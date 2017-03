Bieber gibt Mainsondheim ein Gesicht

Drei Versuche und noch kein Sieg. Nüchtern betrachtet, ist die sportliche Bilanz des SC Mainsondheim für dieses Jahr in der Kreisklasse ein einziger Mängelbericht: Es gebricht der Mannschaft so ziemlich an allem. „Wir gehen am Stock“, sagt Oliver Bieber, der Trainer. Abzulesen ist dieser schwankende Gang an den Ergebnissen: 2:2, 1:5, 0:0. Da spiegelt sich einige Verunsicherung – und ein Trend, den Bieber so zusammenfasst: „Leider treffen wir das Tor nicht. Das macht uns im Moment die meisten Gedanken.“

Noch ist die Lage nicht wirklich bedrohlich bei sechs Zählern Vorsprung vor dem (Abstiegs-) Relegationsplatz und die Stimmung laut Bieber keineswegs schlecht. „Wir wissen, dass wir es selbst in der Hand haben.“ An diesem Sonntag geht es zum ASV Ippesheim, dem Tabellenvorletzten, in der Woche darauf zum Drittletzten nach Mainbernheim, und Mitte April steht dann das Duell beim Tabellenletzten in Winterhausen an. Drei Rivalen im Kampf um den Klassenverbleib – das könnte der Befreiungsschlag werden. Aber wer wie Bieber seine Pappenheimer kennt, weiß nicht recht, ob man es als Vorteil sehen soll, dass es jetzt vermehrt gegen die direkte Konkurrenz geht.

„Wir dürfen uns nicht immer bloß gegen die Top-Teams beweisen“, sagt der Trainer. 2:2 gegen Sickershausen, 2:1 gegen Hopferstadt, nur 0:1 gegen Tabellenführer Sonderhofen – all das kann sich sehen lassen. Aber darüber dürfen nicht die vermeintlich kleineren Aufgaben wie gegen Gelchsheim oder Seinsheim/Nenzenheim vergessen werden. „Da fehlt es uns noch an Konstanz.“



Für Bieber liegt das nicht nur an der Einstellung, sondern auch an der Aufstellung. Mit 22 Mann und dem Saisonziel Platz vier bis fünf war er im vergangenen August in die Saison gestartet. Doch dann brach nach und nach das personelle Gerüst weg, und das Mainsondheimer Fantasiegebäude stürzte wie ein Kartenhaus zusammen.

Immer wieder hat Bieber seine Formation in der Hinrunde ändern müssen. 27 Spieler setzte er in der ersten Saisonhälfte ein – mehr waren es nur beim TSV Mainbernheim. Bei so viel Wandel kann nichts wachsen, zumal einige Sprosse gar nicht trugen. Drei Langzeitverletzte beklagt der Trainer derzeit: Chris Günther hat Meniskusbeschwerden, Dominik Nuß sich die Bänder gerissen, und auch Johannes Grieb kann derzeit nur zusehen. Dazu bereist Christoph Lung derzeit die Welt.

Bieber sagt: „Wir sind nicht so besetzt, wie wir uns das wünschen.“ Beispielsweise steht der Trainer gerade ohne gelernten Stürmer da – kein Wunder, dass es beim Toreschießen hapert.

Aber was tun? Dem Sportclub geht es wie so vielen Vereinen heutzutage. Eine eigene U19 gibt es längst nicht mehr, also muss der Verein mit anderen Pfunden wuchern, um Spieler für sich zu begeistern: etwa einer bestens gepflegten Sportanlage am Main und der guten Kameradschaft, die zu verschiedenen Anlässen im ganzen Jahr gelebt wird, wie Bieber sagt.



Dies hat bislang gereicht, um mit zwei Mannschaften im Spielbetrieb anzutreten, keine Selbstverständlichkeit in einem Dorf mit 500 Einwohnern und Konkurrenz wie Schwarzach oder Dettelbach direkt vor der Haustür. Da sieht Bieber auch über manche Kleinigkeit hinweg, etwa wenn sich für Sonntag mal wieder einer seiner Spieler wegen einer Lappalie abmeldet. Das sei halt heute so.

In das Klagelied seiner Vorgänger, die Mainsondheim auch wegen mangelnder Trainingsbeteiligung den Rücken gekehrt hatten, mag der 47-Jährige nicht einstimmen. „Wir haben am Dienstag fast immer 13, 14 Leute und am Freitag sogar 18 oder 20.“ Für die Kreisklasse sei dies ein „ordentlicher Wert“. Aber natürlich weiß auch er, der die vergangenen Jahre als Trainer in Biebelried, Uettingen, Grombühl oder Gerbrunn zugebracht hat, dass die Zeiten sich geändert haben, dass Fußball inzwischen „ein Hobby unter vielen ist“ und nicht mehr die Nummer 1 – wie damals zu seiner Jugend. „Früher war der Sonntag heilig. Da hat man alles dem Fußball untergeordnet.“

Bieber weiß, dass er Abstriche machen muss; wichtig ist und bleibt ihm eines: „Dass die Jungs gerne kommen und Spaß bei der Sache haben.“ Das haben sie offenbar. Bieber hat schon im vergangenen November, vor dem Gang in die Winterpause, seine Mission in Mainsondheim verlängert. Er will weitermachen – wohl auch, weil er in Ruhe etwas aufbauen kann, ohne Druck des Vereins. „Wir sind nicht weit weg vom sechsten oder siebten Tabellenplatz. Um ganz oben mitzuspielen, bräuchten wir einige Spieler. Aber das ist ja auch nicht die Vorgabe des Vereins.“