Attraktives Feld bei den Frauen

Die HSG Mainfranken veranstaltet am Wochenende des 3./4. September den fünften Zurich- Cup zur Vorbereitung auf die anstehende Handball-Saison. Am Samstag spielen in der Sickergrundhalle Kitzingen zunächst die Männer in zwei Gruppen.



In Gruppe eins treten der TSV Rödelsee, der TSV Lohr II (beide Bezirksoberliga), die DJK Waldbüttelbrunn III (Bezirksliga Süd) und der TV Königsberg (Bezirksliga Nord), an. In Gruppe zwei begegnen sich der HC Deggendorf (Bezirksoberliga Altbayern), die HSG Volkach (Bezirksoberliga Unterfranken), TS Lichtenfels (Bezirksoberliga Oberfranken) und Gastgeberin HSG Mainfranken (Bezirksliga Süd). Das Turnier beginnt um 11 Uhr, die Platzierungsrunde um 17.15 Uhr.

Am Sonntag treten bei den Frauen fünf Mannschaften gegeneinander an. Das gut besetzte Teilnehmerfeld bilden die DJK Rimpar (Bayernliga), die HG Königshofen-Sachsenflur (Badenliga), HSG Pleichach (Landesliga Nord), TV Marktsteft (Bezirksoberliga Unterfranken) sowie als Gastgeberin die HSG Mainfranken (Landesliga Nord). Der Ball fliegt im Sickergrund bereits ab 9.30 Uhr. Gespielt wird an beiden Tagen jeweils 25 Minuten ohne Pause.