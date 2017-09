Der Tod bleibt ein Geheimnis

Der Tod hält sich nicht an Regeln. Er trifft Jung und Alt, zu jeder Zeit – ohne Sinn und Grund. Deshalb ist er mitunter so schwer zu verstehen. Als ich Sonntagmittag in die Redaktion komme, hat die Nachricht vom Tode Steffen Mix' bereits die Runde gemacht.



Ich bin sprachlos, wie viele der Anrufer, die sich im Laufe des Tages bei uns melden. So sprachlos wie zwei Wochen vorher bei der Botschaft des plötzlichen Todes von Günther Seitz. Mix hat bei einem Autounfall sein Leben verloren – bei Seitz streikte das Herz. Beide waren sie in unterschiedlicher Weise Leuchttürme, deren Licht weit über den hiesigen Landkreis hinausstrahlte.



Seitz war ein Vereinsmensch, wie er dieser Gesellschaft mehr und mehr abgeht. Immer noch hat man das Bild vor sich von einem jovialen, auf vielfältige Art engagierten Mann, der seinem Klub diente, ohne zu fra- gen, was er im Gegenzug von ihm bekommt. Der TV Marktsteft verliert in ihm eine Ikone. Nicht nur, dass sich Seitz zeit seines Lebens mit dem Verein identifizierte, er war auch in der Lage, Identität zu stiften dank seiner integren Persönlichkeit und starken integrativen Kraft. Sein Wort besaß Gewicht – auch wenn er sich zuletzt nicht mehr so oft einmischte.

Auch wenn er nach Ende seiner Handball-Karriere mit dem Golfspielen anfing (und auch dort einen veritablen Aufstieg hinlegte). Mit 65 Jahren verließ ihn sein Herz, das so sehr, mal mehr, mal weniger inbrünstig, für den TVM schlug.



Mix hatte es in einer Mischung aus Charme, Charisma und Chuzpe zu einer der besten Fußball-Schiedsrichter des Landes gebracht. Aber nicht nur deshalb waren sie bei seinem Heimatklub, dem TSV Abtswind, so stolz auf ihren Schützling, nicht nur deshalb gönnten sie ihm seinen großen Traum, einmal in der ersten Fußball-Bundesliga zu pfeifen, sondern auch weil er bei seinem rasanten Aufstieg nie den Kontakt zu den Leuten verlor. Weil er sich seine Bodenständigkeit bewahrte. Weil er einer von ihnen blieb und, wenn es seine Zeit zuließ, den Weg der Abtswinder Fußballer am Sportplatz mitverfolgte.



Es ist das Tragische an der Geschichte, dass er ihren vermutlich größten Erfolg – den Aufstieg in die Bayernliga – nun nicht mehr erleben wird. Der TSV, das war ihn nicht nur ein willfähriger Steigbügelhalter für seinen Parforceritt durch die Instanzen, der Verein bildete für ihn mehr noch ein Refugium, eine Familie, die ihn erdete.

Tief sitzt denn auch der Schmerz in diesem Klub, der ein Mitglied und ein Vorbild verloren hat. Um so heftiger ist die Trauer in der Familie, in der nichts mehr so sein wird, wie es war. Steffen Mix war ein selbstbewusster junger Mann, der mit 27 Jahren, 9 Monaten und 30 Tagen in der Blüte des Lebens stand – und der jäh aus seinen Träumen gerissen wurde.



Am Samstag pfiff er noch das Regionalligaspiel des FC Pipinsried gegen den TSV Buchbach, ein unauffälliger Auftritt – drei Gelbe Karten, ein 0:0. Keine 14 Stunden später endete sein Leben rund 340 Kilometer entfernt, an einem Baum nahe Mespelbrunn. Am Freitag wurde er zu Grabe getra-gen, begleitet von vielen Freunden und Weggefährten.



Das Landesligaspiel seines TSV an diesem Samstag wird trotzdem stattfinden – und das nicht, weil die Show einfach weitergehen muss. Der FC Fuchsstadt war bereit, die Partie zu verlegen, die Abtswinder entschieden sich dafür, das Spiel auszutragen. „Nachdem Steffen den Fußball so sehr geliebt hat, sind wir uns sicher, dass er sich das auch gewünscht hätte“, teilte der Klub mit. Mix' Geist wird fortleben, im Verein, im blühenden Unternehmen seines Vaters Christoph (65), im ganzen Ort.

Ein Mensch, durch Zufall aus einem Leben gerissen, das noch so viel vorhatte mit ihm. Oder ist dieser Zufall doch Gott? Wie auch immer, der Tod Steffen Mix' zeigt wieder einmal, wie wenig Einfluss wir auf existenzielle Fragen haben. Der Tod ist und bleibt eines der großen Geheimnisse unseres Seins.