Abtswind schon mit „vielen guten Sachen“

Im zweiten Test der Sommervorbereitung hat es Fußball-Landesligist TSV Abtswind zu einem 1:1 (0:0) gegen DJK Don Bosco Bamberg gebracht. Gerade in der zweiten Hälfte besaß Abtswind nach eigenen Angaben die besseren Möglichkeiten gegen den Bayernligisten. Vor fünfzig Zuschauern hatte Steffen Barthel den TSV am Samstag in Führung geschossen (67. Minute). Luca Ljevsic erzielte den Ausgleich (71.).



„Auch wenn ein paar Dinge heute noch nicht optimal waren, habe ich viele gute Sachen gesehen“, wurde Trainer Petr Skarabela auf der Internetseite des Klubs zitiert. Dass seine Mannschaft diesmal nicht ganz so glänzen konnte wie im ersten Freundschaftsspiel, lag vor allem am Gegner. Der erzeugte mit bewährten Akteuren aus Regionalliga und Bayernliga ein anderes Niveau als zuletzt der Baiersdorfer SV beim Abtswinder 4:0-Sieg.