Fußball-Landesligist TSV Abtswind macht ernst. Der Tabellendritte der zurückliegenden Saison will in der Saison 2017/18 den Aufstieg in die Bayernliga schaffen. Mit Adrian Dußler verpflichten die Kicker aus dem Gewürzdorf ihren vierten Neuzugang nach Julian Schneider (FC Schweinfurt 05), Daniel Endres (FG Marktbreit/Martinsheim) und Lukas Wirth (DJK Don Bosco Bamberg, U19). Der 22-jährige Mittelfeldspieler soll entscheidend dazu beitragen, dass das Saisonziel erreicht wird.

Dußler wechselt von der zweiten Mannschaft des FC Würzburger Kickers nach Abtswind. „Adrian ist unser Wunschspieler“, sagt Manager Christoph Mix. „Er ist der letzte Mosaikstein, damit wir unser Ziel endlich erreichen.“ Mit Adrian Dußler hat der TSV Abtswind erstmals einen Akteur verpflichtet, der im Nachwuchs des FC Bayern München ausgebildet wurde. Vier Jahre lang – von der U16 bis zur U19 – trug der gebürtige Augsburger das Trikot des deutschen Rekordmeisters, drei Jahre davon lebte er im Fußball-Internat an der Säbener Straße. Mit den Münchnern spielte Dußler in der Junioren-Bundesliga und in der Youth League, der U19-Champions League. In dieser Zeit trainierte er mehrmals unter Jupp Heynckes und Pep Guardiola bei den Profis und kam in Testspielen zum Einsatz. „Das sind unfassbare Erlebnisse, die man niemals vergisst“, sagt Dußler.

Nach der Jugendzeit in München wechselte er zum FC Schweinfurt 05. In den zwei Jahren bestritt der vielseitige einsetzbare Akteur 23 Regionalliga-Partien. Daneben erzielte Dußler als Mittelfeldspieler auf der Position des Sechsers für die Landesliga-Mannschaft der Schweinfurter in einer Saison 19 Treffer in 22 Begegnungen. „Das ist ein eindrucksvoller Beleg seiner Qualitäten und zeigt, wie wertvoll er für uns werden kann“, sagt Christoph Mix. „Adrian kann aus dem Mittelfeld heraus Tore schießen und die Stürmer entlasten.“

Seit Herbst vergangenen Jahres setzt Dußler nicht mehr allein auf Fußball: Er begann in Würzburg ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und schloss sich der zweiten Mannschaft der Kickers an, bei denen er in der Bayernliga zu den Stammkräften gehörte. Nun also der Wechsel nach Abtswind: „Der TSV ist ein sehr ambitionierter Landesligist. Ich will mithelfen, dass wir den Aufstieg schaffen“, sagt der 22-Jährige, der am liebsten im zentralen Mittelfeld mit Drang nach vorne spielt und beidfüßig den Torabschluss sucht. „Mit Adrian verstärken wir unseren gut besetzten Kader um ein weiteres wichtiges Stück“, ist sich Christoph Mix sicher.

Ausschlaggebend für den Transfer war auch Abtswinds neuer Schlussmann Julian Schneider, der zusammen mit Dußler in Schweinfurt spielte.