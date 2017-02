Der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt

Wenn der Volleyball in Volkach fliegt, dann ist immer etwas geboten. Das zeigte wieder einmal der Doppel-Heimspieltag der Bayernliga am Wochenende, bei dem der VfL zunächst beim 3:2 gegen Memmelsdorf die bessern Nerven bewies als der Gegner. Etwa 20 Stunden später lag die 1:3-Niederlage des VfL weniger am Nervenkostüm, als am starken Gegner TV Mömlingen.

Eine Mischung aus Enttäuschung und Anstrengung ließ sich nach der zweiten Begegnung am Sonntag aus dem Gesicht von VfL-Akteur Karsten Wagenhäuser ablesen. „Das geht schon ganz schön an die Substanz! Wir haben im Moment zu wenig Spieler, können kaum trainieren. Dummerweise hatten wir zwei richtig gute Gegner“, analysierte er messerscharf. Eher nach Kampfansage als nach Resignation klangen die folgenden Worte des Angreifers. „Noch haben wir alles in eigener Hand. Wenn wir neun Punkte holen, sind wir Meister.“ Das bessere Satzverhältnis würde für Volkach bei Punktgleichheit sprechen.

Sein Vater und Trainer Raimund Wagenhäuser schlug wenige Meter daneben in die gleiche Kerbe. Nein, enttäuscht sei er jetzt keineswegs über das (22:25, 25:19, 22:25, 23:25) gegen einen starken TV Mömlingen, antwortete dieser am Ende eines ziemlich anstrengenden Wochenendes für seine Akteure. „Die Spieler wissen, dass sie ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Sie wurden nur für ihren Mut nicht belohnt. Wenn wir in den restlichen drei Spielen so gut spielen wie diesmal, dann sind wir Meister. Ich bin zufrieden.“

In der Partie habe Vieles gepasst bei seiner Truppe, jedoch sei der Gegner eben auch richtig gut gewesen. Das müsse man berücksichtigen. „Zwei, drei Fehler weniger, dann gewinnen wir das Ding“, so der Übungsleiter. In der Tat fehlte nicht viel, was die Bilanz von 92:94-Punkten im Spiel aufzeigt.

Die Mömlinger, die im Sommer aus der Regionalliga abgestiegen waren, blieben damit im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. „Ich bin fest davon ausgegangen, dass wir hier gewinnen. Zumal wir heute relativ komplett antraten“, verriet TV-Trainer Hartmut Geiß später. In seinem Aufgebot standen mit Jason Lieb und Noah Wolf (U15) zwei Spieler, die zum Kader der Jugend-Nationalmannschaft zählen.

Bei Volkach fehlten diesmal auch noch der erkrankte Bruno Wedrich und der beruflich verhinderte Peter Moritz. Kein Wunder also, dass es zunächst nicht rund lief. Mömlingen begann recht forsch und stellte den VfL von Anfang an mit guter Abwehr vor Probleme. Beinahe ständig lagen die Hausherren im ersten Satz zurück. Er endete auch mit 22:25. „Keine einfachen Bälle verschenken“, gab Trainer Wagenhäuser in der Folge seinen Mannen mit, die sich nun ins Spiel kämpften.

Eng wurde es im zweiten Abschnitt, auf den ein kraftvoller Schmetterball von Federiko Koch mit dem 25:19 den Deckel machte. Das Spiel gewann mehr und mehr an Klasse. Im dritten Durchgang sahen die etwa 100 Zuschauer einige starke und äußerst umkämpfte Ballwechsel. Volkach wackelte auf einmal trotz einer 8:5-Führung. Sie blieben stets dran. Nach Peter Links Hammer zum 20:22 schwammen aber die Felle davon.

Im vierten Satz mussten die Gastgeber mehr und mehr Risiko gehen, was sich zunächst auszahlte. Sie führten noch mit 15:12 und 20:18, ein Tie-Break wie am Tag zuvor lag in der Luft. Doch genau diese ging Volkach dann doch etwas aus. Zudem landete Peter Links Sprungaufschlag im Netz zum 22:23. Die Gäste ließen sich nun nicht mehr stoppen. Mit 3:1 triumphierte Mömlingen schließlich in der Mainschleifenhalle. „Irgendwann waren wir fällig, dass wir mal ein so enges Spiel verlieren“, resümierte es VfL-Übungsleiter Raimund Wagenhäuser.

Am Tag war die Partie gegen Memmelsdorf gerade noch einmal gut gegangen. Dort lagen am Ende eines eher zerfahrenen Spiels die Nerven beim Gegner richtig blank. Im entscheidenden fünften Durchgang handelte sich der SC Memmelsdorf zwei Rote Karten ein. Der Grund: Zwei Gästespieler monierten beim Stand von 8:11 einen Ball, der gegen die Gäste gewertet wurde. Der Hauptschiedsrichter ahndete die Proteste mit zwei Roten Karten, was zugleich zwei zusätzliche Punkte für Volkach bedeutete. Der VfL schaukelte in der Folge die 13:8-Führung nach Hause.

Bayernliga Nord Männer

TV Faulbach – VC Amberg 1:3 VfL Volkach – SC Memmelsdorf 3:2 BSV Bayreuth – VC Eltmann II 3:0 TSV Neunkirchen a.B. – TV Mömlingen 0:3 VfL Volkach – TV Mömlingen 1:3