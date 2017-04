Abtswind steht vor dem „Spiel des Jahres“

Für Abtswinds Trainer Petr Skarabela steht die Bedeutung der bevorstehenden Partie bei Jahn Forchheim außer Frage. „Das ist das Spiel des Jahres für beide. Wir müssen auf Sieg spielen und sind auch in der Lage, dort zu punkten.“ Die Abtswinder (3./55 Punkte) haben sich mit sechs stattlichen Siegen in Serie bis auf zwei Punkte dem auf Rang zwei liegenden Bayernliga-Absteiger genähert.



Skarabela geht davon aus, dass nur ein Sieg die Chancen auf Platz zwei und die Relegation für den TSV erhält. Forchheim werde in den drei anschließenden Partien wohl nichts mehr abgeben. So rechnet Skarabela auch mit einem tendenziell abwartenden Gegner. „Den Forchheimern genügt ein Punkt, sie werden nicht so offen agieren. Wir müssen von Anfang an Gas geben.“

Ideal wäre aus seiner Sicht ein frühes Tor seiner Elf, damit der Gegner anlaufen müsse und sich Räume für Abtswinds flinke Offensivspieler öffnen. Skarabela weiß aber, dass Forchheim eine körperlich starke, robuste Truppe nicht nur in der Abwehr hat. Wie in den letzten Wochen drücken Abtswind weiterhin große Personalsorgen – nichts Neues für Skarabela. Er rühmt seine Mannen – sie hätten „aus der Not eine Tugend“ gemacht. „Die Mannschaft ist eng zusammengerückt. Sie macht das mit enormem Einsatz wett.“

Konkurrenzkampf gebe es derzeit nicht. In Forchheim wird Peter Mrugalla wieder dabei sein, der zuletzt aushelfende Axel Zehnder hingegen nicht. Auf der Abtswinder Ersatzbank sollen neben Julian Beßler und Andreas Herrmann die nach wie vor angeschlagenen Frank Hartlehnert und Jona Riedel Platz nehmen.



Auch die Mittelfranken gehen nicht ohne Sorgen ins Spiel. So hat sich vergangene Woche Kapitän Sebastian Schäferlein verletzt, der nun neben Thomas Roas ausfallen wird. Dagegen dürften die zuletzt pausierenden Patrick Eisgrub und Sandro Gumbrecht wieder dabei sein. Beim 0:2 im Hinspiel fanden die Abtswinder kein Mittel gegen starke und für ihre Offensivkraft gerühmten Forchheimer.

Geht es nach der Arithmetik des Fußballverbands, dann können die Kitzinger Bayern (16./22 Punkte) schon für die Bezirksliga planen. Diesen düsteren Schluss lässt der für die Relegation maßgebliche Punktequerschnitt aus den anderen Landesligen nahe. Sie könnten noch die auf dem ersten sicheren Tabellenplatz 13 liegende TG Höchberg einholen, sieben Punkte beträgt der Rückstand. Der ist bei vier Spielen aber wohl bloß noch in der Theorie zu erreichen. Die Kitzinger kassierten zuletzt ein sattes 1:9 in Fuchsstadt, was maßgeblich einer beim Stand von 0:2 gegebenen Roten Karte geschuldet war.

Gegen den Aufsteiger TuS Röllbach (10./35) sollte es nun um Wiedergutmachung gehen. Röllbach braucht im Abstiegskampf noch Punkte. Text: Ast