Abtswind versagt für den Moment

Es gab eine Situation an diesem Samstag, die anschaulich umriss, wie es um das Selbstverständnis des TSV Abtswind bestellt war. Jürgen Endres trabte die Mittellinie entlang, sah kurz auf, machte eine halbe Drehung und schlug den Ball dann über knapp 50 Meter zurück zum eigenen Torwart. Eine Geste nur, aber aus ihr sprach die pure Verzweiflung. Ausgerechnet im mutmaßlichen „Spiel des Jahres“ versagte die zuvor auf Erfolg programmierte Elf, ausgerechnet im entscheidenden Duell um Platz zwei erlaubte sie sich ungewohnte Schwächen und ein 1:3 (1:2) bei der SpVgg Forchheim, und wer die Partie erlebt hatte, musste sich fragen, ob das tatsächlich jene Elf war, die eine Woche vorher den FC Coburg mit 7:1 hergespielt hatte.

Trainer Petr Škarabela stand nach Schlusspfiff nicht weit von der Stelle, an der Endres den Rückpass gespielt hatte, und wusste selbst nicht so genau, wie das geschehen konnte. „Ich hatte vorher ein gutes Gefühl“, sagte er, „aber so viele Fehler, wie wir heute machten, sind uns die letzten sechs Spiele zusammen nicht passiert.“

Darin lag für die Abtswinder die Tragik dieses Tages: Sechsmal nacheinander hatten sie gewonnen, das trug ihnen Respekt ein. Doch als es am Samstag darauf ankam, hatten sie sich einen ihrer schwächsten Momente genommen – und trafen auf einen Gegner, der einen seiner besten Tage erwischt hatte. Selbst Škarabela war hinterher so ehrlich, Forchheim als verdienten Sieger dieser zum Endspiel um Platz zwei ausgerufenen Partie zu bezeichnen.



Bei fünf Zählern Vorsprung und drei ausstehenden Spielen dürfte das Rennen gelaufen sein, und jeder, der am Samstag Teil der prächtigen Kulisse von 450 Zuschauern war, wird zugeben müssen, dass es mit Forchheim den Richtigen getroffen hat, der demnächst in der Relegation um den Aufstieg in die Bayernliga Nord spielen darf.

Solange die Mannschaft komplett war – bis zu einer überzogenen Gelb-Roten Karte in der 39. Minute –, lebte sie von spielerischer Extraklasse und ihrem erfrischenden Offensivdrang. Schon nach fünf Minuten traf Steffen Müller zum 1:0, nachdem Abtswinds Torwart Patrick Hefner einen Schuss von Andreas Mönius noch abgewehrt hatte. Der Treffer versetzte die Abtswinder in Schockstarre.

Die nächsten zwanzig Minuten nahmen sie nicht mehr am Spiel teil – weder griffen sie an noch verteidigten sie. Ihr Aufbauspiel lag in Trümmern und litt unter schlampigen Pässen, die Abwehr ließ sich mitunter ausspielen wie eine Jugendelf.

Forchheim fasste Mut – und mit jedem gelungenen Angriff gewann die Mannschaft an Selbstvertrauen. Das einzige, was man ihr bei allem Sturm und Drang nach der frühen Führung vorwerfen konnte, war, dass sie kaum Gebrauch machte von ihrem ganzen Reichtum an Tormöglichkeiten. Göbhardt legte den Ball um wenige Grashalmlängen vorbei, Selmanis Schuss aus nächster Nähe wurde abgeblockt, Mönius scheiterte zuerst am Torwart, dann knallte Selmani den Ball an den Pfosten, das alles zwischen der 8. und 19. Minute. Und immer wieder Adem Selmani. Alle konnten in dieser Phase sehen: Einen wie ihn, der mit seinen 26 Jahren führt und lenkt, hat Abtswind nicht.

Forchheim hätte in der ersten halben Stunde mehr als zweimal treffen können. Und Abtswind? Nach 27 Minuten ein erster Torschuss von Sven Gibfried – und sieben Minuten später der Ausgleich. Er fiel so unvermittelt wie Schnee im August. Einmal hatte Forchheim hinten nicht aufgepasst, Pascal Kamolz schüttelte Patrick Mai ab und jagte den Ball aus 15 Metern ins Tor.



Noch bevor der Treffer seine Wirkung entfalten konnte, hatte die Heimelf schon die Antwort parat. Im Gegenzug, kaum 50 Sekunden später, kam der Ball hoch in den Abtswinder Strafraum geflogen. Der Forchheimer Daniel Mai, von mehreren Gegnern umzingelt, trat wie entfesselt auf und bugsierte den Ball an den linken Torpfosten, von dort rollte er ins Tor zur erneuten Führung. „Unglaublich“, so Škarabela.

Weitere vier Minuten später zeigte der Schiedsrichter die erste von mehreren zweifelhaften Anwandlungen: Jonas Beinhofer hielt dem Forchheimer Dominik Zametzer die Gelb-Rote Karte vor, weil der seinen Abtswinder Kontrahenten am Trikot gezupft haben soll. Nach der Halbzeit dann der nächste schräge Pfiff: Elfmeter, nachdem der Forchheimer Tobias Eisgrub im Laufduell mit Abtswinds Abwehrchef Adrian Graf ins Trudeln gekommen war.

Es war eher ein Foul des Angreifers. So aber bekam Göbhardt die Chance und nutzte sie: 3:1. Abtswind verlagerte in Überzahl die Handlung zwar mehr und mehr in die gegnerische Hälfte, während Forchheim sich seine stürmische Attitüde zumindest bei vereinzelt eingestreuten Kontern bewahrte.

Im Zentrum waren die Abtswinder überlegen, doch der Offensive fehlte es an Wucht. Mrugalla und Hummel auf den Flügeln blieben Randfiguren, Kamolz mühte sich vorne oft vergebens; so reduzierten sich die prickelnden Momente vor dem Forchheimer Tor auf einen Schuss (71.) und einen Kopfball von Kamolz (73.). „An unseren besten Tagen machen wir 80 Prozent weniger Fehler“, sagte Petr Škarabela. Es wäre interessant gewesen, zu sehen, ob die Performance in diesem Fall für ein Team wie Forchheim gereicht hätte.