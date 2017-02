Abtswind siegt beim Flipperspielen

Mit einem 1:0 (0:0)-Sieg hat der TSV Abtswind die zuletzt dreimal in Serie siegreiche TG Höchberg gestoppt und sich wie angekündigt als erster Verfolger des Führungsduos aus Schweinfurt und Forchheim behauptet. Den entscheidenden Treffer erzielte Steffen Barthel nach gut einer Stunde aus kurzer Distanz. Nachdem sich Thilo Wilke auf der rechten Seite durchgesetzt und scharf in die Mitte geflankt hatte, verzögerte Barthel seinen Schuss, ließ dadurch zwei Verteidiger ins Leere laufen und schob den Ball dann mit der nötigen Übersicht zur Führung Abtswinds ins Tor. Sein elftes Saisontor.

Viele Aktionen, aber wenige zwingende Chancen entstanden auf dem Höchberger Kunstrasen, auf den sich die Gäste sich mit einer veränderten Formation eingestellt hatten. Vor der von Adrian Graf organisierten Dreierkette mit Carl Murphy (rechts) und Przemyslaw Szuszkiewicz links daneben agierten Frank Hartlehnert und Thilo Wilke auf den Außenbahnen in einem Fünfer-Mittelfeld. Bei Abwehraktionen ließen sie sich nach hinten fallen, um die Defensive zu stärken. „Das war Risiko pur“, sagte Skarabela später erleichtert zum gewagten Experiment, über das er seine Abwehrspieler erst am Morgen telefonisch in Kenntnis gesetzt hatte.

Auf dem kleinen Platz war ein strukturierter Spielaufbau kaum möglich: Beide Mannschaften setzten den Gegner mit früh störenden Stürmern unter Druck, so dass der weite Pass nach vorne immer wieder als willkommene Spiel-Eröffnung diente. „Der Ball sprang wie im Flipper-Automaten hin und her, es war einunruhiges Spiel“, stellte Abtswinds Pressesprecher Michael Kämmerer fest.

So mussten beide Teams mit Halbchancen Chancen zufrieden sein. In den ersten Minuten suchten Steffen Barthel und Nicolas Wirsching den Abschluss. Am Ende der ersten Halbzeit forderte Tobias Riedner, von seinen Mitspielern fortlaufend als Anspielstation gesucht, um die Bälle in die Spitze zu verlängern, Abtswinds Torhüter Florian Warschecha heraus. Der klärte Riedners Schuss aus mittlerer Entfernung zu einer Ecke.



Nachdem Abtswind in Führung gegangen war, drängte Höchberg zwar verstärkt auf den Ausgleich, doch ebenso wie bei den daraus folgenden Abtswinder Kontermöglichkeiten ergab sich auf beiden Seiten keine richtige Chance mehr. „Das Ergebnis gibt den Spielverlauf wieder“, sagte Kämmerer, der Höchbergs Enttäuschung verstehen konnte. „Das war ein enges Spiel, in dem nicht viel zum Unentschieden gefehlt hat.“

„Gerade auf diesem kleinen Platz kann mit einem langen Ball alles passieren“, sagte Abtswinds Trainer Petr Skarabela über einen bis zum Schluss offenen, aber aus seiner Sicht auch verdienten Sieg. Sein Kollege Thomas Kaiser stellte die technisch höhere Qualität bei den Gästen fest und wäre nach einer erneut guten Leistung seiner Elf mit einem Unentschieden zufrieden nach Hause gegangen: „Es wäre das leistungsgerechte Ergebnis gewesen.“



Während die formverbesserten Höchberger damit den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz verpasst haben und am Samstag den Spitzenreiter aus Schweinfurt erwarten, hat sich Abtswind auf dem dritten Platz gefestigt und empfängt nun den TSV Unterpleichfeld. Gegen den Aufsteiger habe man noch eine Rechnung vom Hinspiel offen, sagte Skarabela unlängst.



Abtswind: Florian Warschecha; Przemyslaw Szuszkiewicz, Adrian Graf, Carl Murphy, Jürgen Endres, Nicolas Wirsching, Jonas Wirth, Steffen Barthel (84. Jörg Otto), Thilo Wilke, Peter Mrugalla, Frank Hartlehnert (73. Jona Riedel).



Schiedsrichter: Christoph Stühler (Oesdorf). Zuschauer: 220. Tor: 0:1 Steffen Barthel (63.).