Bütthard lässt die Favoriten purzeln

Der SV Bütthard steht im Toto-Pokalfinale des Kreises Würzburg. Auch der in dieser Saison noch unbesiegte Kreisligist SV Maidbronn/Gramschatz hat den Kreisklassisten am Dienstag nicht stoppen können. Nach Anlaufschwierigkeiten übernahmen die Büttharder die Initiative und siegten nach einer überzeugenden Vorstellung mit 3:2 (1:1). Nur in der Schlussphase mussten sie nochmals zittern, doch ihr Torwart Noah Schwab war im entscheidenden Moment zur Stelle.

In der Liga nur Fünfter und weit hinter den eigenen Erwartungen zurück warf Bütthard im Toto-Pokal Runde für Runde den nächsten Favoriten aus dem Wettbewerb. Die beiden Kreisligisten Reichenberg und Giebelstadt mussten ebenso dran glauben wie Bezirksligist Marktbreit/ Martinsheim. Im Halbfinale wartete mit dem SV Maidbronn/Gramschatz das nächste höherklassige Team, das in dieser Spielzeit weder ein Pflicht- noch ein Testspiel verloren hatte und damit die bisher beste Saison seiner Geschichte in der Kreisliga 2 Würzburg spielt.

So mutete der Sprung ins Finale groß an. In der Anfangsphase sah es sogar so aus, als sei er zu hoch. Zwar bot sich Spielertrainer Peter Deißenberger nach einem Querschläger der Gäste-Abwehr eine erste große Gelegenheit, doch der Kreisligist war besser im Spiel und Torjäger Christoph Eisenbacher zur Stelle. Er enteilte Dominik Schmitt, umkurvte Noah Schwab und schob lässig zum 0:1 ein.

Nach einer Viertelstunde schien die Partie ihren erwarteten Gang zu nehmen. Patrick Röder hätte per Freistoß sogar erhöhen können. „In den ersten zwanzig Minuten waren wir nicht gut im Spiel“, stellte Bütthards Co-Trainer Christian Steinmetz fest. Doch von Minute zu Minute fanden die Gastgeber besser in die Partie. Sie kontrollierten durch entschlossene Zweikampfführung und sauberes Passspiel das Mittelfeld, ließen Maidbronn kaum mehr zur Entfaltung kommen.

Bütthard war fortan das aktivere Team und kam zu Tormöglichkeiten. Einen Eckball Deißenbergers nahm Steinmetz volley, Lorenz Brell versuchte sich nach schnellem Ballgewinn sogar an einem frechen Lupfer über den zu weit vor dem Tor stehenden Frank Landauer. Beide Male ging der Ball über das Tor. Nicht so in der 38. Minute: Steinmetz, an der linken Strafraumkante freigespielt, bediente den einlaufenden Brell mustergültig, und der traf zum Ausgleich. Mit nur etwas mehr Konsequenz im Angriffsdrittel wäre gar die Führung möglich gewesen. „Das hat uns nicht gefallen, so dass es auch lauter wurde“, sagte Steinmetz.

In der zweiten Hälfte änderte sich aber zunächst nichts – auch weil die Gäste sich nun zu berappeln schienen. Plötzlich tauchte Eisenbacher wieder sträflich frei vor Schwab auf, traf aber nur die Oberkante der Latte. Es blieb für lange Zeit der einzige Aufreger vor dem Gehäuse der Büttharder, die sich nicht großbeeindrucken ließen und forsch weiterspielten. So hatte Schmitt schon die Führung auf dem Kopf, doch er zielte zu zentral, Deißenberger schoss wenig später in den Fangzaun. Als Brell vor Landauer auftauchte, musste Maidbronns Torwart Kopf und Kragen riskieren, hielt aber den Ball ebenso wie Sekunden später den nachsetzenden Brell am Fuß fest.

Die Folge: Elfmeter. Schmitt verwandelte kühl. Auf der anderen Seite verpasste Patrick Röder das 2:2. Die Gäste kamen nicht in die Gänge, Bütthard suchte die Entscheidung. Als dann Jonathan Rauh nach Doppelpass mit Sebastian Zedlitz das 3:1 erzielte, schien die Partie gelaufen. Doch keine Minute später verkürzte Joel Affouo Aboudi.

Und er hatte gar die Chance auszugleichen. Nach Foul von Matthias Schühl an Simon Friedrich scheiterte er mit dem Elfmeter an Schwab, der auch Christian Wegners Nachschuss hielt. Als kurz darauf Friedrichs Freistoß in der Mauer hängenblieb, hatte der auf ganzer Linie enttäuschende Kreisligist den letzten Pfeil verschossen. „Ich habe in der Schlussphase schon gezittert, weil wir nicht clever genug agierten. Aber letztlich bin ich extrem stolz auf unsere Leistung“, sagte Steinmetz. Bütthard bestreitet richtet nun am 1. Mai 2018 zu Hause das Finale gegen Bezirksligist TSV Uettingen aus.