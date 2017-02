Andreas Wieser besteht seine Prüfung mit Bravour

Für Andreas Thomas dürften die Stunden vor der Zweitliga-Partie gegen den Wilhelmshavener HV besonders stressig gewesen sein. Der Rimparer Handball-Torwarttrainer musste aufgrund des kurzfristigen Ausfalls des erkrankten Max Brustmann ein neues Duo auf die gegnerischen Werfer einstellen: Andreas Wieser (21 Jahre) und Markus Leikauf (25). Als all die Anspannung nach dem letztlich ungefährdeten 32:26 (16:15)-Sieg gegen die Niedersachsen von Thomas abgefallen war, gab er sich vor dem grünen Mikrofon dieser Zeitung locker gelöst: „Andy hat eine tolle Leistung gebracht. Er hat bei Würfen vom Kreis gezeigt, dass er explodieren kann. Genau das muss ein Torhüter tun. Das war heute ein Spiel, das ihn weiterbringt.“

Es heißt in der Tat etwas, wenn das Fehlen von Brustmann, der zu den besten Schlussleuten in der Liga zählt, nicht allzu stark ins Gewicht fällt. Der gelenkige Wieser, der im Sommer von Rödelsee nach Rimpar gewechselt ist, hatte sich in der Anfangsphase gleich mit einigen Paraden stark eingefügt und damit dafür gesorgt, dass seine Rimparer in diesem Match kein einziges Mal in Rückstand gerieten. Sein Kollege Markus Leikauf vertrat ihn in der Schlussphase bei drei Siebenmetern. Keinen davon bekamen die WHV-Werfer im Netz unter.

Auch Wilhelmshavens Schlussmann Adam Weiner hat phasenweise grandios gehalten und „uns so am Leben gehalten“, wie WHV-Trainer Christian Köhrmann hernach lobte. Mit seinen 42 Jahren könnte Weiner der Vater von Wieser sein.

Die Torwartleistungen waren schöne Notizen in einer Begegnung, die auf dem Papier ungleich begonnen hatte. Denn die stark ersatzgeschwächten Handballer vom Jadebusen waren mit nur zwei Auswechselspielern fürs Feld nach Unterfranken gereist und hatten damit vier Optionen weniger auf der Bank als die Grün-Weißen. „Vielleicht kam der eine oder andere Fehlwurf auch dadurch zustande, dass am Ende Kraft und Konzentration gefehlt haben“, konstatierte Köhrmann.

Sein Gegenüber Matthias Obinger stellte aber auch fest, dass bis auf Flügelspieler Lukas Mertens, der im Sommer zum Erstligisten SC Magdeburg wechselte, alle Leistungsträger dabei waren, die zuletzt beim WHV-Auswärtssieg in Neuhausen begonnen hatten. Doch einen Tobias Schwolow, der in der vergangenen Saison der dritterfolgreichste Schütze in der Liga gewesen war, hatte die Rimparer Defensive überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Der noch etwas geschwächt wirkende WHV-Rückraumspieler ging völlig leer aus.

Während die Nordlichter insgesamt nur sechs Torschützen vorweisen konnten, waren es bei den Rimparern deren zehn. Gerade im Angriff bestachen die Grün-Weißen durch eine beständige Variabilität und kluge Pässe. Die erfolgreichsten Werfer waren Patrick Schmidt und der am Saisonende scheidende Kreisläufer Julian Bötsch. Doch die Torausbeute war gerade in den Überzahlsituationen nicht optimal. Zwischen der 18. und 25. Minute hatten die Wölfe einmal in zweifacher und einmal in einfacher Überzahl agieren dürfen. „Wir waren Mitte der ersten Hälfte schon mit vier Toren weg. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir nachlegen“ befand Obinger: „Doch wir haben zu viele unnötige Würfe aus dem Rückraum aufs Tor gesetzt. Da müssen wir geduldiger über unsere beiden Kreisläufer oder die Außen spielen.“ Anstatt die Wilhelmshavener schon zur Halbzeit deutlich auf Abstand zu halten, ließen sie ihren Kontrahenten wieder auf ein Tor herankommen, was dieser kurz nach dem Seitenwechsel sogar zum kurzzeitigen 16:16-Ausgleich nutzte.

„Wir haben in der Pause nochmals einige Dinge neu justiert und festgezurrt. Entscheidend war die Phase nach dem Wiederanpfiff“, erklärte Obinger. Da hatte sein Team einen 6:0-Lauf hingelegt, wodurch aus dem 16:16 ein 22:16 geworden war. Diesen Vorsprung gaben die Rimparer nicht mehr aus der Hand und holten dadurch nicht nur den ersten Sieg gegen Wilhelmshaven im dritten Anlauf, sondern auch den neunten Erfolg im elften Heimspiel in dieser Saison. Das personelle Ungleichgewicht hat Sportsmann Köhrmann übrigens nicht als Ausrede gelten lassen: „Wir wollten hier die zwei Punkte holen. Das hätten wir auch gesagt, wenn wir nur mit sieben Spielern hierhergefahren wären. Wir hatten alle Chancen, um zu punkten. Bloß, um das dann auch zu schaffen, muss alles passen.“

Der erste Angstgegner ist für die Wölfe also keiner mehr, der zweite wartet schon am Freitagabend zum Auftakt des Doppelspieltags auf Rimpar: die TSG Ludwigshafen-Friesenheim. In fünf Aufeinandertreffen setzte es bislang fünf mehr oder weniger deutliche Pleiten.

1. (1.) TuS N-Lübbecke 20 16 1 3 568 : 487 33 : 7 2. (2.) TV 05/07 Hüttenberg 20 15 1 4 571 : 501 31 : 9 3. (4.) DJK Rimpar Wölfe 21 14 2 5 570 : 535 30 : 12 4. (3.) SG BBM Bietigheim 20 13 3 4 575 : 540 29 : 11 5. (5.) VfL Bad Schwartau 20 12 2 6 520 : 470 26 : 14 6. (6.) TSG Lu-Friesenheim 20 12 0 8 556 : 531 24 : 16 7. (7.) ThSV Eisenach 20 11 2 7 535 : 527 24 : 16 8. (8.) HSG Nordhorn-Lingen 20 10 2 8 512 : 504 22 : 18 9. (9.) SG Leutershausen 20 9 2 9 520 : 536 20 : 20 10. (10.) TV Emsdetten 20 8 2 10 556 : 548 18 : 22 11. (11.) EHV Aue 20 8 2 10 507 : 524 18 : 22 12. (12.) HSG Konstanz 20 8 2 10 506 : 554 18 : 22 13. (14.) Dessau-Roßlauer HV 20 7 3 10 507 : 532 17 : 23 14. (13.) HG Saarlouis 20 6 3 11 515 : 548 15 : 25 15. (15.) Wilhelmshavener HV 20 7 0 13 550 : 557 14 : 26 16. (17.) ASV Hamm-Westfalen 20 7 0 13 535 : 546 14 : 26 17. (16.) TuS Ferndorf 20 6 2 12 501 : 532 14 : 26 18. (18.) TUSEM Essen 20 6 2 12 518 : 555 14 : 26 19. (19.) TV Neuhausen 20 5 2 13 547 : 575 12 : 28 20. (20.) HC Empor Rostock 21 4 1 16 566 : 633 9 : 33