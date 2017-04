Ein Punkt in zwei Spielen ist zu wenig

Bezirksliga Hohenlohe

TSV Hessental – SGM Niedernhall/Weißbach 2:2 SGM Taubertal/Röttingen – VfR Altenmünster 2:2 TSV Neuenstein – Gründelhardt/Oberspeltach 0:2 Weikersheim/Schäftersheim – SSV Gaisbach 2:2 TSV Crailsheim II – TSV Pfedelbach 0:3 SG Sindringen/Ernsbach – Spfr. DJK Bühlerzell 2:2 SV Wachbach – TSV Obersontheim 0:0 TSV Dünsbach – TSV Obersontheim 3:1 Spfr. DJK Bühlerzell – TSV Michelfeld 0:0 TSV Pfedelbach – SG Sindringen/Ernsbach 1:1 SGM Niedernhall/Weißbach – TSV Crailsheim II 4:1 SSV Gaisbach – TSV Hessental 5:0 Gründelhardt/Obersp. – Weikersheim/Schäftersh. 1:1 VfR Altenmünster – TSV Neuenstein 2:1 SV Wachbach – SGM Taubertal/Röttingen 1:0

1. (1.) TSV Pfedelbach 23 19 3 1 70 : 20 60 2. (2.) SG Sindringen/Ernsbach 23 14 6 3 73 : 43 48 3. (3.) SSV Gaisbach 23 13 6 4 52 : 26 45 4. (4.) TSV Obersontheim 23 11 5 7 46 : 27 38 5. (5.) Spfr. DJK Bühlerzell 23 10 7 6 41 : 33 37 6. (6.) SGM Niedernhall/Weißbach 23 10 4 9 47 : 43 34 7. (9.) TSV Dünsbach 23 10 3 10 48 : 54 33 8. (8.) TSV Michelfeld 23 8 7 8 36 : 39 31 9. (7.) TSV Hessental 23 9 4 10 36 : 41 31 10. (10.) TSV Neuenstein 23 7 6 10 27 : 42 27 11. (11.) VfR Altenmünster 23 8 2 13 31 : 52 26 12. (12.) SV Wachbach 23 5 10 8 32 : 29 25 13. (14.) Gründelhardt/Oberspeltach 23 7 4 12 29 : 49 25 14. (13.) SGM Taubertal/Röttingen 23 5 7 11 30 : 48 22 15. (15.) Weikersheim/Schäftersheim 23 3 9 11 30 : 48 18 16. (16.) TSV Crailsheim II 23 2 3 18 19 : 53 9

SGM Taubertal/Röttingen – VfR Altenmünster 2:2 (0:1). Gegen den direkten Konkurrenten Altenmünster musste sich die Roth-Elf auf heimischem Platz mit einem leistungsgerechten Unentschieden zufrieden geben. Die Gäste nutzten den starken Wind und liefen die SGM bereits tief in der gegnerischen Hälfte an. So hatte die Taubertal-Röttinger Kombination große Probleme ins Spiel zu kommen und war darauf bedacht, die erste Halbzeit schadlos zu überstehen. Kurz vor der Pause war es dann doch soweit. Lettenmaier verwandelte einen Freistoß aus halblinker Position direkt zum 0:1 für die Gäste. Mit dem Wind im Rücken kam die Heimelf dann besser aus der Pause und gestaltete das Spiel offener. In den Reihen der Gäste häuften sich aufgrund des zunehmenden Drucks die Fehler. So fiel das 1:1 durch Schnabl per Kopf nicht unverdient. Die Heimelf wollte nun mehr und hatte zunächst auch das Glück auf ihrer Seite. Gundermann lenkte einen bereits abgefälschten Freistoß unhaltbar gegen die Laufrichtung des Gästetorwarts. Quasi im Gegenzug glich Gleß nach schöner Vorarbeit von Lettenmaier zum 2:2 aus. Die Heimelf versuchte in der Schlussphase alles, um die drei Punkte im Taubertal zu behalten, konnte sich jedoch nicht mehr entscheidend im gegnerischen Sechzehner durchsetzen.

Tore: 0:1 Patrick Lettenmeier (45.), 1:1 Timo Schnabl (65.), 2:1 Lukas Gundermann (77.), 2:2 Nico Gleß (78.).

SV Wachbach – SGM Taubertal/Röttingen 1:0 (1:0). Ostern als Fest der Auferstehung bekannt, trifft im übertragenen Sinn nicht auf die Fußballer der Spielgemeinschaft aus Tauberrettersheim und Röttingen zu. Nach dem Unentschieden vom Samstag, gab es gestern beim bisher punktgleichen SV Wachbach eine knappe Niederlage. Dadurch sind die Schützlinge von Stefan Roth noch mehr in die Abstiegszone gerückt. Aktuell hat die Mannschaft drei Zähler Rückstand auf ihren Montags-Bezwinger, der auf dem Relegationsplatz steht. In der umkämpften Partie mussten die Gäste früh in Unterzahl antreten und kassierten gegen Ende noch eine zweite Rote Karte.

Tor: 1:0 Manuel Gerner (43.).

Kreisliga B4 Hohenlohe

SGM Taubertal/Röttingen II – DJK-TSV Bieringen 0:3 Weikersheim/Schäftersheim II – Althausen/Neunk. 1:2 SV Mulfingen II – SV Rengershausen 2:1 TSV Schrozberg – DJK SG Oberkessach 3:0 SV Edelfingen – TSV Blaufelden 2:2 TSV Hohebach – SV Bieberehren 3:0 SG Markelsheim/Elpersheim II – SV Harthausen 1:3 TSV Laudenbach – SV Wachbach II 2:1 SV Wachbach II – SGM Taubertal/Röttingen II 2:0 SV Rengershausen – TSV Laudenbach 4:0 SV Harthausen – SV Mulfingen II 5:1 SV Bieberehren – SG Markelsheim/Elpersheim II 3:1 DJK SG Oberkessach – TSV Hohebach 0:3 TSV Althausen/Neunkirchen – TSV Schrozberg 1:1 TSV Blaufelden – Weikersheim/Schäftersheim II 3:3 DJK-TSV Bieringen – SV Edelfingen 2:0

1. (1.) DJK-TSV Bieringen 23 20 3 0 87 : 17 63 2. (4.) TSV Hohebach 23 15 4 4 56 : 28 49 3. (2.) SV Edelfingen 23 15 2 6 75 : 26 47 4. (5.) TSV Althausen/Neunkirchen 23 14 4 5 76 : 36 46 5. (3.) SV Rengershausen 23 14 4 5 52 : 26 46 6. (6.) SV Harthausen 23 14 2 7 52 : 32 44 7. (7.) SV Mulfingen II 23 13 1 9 62 : 52 40 8. (8.) TSV Laudenbach 23 12 3 8 55 : 39 39 9. (9.) TSV Schrozberg 23 9 8 6 49 : 36 35 10. (10.) SV Wachbach II 23 9 1 13 32 : 36 28 11. (11.) TSV Blaufelden 23 6 6 11 37 : 67 24 12. (12.) Weikersheim/Schäftersheim II 23 5 6 12 34 : 56 21 13. (13.) SG Markelsheim/Elpersheim II 23 4 2 17 29 : 73 14 14. (14.) SGM Taubertal/Röttingen II 23 3 2 18 19 : 65 11 15. (15.) SV Bieberehren 23 3 2 18 22 : 81 11 16. (16.) DJK SG Oberkessach 23 2 2 19 36 : 103 8

SGM Taubertal/Röttingen II – DJK/TSV Bieringen 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Kai Holzinger (50.), 0:2 Bastian Stahl (83.), 0:3 Lukas Kohler (90.).

SV Bieberehren – SG Markelsheim/Elpersheim 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Christian Mährle (26.), 2:0 Matthias Buck (44.), 3:0 Dominique Löw (65.), 3:1 Christoph Beck (90.).