Der SSV verpasst ein weiteres Wunder

Bezirksliga West

FG Marktbreit/Martinsheim – TuS Frammersbach 0:6 BSC Schweinheim – FV Karlstadt 0:2 TSV Heimbuchenthal – TSV Keilberg 1:0 TSV Lengfeld – SpVgg Hösbach-Bahnhof 1:1 SV Heidingsfeld – TuS Leider 2:6 SSV Kitzingen – TSV Rottendorf 2:4 DJK Hain – FC Blau-Weiß Leinach 2:1 Neuhütten/Wiesthal – Buchbrunn/Mainstockheim 2:0

1. (1.) TSV Lengfeld 27 18 4 5 68 : 25 58 2. (2.) TSV Heimbuchenthal 27 17 6 4 50 : 24 57 3. (4.) DJK Hain 27 15 5 7 52 : 35 50 4. (5.) TuS Frammersbach 27 14 7 6 65 : 35 49 5. (3.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 27 14 7 6 53 : 41 49 6. (6.) BSC Schweinheim 27 13 4 10 45 : 44 43 7. (9.) TuS Leider 27 12 4 11 66 : 65 40 8. (7.) FG Marktbreit/Martinsheim 27 10 8 9 45 : 47 38 9. (8.) FC Blau-Weiß Leinach 27 11 5 11 43 : 48 38 10. (11.) TSV Neuhütten/Wiesthal 27 9 7 11 39 : 44 34 11. (12.) FV Karlstadt 27 9 6 12 44 : 38 33 12. (10.) TSV Keilberg 27 9 6 12 32 : 40 33 13. (13.) TSV Rottendorf 27 9 4 14 45 : 59 31 14. (14.) SV Heidingsfeld 27 7 3 17 32 : 53 24 15. (15.) SSV Kitzingen 27 4 5 18 26 : 69 17 16. (16.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 27 3 3 21 17 : 55 12

FG Marktbreit/Martinsheim – TuS Frammersbach 0:6 (0:3). Kurz vor Saisonende geht Marktbreit das Personal aus. Im Heimspiel gegen Frammersbach fehlten sechs Stamm- und drei Ergänzungsspieler. Im Tor stand Stefan Wanner, ein „Oldie“ der mit 56 Jahren seine Fußballerzeit längst hinter sich hat. „Es ist schade und tut auch weh, dass wir kurz vor Rundenende so durchgereicht werden“, sagte Sportleiter Joachim Hupp. Doch das 0:6 täusche etwas über den wahren Spielverlauf hinweg. Frammersbach, das eine gute Leistung gegen die dezimierte Elf der FG bot, nutzte seine Möglichkeiten eben effizient. Marktbreit dagegen ließ seine teils hochkarätigen Chancen einfach liegen, wie Hupp erklärte. „Wir hatten fünf bis sechs Großchancen.“ So ist es für die Marktbreiter nur gut, dass sie in der Vorrunde so viele Punkte gesammelt haben, sonst würden sie noch einmal in Not geraten. Der Verein sehnt sich ob der kritischen Personallage nach dem Saisonende.

Tore: 0:1 David Aull (16.), 0:2 Fabian Lurz (28.), 0:3 Marco Trapp (31.), 0:4 Marco Trapp (55.), 0:5 Marco Trapp (82.), 0:6 Christian Karl (84.). Zuschauer: 70.

TSV Neuhütten/Wiesthal – SG Buchbrunn/Mainstockheim 2:0 (2:0). Nach knapp einer halben Stunde stand das Ergebnis in Neuhütten bereits fest. „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, aber wir hatten keine Chance“, sagte SG-Trainer Oliver Bayer, für den das Abenteuer Bezirksliga mit der Spielgemeinschaft in drei Wochen beendet sein wird. Die SG musste Tobias Karl für den verletzten Christian Gedrat ins Tor stellen. An den beiden Gegentoren war Karl machtlos. Nach der Pause ging dann Oliver Krämer, der Torwart der Reserve, zwischen die Pfosten und Karl ins Feld. Zwar lief es danach etwas besser für den Aufsteiger. Aber nach vorne entwickelte die SG zu wenig Wucht und Gefahr. Sie kam zu keinem Abschluss. Dass die Mannschaft bisher nur siebzehn Tore erzielt hat, sagt alles über ihr Defizit. Hinten stand sie in der zweiten Halbzeit besser und ließ kaum noch eine nennenswerte Chance zu. Neuhütten machte mit dem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib.

Tore: 1:0 Steffen Englert (18.), 2:0 Steffen Englert (32.). Zuschauer: 190.

SSV Kitzingen – TSV Rottendorf 2:4 (2:1). Nach dieser erneuten Niederlage stehen auch die Kitzinger als Absteiger fest. Ein zweites „Wunder“ wie im vergangenen Jahr ist damit nicht mehr möglich. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte waren sie kurz vor der Pause in Führung gegangen. Ein Freistoß Felix Scheiders landete im Tor. Nach der Halbzeit wurde Rottendorf stärker. Moritz Schubert gelang der Ausgleich. In der Folge waren nun die Gäste am Drücker, und Torwart Michael Kümmel, der schon im Nachholspiel unter der Woche so glänzend pariert hatte, konnte sich mehrmals auszeichnen. Nach einem Zweikampf von Kümmel mit einem Rottendorfer Angreifer hatte der Unparteiische ein Foul gesehen, und er gab Strafstoß. Den nutze Julian Wolff zur Führung. Kitzingens Felix Scheider sah nach wiederholtem Foulspiel dann auch noch Gelb-Rot. In Überzahl machte Rottendorf mit dem 4:2 alles klar.

Tore: 1:0 Johannes Speda (19.), 1:1 Julian Wolff (34., Foulelfmeter), 2:1 Felix Scheider (45.), 2:2 Moritz Schubert (47.), 2:3 Julian Wolff (54., Foulelfmeter), 2:4 Julian Wolff (85.). Gelb-Rot: Felix Scheider (Kitzingen, 61., wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 130.

Restprogramm