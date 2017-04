Abtswind sichert noch einen Punkt

Kreisliga 1 Schweinfurt

DJK Hirschfeld – SG Schleerieth 2:1 Mühlhausen/Schraudenbach – SV Sömmersdorf 1:5 TSV Bergrheinfeld – FV Nieder-/Oberwerrn 2:1 FV Egenhausen – DJK Schweinfurt 1:3 TSV Eßleben – TSV Nordheim/Sommerach 4:0 TSV Abtswind II – DJK Altbessingen 2:2 SV Stammheim – DJK Stadelschwarzach 4:1

1. (3.) TSV Bergrheinfeld 22 12 3 7 41 : 36 39 2. (1.) FV Egenhausen 22 11 5 6 38 : 22 38 3. (5.) SV Sömmersdorf/Obbach 21 12 1 8 54 : 28 37 4. (6.) DJK Hirschfeld 21 11 4 6 37 : 27 37 5. (2.) Mühlhausen/Schraudenbach 22 10 6 6 48 : 36 36 6. (7.) SV Stammheim 21 10 5 6 43 : 31 35 7. (4.) Poppenhausen/Kronungen 21 11 2 8 42 : 49 35 8. (8.) TSV Eßleben 22 9 5 8 42 : 36 32 9. (11.) DJK Schweinfurt 21 8 5 8 32 : 35 29 10. (9.) DJK Altbessingen 21 8 4 9 42 : 38 28 11. (10.) TSV Abtswind II 22 8 4 10 35 : 39 28 12. (12.) FV Nieder-/Oberwerrn 22 6 5 11 39 : 46 23 13. (13.) TSV Nordheim/Sommerach 21 6 4 11 40 : 48 22 14. (14.) DJK Stadelschwarzach 21 5 4 12 33 : 62 19 15. (15.) SG Schleerieth 22 4 3 15 19 : 52 15

SV Stammheim – DJK Stadelschwarzach 4:1 (2:0). Trotz doppelter Überzahl ab der 56. Minute hatte Stadelschwarzach den stark aufspielenden Stammheim kaum etwas entgegenzusetzen. Bereits nach neun Minuten lag der Aufsteiger verdientermaßen 0:2 zurück – und es hätte noch schlimmer kommen können, wenn Stammheim seine zahlreichen hochkarätigen Chancen genutzt hätte. Auch in der zweiten Hälfte dominierte zunächst die Heimelf. Aber nachdem deren Schlussmann mit Rot vom Platz gestellt war, kam Stadelschwarzach zumindest zum vorübergehenden 1:2. Doch die nun entstandene Hektik legte sich schnell, und Stammheim, das nun etwas defensiver agierte, konterte die Gäste gnadenlos aus und entschied trotz eines weiteren Platzverweises die Partie für sich.

Tore: 1:0 Patrick Hartmann (8.), 2:0 Markus Johnke (9.), 2:1 Timo Gollner (62.), 3:1, 4:1 Patrick Hartmann (76., 81.). Rot: Benedikt Krapf (Stammheim, 56., Handspiel außerhalb des Strafraums). Gelb-Rot: Alexander Schug (Stammheim, 79.).

TSV Eßleben – TSV Nordheim/Sommerach 4:0 (1:0). Nordheim/Sommerach verlor auch gegen Eßleben deutlich und verharrt dadurch auf dem Relegationsplatz. Eßleben dominierte die Partie von Beginn an und führte nach einer Viertelstunde mit 1:0. Danach ließen die Gastgeber allerdings etwas nach. So kam Nordheim besser in die Partie, wurde mit ein paar Halbchancen jedoch nicht wirklich zwingend, um die Eßlebener Führung zu gefährden. Nach der Pause kam Eßleben wieder zurück in die Partie und blieb am Drücker. Ein früher Doppelschlag binnen zwei Minuten besiegelte die Niederlage der Nordheimer endgültig. Denn die Gäste kamen in der Folge nicht mehr zwingend vor das gegnerische Tor, um noch einmal einen Treffer zu erzielen.

Tore: 1:0 Nicolas Zimmermann (15.), 2:0, 3:0 Janik Ehrhardt (55., 57.), 4:0 Patrick Stark (83.).

TSV Abtswind II – DJK Altbessingen 2:2 (2:1). Die Abtswinder besaßen zwar zahlreiche Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, und ließen dabei zwei Punkte liegen. Doch am Ende nahmen sie diesen Punkt gerne mit. Die Gäste aus Altbessingen waren früh in Führung gegangen, doch Abtswind brauchte gerade einmal zehn Minuten, um das Spiel komplett zu drehen. Während die Gäste in der Folge kaum in Erscheinung traten, hatte Abtswind einige gute Gelegenheiten, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Allerdings ließ man diese allesamt liegen. Auch in der zweiten Hälfte war Abtswind die bessere Mannschaft, doch ein drittes Tor wollte für das weiter ersatzgeschwächte Team von Velibor Teofilovic nicht fallen. Stattdessen versuchte Altbessingen in der Schlussphase noch einmal sein Heil mit langen Bällen und kam mit viel Glück zu einem Elfmeter, den man prompt zum 2:2 nutzte. Dennoch kann Abtswind auf seine gezeigte Leistung in den kommenden Spielen aufbauen.

Tore: 0:1 Manuel Burkard (12.), 1:1 Mladen Grujic (17.), 2:1 Christoph Hofmann (22.), 2:2 Mario Full (81., Foulelfmeter).

