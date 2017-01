Allen Widrigkeiten zum Trotz

TSV/DJK Wiesentheid und SC Dettelbach sind in unseren Breiten zwei Vereine, die seit vielen Jahren den Hallenfußball hoch halten. Kein Wunder, schließlich spielen die ersten Mannschaften in der Bezirks- und Kreisliga. Auch die Jugendarbeit trägt in beiden Vereinen seit Jahren ihre Früchte. Der SV Obervolkach dagegen hat seit 2010 keine eigene Männermannschaft mehr. Im Juniorenbereich gibt es eine Spielgemeinschaft mit dem SV Frankenwinheim. Insofern ist es schon ungewöhnlich, mit welchem Einsatz der Verein zum zweiten Mal gut besetzte Juniorenhallenturniere ausrichtet. U 11- und U 15-Mannschaften aus ganz Deutschland waren angereist. Union Berlin, SC Paderborn, über Hessen Kassel, FC Carl Zeiss Jena, Lok Leipzig, bis hin zu TSV 1860 München, SSV Jahn Regensburg – um nur einige zu nennen – folgten dem Ruf in die Volkacher Mainschleifenhalle.

Mächtig stolz war der kleine Verein, so ein Ereignis auf die Beine stellen zu können, auch wenn der ganze Aufwand viele Stunden Arbeit mit sich brachte und es dabei manche Hürde zu überwinden galt. 60 bis 70 Leute, nahezu allesamt vom SV Obervolkach oder Eltern von Spielern mussten mit anpacken. Der finanzielle Ertrag dürfte sich in Grenzen halten.

Das ist längst nicht alles. Die SG Obervolkach brachte die am Tag vorher angereisten U 11-Fußballer der Stuttgarter Kickers und vom Berliner AK sogar in Gastfamilien unter. Andere schliefen in Jugendherbergen oder in Hotels und Pensionen in der Umgebung. Für die Betreuer wurde am Abend ein Rahmenprogramm mit Weinprobe organisiert. Dank des Einsatzes der Raiffeisenbank und eines privaten Geldgebers, der nicht genannt werden möchte, plus dem Ertrag aus einem extra herausgegebenen Turnierheft ist so etwas möglich.

Aber warum tut sich ein kleiner Verein so etwas an? Eine Antwort darauf gaben Spieler der U11-Junioren. Chancenlos waren sie zwar gegen die großen Klubs, ihrer Laune tat das keinen Abbruch. „Es ist schön, auch wenn es nicht so leicht ist, gegen sie zu spielen. Die trainieren halt mehr, als wir. Die Vereine haben sogar schon Spieler-Scouts, die die guten aussuchen“, wussten Florian Bokemper, Gabriel Götz, Vincent Zirkelbach und Philipp Menninger ganz genau Bescheid.

Obervolkachs Vorstand Manfred Krapf ergänzt: „Wir wollen mal schönen Fußball hier zeigen und dabei Werbung für Volkach machen. Damit die Kinder in Volkach sehen, welchen Fußball es gibt, um sie stärker zu aktivieren und zu motivieren.“

Krapf spricht auch von einigen Problemen, die sein Verein im Vorfeld hatte. So war am Vorabend noch ein Schafkopf-Turnier in der Halle, das bis 23 Uhr dauerte. Erst danach durften die Obervolkacher aufbauen. Oder dass die anderen Hallensportarten kaum bereit seien, ihre Trainingsstunden einmal wegen so eines Turniers ausfallen zu lassen. Es werde nicht akzeptiert, dass der SV Obervolkach so etwas auf die Beine bringt, so sein Eindruck. Auf die Frage, warum man den VfL Volkach nicht mit ins Boot nehme, überlegt er kurz. Das seien zwei getrennte Vereine. Der VfL habe mit der Veranstaltung nichts zu tun.

Viel zu tun mit den Turnieren hatte dagegen Christian Löbel. Er ist der Organisator, der vor drei Jahren die Idee vorbrachte. Löbel überlegte sich ein Konzept, schrieb die Teilnehmer an, pflegte Kontakte und lockte die Klubs zum Turnier. Bei ihm liefen auch während der beiden Tage die Fäden zusammen.

Die Teilnehmer beim U 11- und U 15-Turnier um den Raiffeisencup waren voll des Lobes für die Veranstaltung, bei der 15 Mannschaften (U11), beziehungsweise 12 (U15) an den Start gingen. „Die Qualität des Turniers ist sehr hoch. Wir messen uns gerne mit überregionalen Mannschaften. Das hier ist super organisiert, es gibt nichts zu beanstanden“, sagte etwa Christian Didt, dessen Lok-Leipzig-U11 erst im Halbfinale scheiterte. „Nur zum Mitspielen sind wir nicht gekommen. Es soll die Kinder auch weiter bringen“, sah er sein sportliches Ziel erreicht.

Nicht ganz so gut schnitten die beiden Klubs aus der Hauptstadt ab, wobei der Berliner AK auch etwas Pech hatte, wie Trainer Benni Both reklamierte. Sechs Elternteile begleiteten die jungen Fußballer aus dem Stadtteil Moabit mit an den Main, eine von drei weiten Strecken der U11 in diesem Winter. Mannheim und Ulm stehen außerdem noch auf dem Reiseplan. Nicht nur die Weinverkostung sei sehr gut angekommen. „Wir sind sehr zufrieden, auch wenn es sportlich nicht so lief.“ Um Platz elf verlor der Berliner AK schließlich gegen den Union-Nachwuchs mit 1:2.

Das sonntägliche Turnier der U15-Junioren brachte sportlich noch einmal eine Steigerung. Wenn auch die Zuschauerzahlen etwas zu wünschen übrig ließen, soll es das Ganze im kommenden Jahr wieder geben, blickte Christian Löbel nach vorne.

Endstände

U 11-Junioren: 1. 1. FC Nürnberg (3:1 gegen Würzburger Kickers), 3. Stuttgarter Kickers (5:3 gegen Lok Leipzig).

U 15-Junioren: 1. Sonnenhof Großaspach, 2. SSV Jahn Regensburg, 3. TSV 1860 München, 4. FC 05 Schweinfurt, 5. Rot-Weiß Erfurt, 6. SC Paderborn, 7. Ludwigshafener SC, 8. Würzburger Kickers, 9. Carl-Zeiss Jena, 10. ASV Neumarkt, 11. Quelle Fürth, 12. SG Frankenwinheim/Obervolkach.