Eine Handvoll Neuzugänge

Sieht man einmal von Lukas Wirth ab, der aus der Jugend der DJK Don Bosco Bamberg zum TSV Abtswind wechselt, passt der fünfte Neuzugang des ambitionierten Vorjahresdritten TSV Abtswind irgendwie nicht so richtig in die Reihe seiner bisherigen Vorgänger. Nach Julian Schneider (Tor, FC 05 Schweinfurt, Regionalliga), Adrian Dußler (Mittelfeld, Würzburger Kickers II, Bayernliga) und Daniel Endres (Angriff, FG Marktbreit-Martinsheim, Bezirksliga) nun also Damian Rzedkowski. Er spielte zuletzt für den TSV Schlüsselfeld – in der Kreisliga?

Mit dem 24-Jährigen hat Manager Christoph Mix einen Verteidiger verpflichtet, der in seinem Heimatland Polen in der vierten Liga gespielt hat. „Aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen und seiner Stärken im Zweikampf und beim Kopfball trauen wir Damian zu, dass er sich auch in der Landesliga durchsetzen kann“, sagt Mix. Mit 1,86 Metern hat der Pole das Gardemaß für einen Innenverteidiger. Mit sechs Treffern in 26 Partien in der vergangenen Kreisliga-Saison erbrachte der Rechtsfuß auch den Nachweis für seine Torgefährlichkeit. Trotz der großen Konkurrenz will der Neuzugang Stammspieler werden.

Damian Rzedkowski stammt aus der polnischen Kleinstadt Barlinek, rund achtzig Kilometer von Stettin entfernt. Vor vier Jahren zog es ihn nach Deutschland. Bevor er sich dem TSV Schlüsselfeld anschloss, war er eine Saison lang an den Wochenenden 630 Kilometer in seine Heimat gefahren, um für seinen Klub in der vierten polnischen Liga zu spielen.