Die Landesliga bald live?

Gibt es bald Live-Bilder von Spielen der Fußball-Landesliga im Internet? Dass dies nach der Bayernliga auch kommen werde, kündigte der Unterfrankens Bezirksvorsitzender Jürgen Pfau bei der Sommertagung der Landesliga Nordwest in Abtswind an. Im Winter wolle der BFV die Vereine dazu befragen. Das Ganze sei, so Pfau, diene zur weiteren Vermarktung des Amateurfußballs, nachdem die bisher eingestellten Bilder in den Amateurligen auf große Nachfrage stießen.

Beim Blick auf die in Kürze startende Runde in der Landesliga Nordwest hofft Spielgruppenleiter Bernd Reitstetter, dass diese entspannter verlaufen werde. Weil nach der „Versetzung“ der SG Quelle Fürth und des SV Veitsbronn nur noch 16 Klubs in der Liga sind, wird es keinen Wochenspieltag geben. Dazu kann Staffelleiter Reitstetter die Winterpause bei optimalem Verlauf bereits am 18. November einläuten. Das Eröffnungsspiel bestreiten am Freitag, 14. Juli, der ASV Rimpar und der TSV Lengfeld.

Ein Vorzug der kleineren Liga ist, dass nur die Mannschaft, die zum Rundenende am Pfingstsamstag, 19. Mai, auf dem letzten Tabellenplatz steht, direkt absteigen muss. Der Vorletzte ist fester Relegant, der im Koeffizient Beste der fünf Landesliga-Vierzehnten darf in der Liga bleiben. Die anderen vier müssen in die Relegation um den Klassenerhalt.

Bezirksspielleiter Reitstetter hatte in Abtswind gleich sieben neue Vereine begrüßt, die in der kommenden Runde in der Nordwest-Gruppe antreten. Darunter sind neben einigen Rückkehrern auch die Neulinge ESV Ansbach-Eyb und TSV Heimbuchenthal. Im Rückblick auf die Saison 2016/17 hatte Reitstetter kaum Negatives zu berichten. Die Nordwest-Liga sei die disziplinierteste der fünf Staffeln gewesen, was die Platzverweise betrifft. Auch bei den verhängten Geldstrafen erwies sich der Nordwesten am sparsamten. Der Zuschauerschnitt lag in der abgelaufenen Saison bei 180 pro Spieltag, wobei der FC Lichtenfels mit durchschnittlich 283 die meisten begrüßen durfte. Der TSV Abtswind lag mit 169 im Mittelfeld.

Bezirksvorsitzender Pfau informierte über Aktuelles im bayerischen Amateurfußball. Vom Schiedsrichter-Ausschuss des Bayerischen Fußballverbandes trug Michael Walter die Regeländerungen vor.

In der zweieinhalbstündigen Tagung äußerten die Vereinsvertreter kaum Kritik. Einzig René Gram vom TSV Lengfeld monierte, dass zwei seiner Spieler wegen eines seiner Ansicht nach harmlosen Falls mit Pyrotechnik nicht nur eine Sperre erhielten. Der Verein müsse zudem 300 Euro plus die Verfahrenskosten bezahlen. „Nicht maßgerecht! Da schießt man mit Kanonen auf Spatzen“, fand Gram. Dem hielt Bezirksvorsitzender Pfau entgegen, dass der Verband bei Pyrotechnik „null Toleranz“ gelten lasse. Die Geldstrafe sei noch am untersten Level.