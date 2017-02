Auer: Wir stehen alle in der Pflicht

Seit vier Wochen befindet sich Bayern Kitzingen in der Vorbereitung auf die restliche Saison. Zwölf Spiele liegen noch vor Trainer Björn Auer und seiner Mannschaft, um die Landesliga zu halten. Eine schwierige, aber nicht unmögliche Aufgabe, für das es eine zentrale Voraussetzung gibt: „Wir besitzen alle den Anspruch, in der Landesliga spielen zu wollen, und müssen in den verbleibenden Spielen alles dafür geben“, sagt Auer.

Dass in der Winterpause der Ball nicht ganz so schnell rollt, kam den Kitzinger Bayern durchaus entgegen. Die Lage beruhigte sich. Die Konzentration auf das Wesentliche, das Sportliche, kehrte zurück, nachdem Trainer Frank Wettengel im November zurückgetreten und Auer an seine Stelle gerückt war. Im organisatorischen Bereich stellte sich der Verein mit seinem früheren Spieler Kabil Jabiri in doppelter Funktion als Sportleiter und Co-Trainer breiter auf. Zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung kann Auer allerdings bislang nicht sein.

„Wir haben wieder große Verletzungssorgen. Es fehlen aktuell mehrere Stammspieler, die nicht regelmäßig trainieren oder spielen können. Das erleichtert unsere Aufgabe nicht“, schildert er die aktuelle Situation. Die Mannschaft möchte er dennoch bis zum ersten Spiel am 4. März gegen Rimpar „auf einen angemessenen Fitnessstand bringen“. Auf der Abwesenheitsliste stehen derzeit Christopher Lenhart, Mario Schmidt, Shawn Hilgert, Levi Wendel, Manuel Kutz und Kastriot Krasniqi mit mehr oder minder langwierigen Verletzungen. Zudem können Frank Landauer, Marco Endres und Felix Straßberger aus beruflichen Gründen nicht regelmäßig trainieren. Außerdem kündigt sich Sebastian Davidsons Fehlen wegen eines Praktikums bereits an.

„Das ist natürlich nicht optimal, aber Jammern bringt uns nicht weiter. Wir müssen uns andere Lösungen überlegen“, kennt Auer die Schwierigkeit, die Innenverteidigung aufzustellen. Benedikt Straßberger erklärte sich bereit, dabei zur Verfügung zu stehen. Mit Florian Nöth und André Hartmann sind zudem zwei zuletzt pausierende Akteure wieder dabei.

Verglichen mit dem Kader vor dem ersten Saisonspiel haben allerdings fünf in dieser Saison schon eingesetzte Spieler den Verein verlassen. Nachdem Jannik Feidel als Konsequenz eines internen Problems schon während der Hinrunde ausgeschieden war und sich in der Winterpause Höchberg anschloss, kehrte auch Fabio Feidel den Bayern den Rücken zu und wechselte zu den U19-Junioren von Schweinfurt 05. Auch Niko und Tim Pfaffendorf brachen ihre Zelte in Kitzingen ab und wechselten nach Lengfeld. Zudem veränderte sich der im Verlauf der Vorrunde nur einmal eingesetzte Torhüter Nico Gaubitz nach Mainbernheim.

Von dort kamen drei der vier Neuzugänge an den Bleichwasen. Jossef Jabiri, Giovanni Scarriglia und Ibrahim Kadouni wechselten in der Winterpause aus der Kreisklasse zum Landesligisten. Zudem schloss sich Adrian Azemi von Ansbachs zweiter Mannschaft den Etwashäusern an. Neben den vier Neuen können sich Timo Drenkard, Florian Kieser und Joel Weißenberger aus dem eigenen Nachwuchs in der Vorbereitung für einen Einsatz in der ersten Mannschaft empfehlen. „Mit Sicherheit ist hier der eine oder andere dabei, der uns weiterhelfen kann. Wir müssen ihnen aber die Zeit geben, sich ans höhere Pensum zu gewöhnen“, weiß Auer. Auch die Gestaltung des Trainings gewinne mit einer größeren Breite des Kaders an Qualität.

Zwei Testspiele fanden bislang statt. Eine aus erster und zweiter Mannschaft gemischte Aufstellung verlor gegen den Kreisligisten Dettelbach und Ortsteile mit 0:4. „In diesem Spiel hätten wir uns besser präsentieren müssen, das war zu wenig“, erklärt Auer. Zwei Wochen später unterlagen die Bayern dem Bezirksligisten SSV Kitzingen mit 0:2. „Das waren 60 ordentliche Minuten. Nachdem wir zuvor sehr intensiv trainierten, ging uns am Ende die Kraft aus“, stellte er eine Verbesserung fest. Aus zwei Stellungsfehlern entstanden die Gegentore. Daran müsse noch gearbeitet werden. Weitere Testspiele finden am 18. Februar um 14 Uhr beim FSV Erlangen-Bruck und eine Woche später am 25. Februar um 12 Uhr beim FC Bad Kissingen statt.

„Wir müssen kleine Schritte gehen und dürfen dabei unser Ziel Klassenerhalt nicht aus den Augen verlieren“, sagt Auer und findet klare Worte: „Es gibt definitiv nichts schönzureden. Wir stehen auf einem Relegationsrang. Aber dort wollen wir nicht bleiben, sondern am Saisonende auf einem direkten Nichtabstiegsplatz stehen.“