abersfelder zurückgreifen, die für Zozan Özdemir in die Startelf rückte. Auch Sophia Dietze durfte von Beginn an für die abwesende Lysanne Väth ran.

Beide sollten ihre Nominierungen im Laufe der Begegnung noch rechtfertigen. Allerdings waren es nicht die Gastgeberinnen, die das Heft des Handeln an sich nahmen, sondern die ETSV-Reserve. Trotz der deutlichen Auftaktniederlage spielten die blauweißen Kickerinnen selbstbewusst nach vorne und kamen so zu gefährlichen Möglichkeiten. Alleine Helena Moratin hätte die Schlafmützigkeit der Heimelf mehrmals bestrafen können, wenn nicht müssen. „Das ist unser altes Dilemma, dass wir zu Beginn nicht in die Gänge kommen“, rätselte auch Haubenthal über die erneute anfängliche Schlafmützigkeit seiner Elf. Erst Mitte der ersten Hälfte sollte sich diese legen.

Sandra Abersfelder nach einem langen Abschlag und Romina Kuffner nach einer Rauchenberger-Ecke hatten erste Chancen für die Einheimischen. Richtiger Spielfluss sollte bei den Grünweißen aber dennoch nicht entstehen. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte stellte einmal mehr Sandra Abersfelder und Candida Schwarz ihre Torjägerqualitäten unter Beweis und schockten die junge ETSV-Elf mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten vorentscheidend. „Wir machen ein gutes Spiel, aber unsere Möglichkeiten nicht und laufen dann dem Rückstand hinterher, was bei dieser Hitze natürlich sehr schwer war“, so ein enttäuschter ETSV-Trainer Axel Schopf.

So sollten sich die Gäste von diesem Rückschlag und der schweren Verletzung Kimberly Loserts – die 17-Jährige hat sich nach einem harmlosen Zweikampf wohl erneut das Kreuzband gerissen – nicht mehr erholen. Frickenhausen war nun die spielbestimmende Mannschaft. Die Gastgeberinnen standen defensiv sicher und hatten in Sandra Abersfelder eine abschlussstarke Stürmerin, die das Ergebnis bis zur 60. Minute auf 4:0 schraubte. Erst per Heber über ETSV-Torfrau Franziska Langner, dann nach feinem Pass in die Schnittstelle überlegt gegen die Torfrau.

Haubenthal erlaubte sich sogar den Luxus, seine Toptorjägerin vom Feld zu nehmen. An der Dominanz der Heimelf änderte dies nichts. Sophia Dietze legte mit einem satten Rechtsschuss sogar noch einen nach. Dabei beließen es die Gastgeberinnen und brachten den Sieg – weiterhin konzentriert verteidigend – souverän ohne Gegentor ins Ziel. „Die Zuordnungen haben gestimmt, die Bälle sind angekommen und wir haben schön nach vorne gespielt“, war Haubenthal mit der Leistung seiner Frauen sehr zufrieden. Ohne die anfängliche Schläfrigkeit wäre es wohl ein perfekter Auftritt gewesen.

Bayernliga Frauen

1. FFC Hof – FC Stern München 4:0 SV Thenried – SV Saaldorf 6:2 FC Forstern – FFC Wacker München II 1:0 SpVgg Greuther Fürth – FC Pegnitz 1:0 TSV Frickenhausen – ETSV Würzburg II 5:0 SpVgg Eicha – FC Moosburg 2:0

1. (3.) SV Thenried 2 2 0 0 9 : 2 6 2. (3.) 1. FFC Hof 2 2 0 0 7 : 0 6 3. (2.) FC Forstern 2 2 0 0 5 : 1 6 4. (5.) SpVgg Greuther Fürth 2 2 0 0 3 : 1 6 5. (6.) TSV Frickenhausen 2 1 1 0 7 : 2 4 6. (1.) FC Stern München 2 1 0 1 5 : 6 3 7. (9.) SpVgg Eicha 2 1 0 1 4 : 5 3 8. (6.) FC Pegnitz 2 0 1 1 2 : 3 1 9. (11.) FFC Wacker München II 2 0 0 2 0 : 4 0 10. (8.) SV Saaldorf 2 0 0 2 3 : 8 0 11. (10.) FC Moosburg 2 0 0 2 1 : 6 0 12. (11.) ETSV Würzburg II 2 0 0 2 0 : 8 0