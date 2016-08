Bayerns Führung schmilzt dahin

Enttäuschung einerseits, Erleichterung andererseits: Nach der 1:3 (0:0)-Niederlage von Bayern Kitzingen gegen den SV Memmelsdorf war die Gefühlswelt gespalten. „Wir wollen gewinnen, um nicht schon in den folgenden Spielen in Zugzwang zu geraten, da wir personell und spielerisch auch noch andere Sorgen als die sportlichen haben“, fasste Kitzingens Trainer Frank Wettengel die Lage vor und nach dem Spiel zusammen. Er habe an diesem Nachmittag zwei schwache Mannschaften gesehen, von denen seine die schwächere gewesen sei und „deshalb verdient verloren“ habe.

Wettengel hatte mit Niko Pfaffendorf im Mittelfeld statt des fehlenden Manuel Kutz eine Änderung an seiner ersten Elf vorgenommen, die mit offensiver Viererreihe antrat, um den Gegner bereits im vorderen Bereich unter Druck zu setzen. Die Kitzinger bemühten sich anfangs, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, und zeigten sich gegen zunächst abwartende Gäste auch als aktivere Elf. Mehr als die Schüsse von Marco En-dres auf das Tor sowie von Jannik Feidel und Kastriot Krasniqi neben das Ziel zählten die Gastgeber aber nicht. Eine erste Chance entstand dagegen bei Memmelsdorf aus einem Vorstoß über rechts, den Pascal Schneider für Markus Saal auflegte. Dessen Schuss parierte Pfaffendorf mit beherztem Eingreifen.

Nachdem der Schiedsrichter Mitte der ersten Hälfte bei Temperaturen von 33 Grad im Schatten zur Trinkpause aufgerufen hatte, passierte bis zum Wechsel nur noch wenig. Auch Wettengels Zufriedenheit schmolz in der Sonne dahin. „Anfangs machten wir unsere Sache gut. Aber auf einmal standen wir zu weit weg vom Gegner und beobachteten ihn mehr als einzugreifen.“ Da Memmelsdorf im Aufbau aber auch nicht über den Ansatz hinauskam und Jonas Hummels Freistöße aus halbrechter Position das Tor großzügig verfehlten, blieb es bis zur Halbzeit torlos.

Nachdem die zur zweiten Halbzeit wieder aktiveren Bayern nach Querpass Christopher Lenharts auf Mario Schmidt in Führung gezogen waren, antwortete Memmelsdorf rasch. Ballgewinn im Mittelfeld, Markus Saal spielte zu Tobias Seifert, und dessen Schuss aus halbrechter Position landete im linken unteren Eck zum Ausgleich. „Das Gegentor hat uns komplett rausgebracht“, sagte Wettengel und wunderte sich über den Bruch im Spiel der Seinen. „Danach lief nur noch wenig zusammen.“ Gegen verunsicherte Kitzinger legten die Gäste nach. Jonas Hummels Freistoß von rechts flatterte an allen vor dem Tor wartenden Spielern vorbei ins lange Eck.

Zumindest ließen die Kitzinger in der letzten halben Stunde nichts unversucht, dieser Partie noch einmal ihren Stempel aufzuprägen und eine Wende zu geben. Ahmed Bakare, der die letzten Male gegen Memmelsdorf stets getroffen hatte, scheiterte, nachdem er der gegnerischen Abwehr entwischt war, Mitte der zweiten Halbzeit am Pfosten. In der Schlussphase drängten die Bayern dann mit zwei weiteren Angreifern verstärkt auf den Ausgleich. Das lud den Gegner zum Kontern ein. Markus Beiersdorfer erzielte nach Zuspiel Philipp Hörnes das 1:3, die Entscheidung, nachdem die Oberfranken zuvor schon mehrmals erfolglos in Überzahl angerannt waren.

„Ein höheres Ergebnis hätte uns vielleicht gutgetan, aber wir sind zufrieden, da wir in den letzten beiden Wochen etwas in der Krise steckten“, sagte Trainer Rolf Vitzthum. Seine Elf sei spielerisch sicher noch zu besseren Leistungen fähig. Für Wettengel stand fest: „Wir haben zu wenig investiert, um in der Landesliga einen Punkt zu holen. “ Doch er wollte die dritte Niederlage in Folge nicht mehr mit Ausfällen erklären, denn „so bekommen andere Spieler die Chance, zu spielen und ihre Leistung zu zeigen.“