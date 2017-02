Abtswind mit spätem Unentschieden

Was anfangen mit diesem 3:3 (0:2) des TSV Abtswind beim FC Lichtenfels? Aufgrund der späten Tore war es sicherlich ein glückliches Ergebnis für den TSV, angesichts der spielerischen Überlegenheit aber gerecht. Vier der sechs Treffer fielen erst in der letzten Viertelstunde. Die erste Hälfte war aus Sicht der Abtswinder ernüchternd verlaufen: Gute Chancen selbst nicht genutzt, aber zweimal nicht aufgepasst und mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause gegangen.

Den Flankenball Lukas Jankowiaks hatte Steffen Hönninger per Kopf zu Lichtenfels' Führung genutzt. Nachdem Peter Mrugalla frei vor dem leeren Tor die beste Gelegenheit Abtswinds verpasst hatte, flog ein Freistoß Manuel Aumüllers Daniel Oppelt am entfernten Pfosten vor die Füße, dessen Schuss prallte vom auf der Linie verteidigenden Adrian Graf zum 2:0 ins Tor. Wem es nun zuzuschreiben war – im Zweifel dem Schützen, da Graf bei seiner Abwehr passiv geblieben war.



„Das stellte den Spielverlauf auf den Kopf“, befand Trainer Peter Skarabela. Als der einige Minuten zuvor verwarnte Graf kurz vor der Pause sein zweites Foul beging, verbannte ihn der Schiedsrichter mit Gelb-Rot des Feldes. Sein Trainer reagierte auf die Unterzahl mit einem Wechsel, er brachte in Daniel Hämmerlein einen weiteren Verteidiger und stellte fest: „Wir haben mit zehn Mann sehr gut dagegengehalten.“

Lichtenfels stellte sich defensiver auf und lauerte auf Konter, so dass Abtswinds Anrennen erst in der Schlussviertelstunde zum Erfolg führte: Jürgen Endres verwandelte eine Ecke Michael Herrmanns zum 1:2. Mit einem Konter traf Jankowiak eine Minute später zum 3:1. Doch Abtswind startete eine Schlussoffensive, während Lichtenfels nach großem Kampf die Kräfte ausgingen. Endres erzielte nach Doppelpass mit Nicolas Wirsching zwei Minuten vor dem regulären Ende das 2:3. Und in der Nachspielzeit lenkte Wirsching einen Schuss Endres' noch ins Netz. „Selbst nach dem dritten Gegentor haben wir große Moral gezeigt“, sagte Skarabela.



Abtswind: Florian Warschecha; Carl Murphy, Adrian Graf, Nicolas Wirsching, Jonas Wirth, Steffen Barthel, Jürgen Endres, Peter Mrugalla (82. Jona Riedel), Frank Hartlehnert (65. Michael Herrmann) Thilo Wilke (46. Daniel Hämmerlein), Przemyslaw Szuszkiewicz.



Schiedsrichter: Christian Tauscher (Burggrumbach). Tore: 1:0 Steffen Hönniger (6.), 2:0 Daniel Oppel (34., Abpraller von Graf), 2:1 Jürgen Endres (79.), 3:1 Lukas Jankowiak (82.), 3:2 Jürgen Endres (88.), 3:3 Nicolas Wirsching (90.+1). Zuschauer: 150. Gelb-Rot: Adrian Graf (Abtswind, 45., wiederholtes Foul).