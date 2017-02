Ein Chilene kann Etwashausen nicht stoppen

Vor fünf Wochen hat in der Tischtennis-Bayernliga die Rückrunde begonnen, aber der TV Etwashausen hat in dieser Zeit gerade zwei Partien absolviert. Ein klarer Fall von Unterbeschäftigung also: zu viel Monat bei zu wenig Arbeit. Unproduktiv aber ist die Mannschaft nicht. Wenn es darauf ankommt, hat sie noch im-mer ihre Leistung abgespult, Punkte wie im Akkord gesammelt. Auch am Samstag, beim 9:3 in Kümmersbruck, passte der Ertrag. der verdiente Lohn eines Auftritts, der sich nahtlos in die ehrgeizige Karriereplanung des Aufsteigers fügte.

Mag sein, dass der Hinrundensieg beim 9:1 noch deutlicher ausgefallen war. Doch die Oberpfälzer haben inzwischen Zuwachs bekommen: Alfredo Alfonso Olave Quinteros verstärkt seit zwei Wochen den abstiegsgefährdeten Klub. Der Chilene ist die neue Nummer 1 beim Tabellenletzten und gilt als Hoffnungsträger. Dieser Rolle wurde er am Samstag zum Teil schon gerecht. Im Duell der jungen Wilden brachte er Etwashausens Bastian Herbert eine Schlappe in vier Sätzen bei. Und auch gegen Kamil Michalik sah er sich schon im Vorteil, nachdem er den ersten Satz 11:6 gewonnen und im zweiten mit 10:7 in Führung gelegen hatte. Doch dann packte Etwashausens polnischer Neuzugang eine „Wahnsinnsleistung“ aus, wie Mannschaftskapitän Christoph Sasse sagte. Michalik machte kurzen Prozess und gewann sein zweites Einzel gegen den unberechenbaren Chilenen noch in vier Sätzen.

Die fehlenden zwei Punkte waren Formsache. Etwashausen hatte einen Sieg errungen, der für Sasse mal wie-der die Qualität der Mannschaft spiegelt. „Jedes Spiel ist für uns ein Gradmesser. Gerade gegen solche Gegner mit einer neuen Nummer 1, die man nur schwer einschätzen kann, musst du hochkonzentriert sein. Das waren wir.“ Als nächste Aufgabe wartet das Spiel in Tiefenlauter, dem Rivalen im Kampf um Platz zwei. Bis dahin aber gönnt der Terminplan dem TVE wie-der eine zweiwöchige Pause bis nach Fasching.

Bayernliga Nord Männer

TV Altdorf – TV Erlangen 5:9 TTSC Kümmersbruck – TV Etwashausen 3:9

1. (1.) TV Hilpoltstein II 13 13 0 0 117 : 42 26 : 0 2. (2.) TTC Tiefenlauter 13 9 2 2 107 : 76 20 : 6 3. (3.) TV Etwashausen 11 8 1 2 91 : 57 17 : 5 4. (4.) TV Erlangen 12 6 1 5 90 : 80 13 : 11 5. (5.) TSV Eintracht Eschau 12 4 2 6 75 : 82 10 : 14 6. (7.) DJK SpVgg Effeltrich II 13 5 0 8 76 : 91 10 : 16 7. (6.) TV Altdorf 13 4 2 7 82 : 105 10 : 16 8. (8.) TTC Rugendorf 12 3 2 7 72 : 92 8 : 16 9. (9.) TSV Stein 10 2 0 8 56 : 82 4 : 16 10. (10.) TTSC Kümmersbruck 11 1 0 10 38 : 97 2 : 20