Die Hoffnungsträgerin fehlt noch länger

Die Vorrunde in der Korball-Bundesliga Süd lässt sich für die Frauen des VfL Kleinlangheim relativ einfach zusammen fassen: Außer an Erfahrung haben sie in den ersten acht Spielen nichts gewonnen. Das will Trainer Leon Wilhelm nicht ganz so stehen lassen. „Man kann es so sagen, aber wir wussten ja, dass es wahrscheinlich so kommen wird.“

Schließlich musste der VfL bei seinem zweiten Gastspiel in Deutschlands höchsten Spielklasse von Beginn an mit einem großen Handicap ins Rennen starten. Carmen Wilhelm, die Korbhüterin und damit die Schlüsselspielerin, fiel wegen einer Knieverletzung aus. Bis zum Winter bestritt sie deswegen kein einziges Spiel. Kleinlangheim musste ausgerechnet auf dieser Position improvisieren. Michaela Ortner und Verena Riedl sprangen ein, machten ihre Sache ordentlich, doch ersetzen konnten sie Wilhelm nicht.

Für den zweiten Teil der Runde, der am 5. Februar mit den Spielen gegen die unterfränkischen Rivalen SV Schraudenbach und TG Schweinfurt beginnt, muss Trainer Leon Wilhelm wohl weiterhin ohne seine Cousine planen. Carmens Meniskusverletzung am schon häufiger lädierten Knie heilte bislang nicht so, wie erhofft. „Wann und ob sie überhaupt in dieser Runde spielen wird, können wir nicht sagen. Wir hoffen es natürlich, gehen aber mal vom schlimmsten aus“, blickt Trainer Leon Wilhelm voraus. Für die zweite Serie plant der Übungsleiter deswegen mit Michaela Ortner unter dem Korb.

Wo es bislang am meisten hakte bei den Kleinlangheimer Frauen, die bereits vor fünf Jahren ein kurzes Gastspiel in der Bundesliga gaben, hat der Trainer erkannt. „Das ist die Wurfqualität. Wir werfen einfach nicht gut genug, wenn sich die Chancen bieten.“ Die bisweilen mangelhafte Wurfausbeute habe es wohl auch verhindert, dass Kleinlangheim punktete. „Wir waren ein bis zweimal knapp dran am Sieg, oder am Unentschieden“, so Wilhelm.

Gerade die Partie gegen die TG Schweinfurt am zweiten Spieltag ärgert ihn im Nachhinein immer noch ein wenig. Mit vier Körben lagen seine Mädels bereits vorne, ehe sie sich doch noch mit 9:12 den Kürzeren zogen. „Da fehlte es uns einfach an Erfahrung, dass wir in so einer Situation eben kühlen Kopf bewahren.“ Insgesamt bescheinigt er seiner jungen Truppe viel Fleiß und Motivation, trotz des bislang ausbleibenden Erfolgserlebnisses.

In der spielfreien Zeit ließ der Trainer besonders an den Würfen feilen. Dagegen könnten seine Schützlinge bei Abwehr und Kondition durchaus in der Liga mithalten. Der eine oder andere Trainingstest wurde absolviert, um sich auf die Rückrunde einzustimmen. Für die verbleibenden Spiele haben sich Leon Wilhelm und seine Spielerinnen ihr Ziel gesetzt. „Mindestens ein Sieg muss definitiv her, das ist für die Truppe wichtig und auch machbar.“ Dann wäre das Kapitel Bundesliga zumindest ein bisschen erfolgreich.