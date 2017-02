Abtswind verliert den Anschluss

Der Rückstand des TSV Abtswind auf die Tabellenspitze hat sich durch das 0:3 (0:3) am Samstag gegen die zweite Mannschaft des FC Schweinfurt 05 auf neun Punkte vergrößert. Nach drei schnellen Toren war die Entscheidung zeitig gefallen. „Wir werden weiterhin versuchen, die ersten zwei Mannschaften unter Druck zu setzen“, sagte Trainer Petr Skarabela.

Skarabela hatte seine Elf wegen der Ausfälle des verletzten Daniel Hämmerlein und des gesperrten Pascal Kamolz umbauen müssen. Nicolas Wirsching, der zuletzt im Mittelfeld Impulse nach vorne gab, orientierte sich nach hinten und rückte in die defensive Viererkette, Jörg Otto kehrte in die Anfangsformation zurück: als leicht zurückhängende Spitze in der Offensive. Schon in dieser Hinsicht war der FC 05 im Vorteil: Denn Trainer Ulli Baumann hatte seine zuvor in Kitzingen erfolgreiche Elf nicht ändern müssen.

Während sich die anwesenden Zuschauer unter Regenschirmen noch neben und die Abtswinder Kicker auf dem Platz zu stellen suchten, hatte Schweinfurt früh zu seiner Ordnung gefunden. Das aufgeweichte und daher schwer bespielbare Terrain schien die leichtfüßigen Gästen kaum zu beeindrucken. Flüssig lief der Ball bei den Kombinationen durch ihre Reihen, wie nach drei Minuten schön zu beobachten war: Als Abtswind in der eigenen Hälfte die Räume nicht versperrte, legte Markus Thomann Max Hillenbrand auf, der aus halbrechter Position nicht zögerte, sondern den direkten Abschluss wählte. Nach seinem Schuss streckte sich Florian Warschecha im Abtswinder Tor nur noch vergeblich.

Von diesem frühen Rückstand erholten sich die Gastgeber nicht, sondern ließen die Schweinfurter weiter in deren Spielfluss gewähren. Nachdem Thomann einen Sprint durchs Mittelfeld angezogen und Christoph Schmidt bedient hatte, wollte der so in Szene Gesetzte den Ball noch vorbei an Warschecha legen, doch Abtswinds Torwart holte im Herauslaufen den Schweinfurter von den Beinen. Den Elfmeter verwandelte Thomann sicher. Das schnelle Zusammenspiel der Gäste führte nach etwas mehr als einer Viertelstunde zu einem weiteren Tor – wobei der bei Schweinfurt überragende Thomann wiederum als Vorbereiter glänzte.

Auch diesen Angriff vollendete Christoph Schmidt. Siebzehn Minuten waren zu diesem Zeitpunkt erst gespielt, Abtswind lag mit 0:3 hinten. „Das Spiel wurde in der ersten Halbzeit entschieden. Wir haben durch grobe Fehler drei Tore kassiert“, stellte Skarabela später fest und fügte hinzu: „Die Schweinfurter zeigten, weshalb sie zurecht an erster Stelle stehen.“

Die aussichtsreichsten Abtswinder Gelegenheiten blieben in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit ein Kopfball Peter Mrugallas nach Przemyslaw Szuszkiewicz‘ Flanke und ein Freistoß Carl Murphys. Auf der anderen Seite verhinderte eine vermeintliche Abseitsposition einen Alleingang Christopher Lehmanns. Dazu lenkte Warschecha einen gefährlichen Freistoß Lehmanns übers Tor, und nach einem Zuspiel Thomanns in Hillenbrands Lauf war er schneller am Ball.



Gästetrainer Baumann durfte zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft, und er war es auch. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und schnell umgeschaltet, da uns Abtswind die Räume dazu bot, um unsere Konter gut auszuspielen.“

Hätte Warschecha den Heber Steffen Schmidts nicht über die Querlatte geschaufelt, die zweite Hälfte hätte mit einem ähnlich schnellen Tor begonnen wie die erste. Nach einer Stunde verflachte die Partie zusehends, weil sich Schweinfurt auf das Verhindern von Toren beschränkte und tiefer stehend auf Konter lauerte. Abtswind verschob die Handlung zwar etwas mehr ins gegnerische Halbfeld, doch die größte Möglichkeit dazu blieb ein von Thilo Wilke abgegebener Schuss aus nächster Nähe, den Schweinfurts Torwart Christoph Saballus parierte. Zu gewinnen war dieses Spiel ohnehin nicht mehr. Für Abtswind geht es nun darum, Platz zwei im Auge zu behalten.