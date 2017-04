Bleischwer auf der Überholspur

Wo genau der FC Iphofen seine Leichtigkeit verloren hat, ist im Nachhinein schwer auszumachen. Es gibt dafür kein konkretes Datum und keinen speziellen Anlass. War es beim 0:1 zu Jahresbeginn gegen Gerbrunn, als der Mannschaft ein angeblich klarer Elfmeter verwehrt wurde? War es beim 1:1 zwei Wochen später gegen Dettelbach II, als ein wohl irregulärer Treffer kurz vor Schluss sie den vollen Erfolg kostete? Oder gab es die ersten Anzeichen einer Ergebniskrise doch schon im ausgehenden Herbst, beim 1:1 gegen Schwarzach? Vieles spricht eher für einen schleichenden Prozess. Fragt man Trainer Elmar Most nach den Gründen für den augenscheinlichen Anfall von Frühjahrsmüdigkeit, dann muss auch er erst einmal nachdenken.

Nur zwei der ersten sechs Spiele in diesem Jahr haben seine Schützlinge gewonnen, nachdem sie die Hinrunde ohne eine einzige Niederlage abgeschlossen hatten. Mit neun Punkten Vorsprung waren sie ins neue Jahr gegangen, das hätte ihnen Rückenwind geben und Flügel verleihen sollen. Es wirkt derzeit aber eher so, als hätten sie Blei an den Füßen, so schwerfällig kommen sie im Aufstiegsrennen voran. Immer noch sind die Iphöfer Tabellenführer, aber diese Position werden sie los sein, sofern Gerbrunn nur eines seiner beiden Nachholspiele gewinnt. Zudem zerrt an ihnen die Last der hohen Erwartungen, die sie sich auferlegt haben. Doch wer anders in der Liga sollte diesen Selbstanspruch haben?

Im vergangenen Mai ist der Verein in die A-Klasse abgestiegen, dorthin, wo er letztmals in der Saison 2004/05 spielte. Es sollte bloß ein Intermezzo werden – solange, bis die von personellen Querelen ausgelaugte Mannschaft wieder Kraft gesammelt hatte. Elmar Most, mitten in der Runde eingestiegen, leistete erste Anschubhilfe. Wenn er schon den Abstieg nicht verhindern konnte, so führte er den FC in der A-Klasse doch wie erhofft rasch an die Spitze – mit gefälligem Kombinations- und Passspiel, mit Effizienz im Abschluss, mit dominantem Ballbesitzfußball, der den Gegnern kaum Entfaltungs- und noch weniger Tormöglichkeiten ließ. Doch nach oben zu kommen war offenbar leichter, als oben zu bleiben. Nach elf Spielen mit perfekter Punktausbeute und traumhafter Trefferquote erwischte der FC in den sieben folgenden Partien nur noch neun Zähler. Irgendwie scheint es, als habe die Mannschaft ihre Explosivität eingebüßt, als habe sie ihre Raketen alle im alten Jahr steigen lassen, und jetzt, ja jetzt ist da nur noch betongrauer Alltag mit vereinzelten Fehlfarben.

Skeptikern sagt Most: „Der Glaube, dass wir es schaffen können, ist nach wie vor da, natürlich.“ Die Stimmung beim Training sei launig und gut, die Mannschaft nicht in einer Schaffenskrise. Sie kassiere nicht viele Tore, gehe mit ihrem Reichtum an Möglichkeiten nur zu verschwenderisch um. Was helfen würde: „Einfacher spielen und die Großchancen reinmachen.“ Richtig schlecht sei sie bloß beim 0:1 gegen den SSV Kitzingen aufgetreten, ein Spiel, in dem der Gegner alles aus sich herausholte und Iphofen vieles schuldig blieb. „Wir hatten nicht den entscheidenden Willen und kriegen durch einen abgefälschten Ball nach einer Standardsituation das Tor.“ Das Problem sei, dass sich die Rivalen im Titelrennen derzeit keine Schwächen erlaubten – und die direkten Gegner gegen Iphofen immer noch ein bisschen mehr gäben.

Zu beobachten war das erst am vergangenen Mittwoch im Spitzenspiel gegen Hoheim. Kleiner Platz, hartnäckiger Rivale, ein „giftiges Spiel“, wie Most sagt – mit zwei gelb-rot umrandeten Platzverweisen für seine Elf, die in doppelter Unterzahl ein 1:1 holte. An diesem Sonntag geht es gegen den SV Markt Einersheim. Most sagt: „Die Vereine kennen sich. Da ist die Stimmung nicht so giftig.“ Iphofens Trainer wird wieder auf Teile seines Aufgebots verzichten müssen: auf Julian Rügamer, der diese Saison noch kein Spiel gemacht hat, auf Stürmer Lukas Weigand, der sich im Hinspiel gegen Einersheim nach nur zwölf Minuten verletzt und seither nicht wieder gespielt hat. Auch Oliver Iff und Benedikt Ryba sollen am Sonntag fehlen. Dafür hofft Most auf einen anderen, schon seit Längerem vermissten Mitspieler: das Quäntchen Glück, das in diesen Tagen immer im Trikot der anderen aufläuft. Most hat für nächste Runde schon in Iphofen zugesagt. Er weiß, dass es nun in erster Linie Siege bedarf. Dann kommt die Leichtigkeit von selbst.