Die Siedler punkten durch Einsatz

Das 2:2 (2:2) des SSV Kitzingen gegen den ambitionierten Tabellenvierten aus Hösbach werteten Verantwortliche, Trainer und Spieler einstimmig als Erfolg. Gegen den individuell überlegenen Rivalen hatten sich die Siedler nach Kräften gewehrt und sich den Punkt redlich verdient. „Die Jungs haben sich in jeden Ball geworfen“, sagte Kitzingens Trainer Wolfgang Beischmidt angesichts der kämpferisch hochwertigen Leistung seiner Elf.

Die Siedler versteckten sich nicht gegen die Gäste aus dem Landkreis Aschaffenburg, die um den Aufstieg in die Landesliga mitspielen wollen. Dass der SSV mit Einsatz und Leidenschaft zu Werke ging, demonstrierte Rene Groß schon nach ein paar Minuten, als er sich in einen Schuss des Hösbachers Matthias Helfrichs warf und den Ball abwehrte.



„Es war ganz wichtig, gleich im ersten Spiel nach der Winterpause der Konkurrenz zu zeigen, dass wir uns noch lange nicht geschlagen geben“, gab Beischmidt als Motto des Nachholspiels aus. Auf Seiten seiner Elf ergab sich für Leander Greubel die erste zählbare Chance, als er nach einem Einwurf Fabian Silligs mit seinem Schuss das gegnerische Tor rechts oben verfehlte.



Ein Erfolg sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. Als Hösbach den Ball nicht wegbekam, setzte Fabian Kühnl als achtzehn Metern zum Schuss an und traf unten links zur Führung der Kitzinger.

Schon der nächste Vorstoß endete mit weiterem Jubelschrei der Heimelf. Nach einem Eckball Christopher Soldners wehrte Hösbachs Benjamin Brand den Kopfball von Steffen Metz zwar noch ab, doch er landete direkt vor den Füßen Lukas Schimmers, der aus nächster Nähe keine Mühe hatte, den am Boden liegenden Torwart ein weiteres Mal zu überwinden.



Dieses zweite Gegentor rüttelte den Rivalen auf. „In den letzten Jahren haben wir hier 7:1 und 7:0 gewonnen. Diesmal waren wir nicht von Anfang an bei der Sache“, stellte Hösbachs Trainer Raik Henzgen fest und lobte zugleich den Gegner: „Die Kitzinger machten das sehr gut. Sie waren schneller und aggressiver als wir.“



Nachdem Hösbach die Herausforderung angenommen hatte, ging es auf der Gegenseite schnell. Max Ertler kam in zentraler Position frei zum Abschluss und zirkelte den Ball über den linken Innenpfosten ins Tor. Hösbach besaß fortan größere Anteile. Im Fallen erzielte Matthias Helfrich den Ausgleich, wobei der Assistent irritierend das Fähnchen gehoben hatte. Fälschlicherweise, wie Beischmidt später aufklärte. Schiedsrichter Rene Kohl wertete das Tor zu Recht.

Drei Debütanten beim SSV

In den zehn Minuten bis zur Halbzeit hatten die Kitzinger Glück, nicht noch in Rückstand zu geraten. Hösbach drängte – und besaß in Gestalt Patrick Schneiders und Felix Renners weitere Chancen. In der Pause besannen sich die Siedler auf ihre Grundtugenden, und so gelang es ihnen, diese Partie bis zur letzten Viertelstunde offen zu gestalten.



Dem Gast fehlten die Mittel, um gegen den gut stehenden Gegner aussichtsreich zum Abschluss zu kommen. Erst mit wachsender Dauer verlagerte sich das Spiel wieder mehr in die Hälfte der Kitzinger, wie auch Beischmidt sah. „Mitte der zweiten Halbzeit mussten wir unseren nachlassenden Kräften Tribut zollen, da wir noch nicht alle Spieler auf dem besten Fitnesslevel haben.“



David Bartsch und Johannes Speda bestritten nach langen Verletzungen ihr erstes Saisonspiel. Simon Karl lief in der zweiten Hälfte ebenfalls zum ersten Mal nach seinem Wechsel aus Sonderhofen im Sommer vergangenen Jahres in einem Pflichtspiel für den SSV auf.

Im und um den Strafraum der Kitzinger tobte in der Schlussphase eine Abwehrschlacht, in der Torwart Michael Kümmel die platzierten Schüsse Max Ertlers und Yannick Mühlhoffs übers Tor lenkte. „In der einen oder anderen Situation hatten wir zudem Glück. Aber den einen Punkt haben wir uns erkämpft und erarbeitet“, so Beischmidt – und bekam Zuspruch des Kollegen Henzgen: „Der Gegner hat uns alles abverlangt und sich den Punkt verdient.“ Seine Mannschaft habe sich einen Erfolg in den ersten zwanzig Minuten „selbst kaputt gemacht“.