Ein Dorfklub übt Demut

Mitte September war Christian Volkamer verreist, und vermutlich wäre es besser gewesen, mal Fünfe gerade sein zu lassen. Aber als Fußballtrainer kann man halt schwer aus seiner Haut. Also blieb er am Ball, als sein Team des SV Willanzheim an diesem Sonntag im Heimspiel gegen den Ochsenfurter FV antrat. Ein Aufsteiger, der drei seiner vier vorherigen Spiele verloren hatte, was sollte seiner Mannschaft, die in vier Spielen zuvor unbesiegt geblieben war, da groß passieren? Volkamer war per Live-Ticker immer auf dem Laufenden. Auch, als sein Team nach einer Stunde mit 0:4 zurücklag, mochte er noch nicht abschalten. Am Ende stand ein wildes 3:5, die erste Niederlage der Willanzheimer, und die bange Frage lautete: Wie würde die Mannschaft darauf reagieren?

Drei Spiele später kennt Volkamer die Antwort. Sie könnte ihm gefallen, weil sie in ihrer Kompromisslosigkeit eigentlich keine Zweifel zulässt.

Dreimal spielte die Mannschaft ihre Gegner in der Kreisklasse in Grund und Boden – erst das Überraschungsteam der FG Marktbreit/Martinsheim (5:0), danach den Aufsteiger aus Gerbrunn (4:0) und zuletzt den Nachbarn aus Mainbernheim (3:0). Beim jüngsten Auftritt musste sie nach einer frühen Roten Karte eine Stunde in Unterzahl auskommen. Nicht einmal das störte sie in ihrer Wucht, mit der sie dieser Tage über Ball und Gegner herrscht. Es scheint, als spiele sie einfach unbeirrt weiter.

Mit Wohlwollen betrachtet Volkamer die Entwicklung und den Status quo seiner Schützlinge, er mag ihnen das Selbstbewusstsein nicht nehmen. Aber er hält das Tabellenbild, das seinen Klub auf Platz zwei – nur einen Punkt hinter dem SV Sickershausen – sieht, mehr für eine Momentaufnahme als für einen Trend. Zu präsent ist in seiner Erinnerung die vergangene Saison, in der die Willanzheimer lange um den Verbleib in der Kreisklasse bangen mussten. Dieser Blick zurück hilft dabei, den 30-Jährigen besser zu verstehen, wenn er sagt: „Wir wollen nicht wieder bis zum Ende gegen den Abstieg spielen.“

Die Gefahr ist keineswegs gebannt. Jederzeit könnte das Team von jenen Problemen heimgesucht werden, die vor einem Jahr zu seinem Absturz in der Liga geführt hatten. Den Trainerneuling Volkamer plagten damals arge Nöte mit seinem Personal. Immer wieder wurde der sowieso nicht allzu breite Kader ausgedünnt. „Ich glaube, wir konnten nie zwei Spiele hintereinander mit derselben Elf auflaufen“, sagt Volkamer. „Ich erinnere mich an ein Spiel, da fehlten uns acht Stammkräfte.“



Es sind die typischen Probleme, die ein Dorfverein heute hat, und als solcher sieht sich der SV Willanzheim. Das Etikett passt auch deshalb so gut, weil man bei Geschichten wie diesen den Eindruck gewinnt, dass in dem 1600-Einwohner-Flecken etwas abseits der Bundesstraße tatsächlich das ganze Dorf hinter seinem Verein steht.

„Die Leute fiebern mit. Jeder packt mit an und versucht, dabei zu sein“, sagt Volkamer. Das hat auch ihm den Einstieg erleichtert, als er im vorigen Sommer plötzlich als Trainer auf der Matte stand. Er war ein Frischling auf diesem Posten, und er hatte auch deshalb als Bezirksliga-Spieler in Marktbreit aufgehört, weil er mehr Zeit mit der Familie verbringen mochte.

„Jetzt habe ich fast noch mehr Arbeit“, sagt er. Wenn er nach Hause kommt von seinem Job als Energieanlagen-Elektroniker, muss er das Training vorbereiten. Doch die Aufgabe mache ihm Spaß, sagt er, und von seinem Wohnort Hüttenheim bis zum Sportplatz in Willanzheim sind es auch bloß fünf Kilometer.

Der Erfolg in dieser Saison ist auch sein Erfolg. Volkamer hat es geschafft, das Team zu stabilisieren, spielerisch und taktisch. Aber er weiß, dass nach wie vor alles am Personal hängt. Als es am Saisonanfang noch klemmte, gab es Auftritte wie die gegen Ochsenfurt (3:5) oder Hoheim (4:4). Die neu gewonnene Kontinuität zeigt sich auch auf einer der wichtigsten Positionen: Fünf Torhüter setzte die Mannschaft vorige Saison ein – eine Dauerlösung war nicht dabei. Jetzt scheint man in Nicolas Klinger die Nummer 1 gefunden zu haben: Der Junge von der JFG Schwanberg hat alle acht Saisonspiele absolviert.

Von einigen kurzen Ausreißern abgesehen, haben sich die Willanzheimer seit der Jahrtausendwende in der Würzburger Kreisklasse eingerichtet. Zwischen 2006 und 2008 spielten sie mal für zwei Jahre in der A-Klasse. In der Saison 2012/13 reichte es für ein Jahr Kreisliga. Eine Rückkehr dorthin sei „überhaupt kein Thema“, erklärt Volkamer – weder im Verein noch bei den Zuschauern. Für einen Dorfklub sei die Kreisklasse wirklich die ideale Liga.