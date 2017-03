Das Wunschkonzert der Herren Trainer

TSV Abtswind – TSV Kleinrinderfeld

(Samstag, 15 Uhr; Hinspiel: 2:3)

Der Auftakt in die Rest-Saison bei Aufsteiger Röllbach war wahrlich nicht das, was sich die Abtswinder (5. Platz/49:25-Tore/34 Punkte) gewünscht hatten. Trotz des 2:2-Unentschiedens bleiben Trainer und Mannschaft aber überzeugt davon, Anschluss an das Spitzentrio halten zu können. „Die nächsten drei Spiele werden zeigen, ob wir in Reichweite bleiben oder nicht“, schreibt Petr Skarabela auf der Abtswinder Internetseite. Dort verrät er auch seinen Wunsch: „Eine Siegesserie über viele Wochen. Gegen den TSV Kleinrinderfeld (4./42:30/34) müssen wir den Anfang machen.“

Er glaubt, dass seiner Mannschaft spielerisch gute Gegner besser liegen als defensiv eingestellte, die in erster Linie versuchen, Abtswinds Spiel zu zerstören. Mit genau dieser Taktik hatte Röllbach Erfolg. Enttäuscht war Abtswinds Trainer, „weil wir es als klar bessere Mannschaft nicht verstanden haben, das Spiel in der ersten Halbzeit für uns zu entscheiden“. Gast Kleinrinderfeld zählt für den Tschechen zu den spielstarken Konkurrenten. Ein Sieg ist Pflicht, um weiter in der Verfolgerrolle des Spitzentrios zu bleiben.

Nach ihrem Urlaub sind Jonas Wirth und Adrian Graf in dieser Woche ins Training zurückgekehrt. Dafür fallen Frank Hartlehnert und Jörg Otto aus, die aus Röllbach Verletzungen mitgebracht haben.

SV Memmelsdorf – Bayern Kitzingen

(Samstag, 15 Uhr auf Kunstrasen in Hallstadt; Hinspiel: 1:3)

Im Gegensatz zu den Abtswindern hat Lokalrivale Bayern Kitzingen (14./18:49/20) mit seinem 1:0-Sieg gegen Rimpar für ein positives Ausrufezeichen gesorgt. An dieses Erfolgserlebnis möchten Björn Auer und seine Schützlinge in Memmelsdorf (7./25:22/30) gerne anknüpfen. Apropos Björn Auer. Der gebürtige Gnodstadter hat zum zweiten Mal das Amt des Bayern-Trainers übernommen, nachdem sein Vorgänger ausgeschieden ist. In der vergangenen Saison folgte er auf Tamer Yigit. Die Mannschaft schaffte in acht Spielen 13 Punkte und belegte in der Endabrechnung Rang neun. Unter Auers Ägide gelangen 1,6 Zähler pro Spiel. Mit Yigit in der Verantwortung standen unter dem Strich 1,3 Punkte.

Im November übernahm Auer das Zepter von Frank Wettengel. Unter ihm hatten die Kitzinger in 17 Spielen 15 Punkte eingeheimst (1,1). Seit der gebürtige Gnodstadter Auer am Bleichwasen wieder das Sagen hat sammelten die Bayern in vier Begegnungen fünf Zähler (1,25). Nur gegen die Spitzenmannschaft aus Forchheim wurde verloren. Der Sieg gegen Rimpar gelang mit einem Kader, der durch Abgänge sportlich weiter geschwächt wurde. Aber nach hinten will Björn Auer nicht schauen. „Ich habe den aktuellen Kader, mit dem ich zurecht kommen muss“, stellt er sich der Situation ohne zu jammern. Offensichtlich hat er wieder einen guten Draht zur Mannschaft gefunden. Jeder wolle Landesliga spielen.

„Wir gehen kleine Schritte, aber in die richtige Richtung“, klingt der Trainer hinsichtlich des Klassenerhalts zuversichtlich und lobt auch den neuen Sportleiter Kabil Jabiri, der sich voll reinhänge. So wie Auer eben auch. Vielleicht gibt es für ihn als Belohnung in der neuen Saison – ganz gleich in welcher Klasse – dann von Beginn an den Job des Bayern-Trainers. „Wir sind in Gesprächen“, verrät der Produktionsleiter eines Reisemobilherstellers.