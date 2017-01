Der Nachfolger von Wolfgang Beischmidt steht fest

Thomas Beer (45) übernimmt in der Saison 2017/18 das Traineramt beim Fußball-Bezirksligisten SSV Kitzingen. Der Bankkaufmann trainiert im sechsten Jahr den SV Sickershausen und hat ihn in dieser Zeit zu einer Spitzenmannschaft in der Kreisklasse geformt. In Kitzingen löst Beer Wolfgang Beischmidt ab. Ob er die Siedler dann in der Bezirksliga oder in der Kreisliga betreut, wird die Rückrunde zeigen. Momentan belegt der SSV Kitzingen den vorletzten Tabellenplatz.

Jürgen Lindner (52) heißt er Nachfolger von Erkut Diker als Trainer beim Fußball-Kreisklassisten TSG Sommerhausen. Lindner, der den FC Eibelstadt in der Saison 14/15 in die Kreisliga geführt hat, pausierte zuletzt aus beruflichen Gründen. Seine neue Mannschaft wird er bereits in der Winterpause übernehmen.