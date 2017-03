Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff

Wenn man sich den SSV Kitzingen als Schiff vorstellt und seine Spieler als Besatzung, dann war es bis zur Rückkehr in den Heimathafen im vergangenen November ziemlich ungemütlich auf dem Kutter. Kräftig durchgeschüttelt wurden Kitzingens Leichtmatrosen in den Binnengewässern der westlichen Bezirksliga – und als sie sich nun, Ende Februar, wieder auf den Weg machten, befürchteten manche schon das Schlimmste. Aber statt noch tiefer in den reißenden Abstiegssog zu geraten, hat es die Crew geschafft, ihr Boot zu stabilisieren. Es ist nun wieder auf Kurs, und der zum Kapitän beförderte Steffen Metz sagt: „Mit gewissem Einsatz ist so manches möglich.“

Nach vier Punkten aus den ersten zwei Pflichtspielen des Jahres hat der SSV nur noch fünf Zähler Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen – keine unüberbrückbare Distanz, zumal die vor der Winterpause irgendwie benebelte Kitzinger Crew plötzlich wieder Leben ausstrahlt und mitten im Aufbruch steckt. „Es war wichtig“, stellte Trainer Wolfgang Beischmidt schon nach der Jungfernfahrt vor zwei Wochen fest, „der Konkurrenz gleich zu zeigen, dass wir uns noch lange nicht geschlagen geben.“

Gegen Hösbachs Bahnfreunde hatte der SSV die Jahre zuvor meist Expresszuschlag bezahlt, 1:7 und 0:7 lauteten die ernüchternden Ergebnisse – diesmal gelang ihm an Faschingssamstag ein 2:2, über das auch Hösbachs Trainer Raik Henzgen später reichlich Konfetti streute. „Kitzingen war schneller und aggressiver als wir.“ Auch Steffen Metz entdeckte wieder Motivation und Leidenschaft in der Mannschaft. „Die Einstellung hat gepasst.“ Wie auch im folgenden Spiel in Marktbreit, das die Siedler 2:1 gewannen. „Jeder ist ans Limit gegangen“, sagt er. Das war nicht immer so im alten Jahr, als das Team etwa beim 0:3 gegen Karlstadt seltsam uninspiriert auftrat.

Häufig auf der Sonnenseite

Hinzu kommt neuerdings eine personelle Breite, wie sie Trainer Beischmidt schon länger nicht mehr hatte. Felix Scheider, David Bartsch, Simon Karl, Johannes Speda, sie alle stehen dem SSV wieder zur Verfügung. Dazu Metz selbst, für den Sportleiter Dominik Schloßnagel erst im November eine Verlustanzeige aufgegeben hatte: „Wenn Steffen nicht dabei ist, fehlt einfach etwas.“

In seiner siebten Saison beim SSV ist der 27-Jährige längst ein Garant für Sturm und Drang. Als er im Juni 2010 vom SV Hoheim kam, kickten die Kitzinger in der Kreisklasse. Aber schon im ersten Jahr entwickelten sich Synergien. Der SSV mit seinem Trainer Wolfgang Schneider bot dem Jungen ein Biotop zum Entwickeln und zum Reifen, Metz half mit 24 Toren nach Kräften, den Klub in die Kreisliga zu schießen.

Häufig stand Metz bei den Kitzingern auf der Sonnenseite, aber es gab auch schattige Momente. Mal riss er sich die Bänder, mal brach er sich die Leiste, mal zwang ihn eine Prellung zum Zuschauen. Auch in dieser Runde stehen hinter seinem Namen erst zehn Einsätze bei siebzehn Auftritten seiner Mannschaft. Ob er sich durch häufige Fehlzeiten den Weg als Fußballer in höhere Sphären verbaut hat, darüber mag er heute nicht spekulieren.



„Hätte ich das Ziel gehabt“, sagt er, „hätte ich mir eben den Weg bahnen müssen.“ Metz aber scheint mit sich im Reinen, er trauert keiner vergebenen Chance nach, sieht Fußball immer noch als nettes Hobby, nicht als Arbeit. Höherklassig spielen wolle er schon, aber diesen Wunsch sieht er mit dem Einzug in die Bezirksliga als erfüllt an.

Im dritten Jahr bewegen sich Metz und die Kitzinger nun in der Beletage des unterfränkischen Fußballs – stets am Rande des Abstiegs. Das ist in dieser Runde nicht anders. Mit Rettung in letzter Minute hat der SSV leidlich Erfahrung. Vorige Saison hatte er mit drei Siegen in Serie erst die Relegation und dann mit einem 1:0-Sieg im entscheidenden Spiel (Torschütze Metz) den Klassenerhalt erreicht.



Das wirft Fragen auf: Braucht die Mannschaft immer erst gewissen Druck im Kessel, um Dampf zu machen, muss sie im-mer erst in den Abgrund blicken, ehe sie die entscheidenden Schritte setzt? Schwer zu sagen, findet Metz, aber er streitet es auch nicht ab. Beischmidt hat in der Winterpause noch einmal versucht, die Mannschaft an der Ehre zu packen.



Sie hat Potenzial, das weiß der Trainer, aber sie muss es halt auch ausspielen. Metz sagt: „Wir haben in der Hinrunde nicht so viele schlechte Spiele gemacht, aber oft hat der letzte Wille gefehlt.“ Das lässt erahnen, wo die Probleme liegen in dieser Mannschaft. Sie trägt ein gewisses Phlegma vor sich her.

Sechs Punkte für den Sieg

Jetzt kann sie das Gegenteil beweisen, sie kann zeigen, dass es ihr ernst ist mit dem Verbleib in der Bezirksliga. Das Spiel beim SV Heidingsfeld an diesem Sonntag ist ein Besonderes, es geht darin, wie Sportleiter Schloßnagel schon vor einer Woche feststellte, „um sechs Punkte“. Geht es natürlich nicht, aber es soll die Bedeutung dieses Spiels unterstreichen, in dem die Kitzinger in der Hinrunde nur ein 1:1 erreichten.



Heidingsfeld ist nur zwei Punkte besser und der unmittelbare Tabellennachbar. Beischmidt sähe es auf seine letzten Tage im Verein wohl gerne, wenn die Mannschaft alles gäbe. Der 46-Jährige scheidet zum Saisonende vom SSV. Nur ungern würde er behaupten: Er verlässt das sinkende Schiff.