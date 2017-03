Abstiegskampf, und keiner merkt's

Statt Vorfreude zu entwickeln auf das Duell beim Stadtrivalen VfL Volkach plagt sich Trainer Jürgen Bergner bei der SG Rimbach/Lülsfeld mit einigen Sorgen. Der Volkacher, der einst selbst für den VfL kickte, benötigt mit seiner Mannschaft dringend Punkte, um den Verbleib in der Kreisklasse zu schaffen.

Seit dem vergangenen Sommer ist Bergner für die Kicker der Gemeinschaft aus Lülsfeld und Rimbach im Einsatz. Als Tabellenvierter des Vorjahres hatte der Klub als Ziel für diese Spielzeit „oben mitspielen“ ausgegeben. Das ist längst abgehakt. Als Elfte steht die SG gerade noch über dem Strich, und so soll es auch bleiben. Doch allzu optimistisch klingt Trainer Bergner derzeit nicht. „Die Situation ist sehr schwierig, ich habe einen Kader von 15 oder 16 Mann. Wenn welche verletzt sind oder fehlen, sind es zwölf Leute. Aus der zweiten Mannschaft ist keiner beim Training. Es reiht sich ein Problem an das nächste.“

Als Trainer könne er lediglich warnen und reden. Entscheidend sei die Einstellung seiner Schützlinge zum Spiel. „Aber wenn ich erst renne und kämpfe, wenn ich 0:2 hinten liege, so wie gegen Brünnau, dann reicht es nicht“, sagt Bergner. Von Anfang an lief es eher bescheiden für die SG. Warum? „Viele dachten, nach Platz vier letztes Jahr geht es einfach so weiter. Spielertrainer Simon Weidinger fiel weg, er war Lenker und Gestalter. Auf den haben sich viele verlassen. Jetzt sind sie allein auf dem Platz – und kriegen es nicht gebacken“, beschreibt Bergner die Situation. Immerhin 24 der insgesamt 64 Tore hatte Weidinger vergangene Runde erzielt. Die Lücke vermochte bislang keiner auch nur annähernd zu füllen.

Vorne, so Bergner, laufe es ganz ordentlich, es fehle vielleicht etwas an Selbstbewusstsein. Probleme taten sich aber in der Defensive auf, was auch an der ständig wechselnden Besetzung liege. Um mehr Sicherheit zu bekommen, stellte der Trainer von Viererkette wieder auf Libero um. Ja, manches habe er sich in Rimbach etwas anders vorgestellt, gibt Bergner zu. Er spricht die Beteiligung beim Training an, die nicht so toll sei. Fehlen auch hier mal drei oder vier Leute, könne man kaum etwas machen.

„In einem kleinen Verein ist das eben schwierig aufzufangen“, sagt er mit Blick auf Akteure wie Philipp Scheide, Alexander Christau, Sebastian Heilmann oder Markus Anger, die aktuell fehlten. Gut möglich, dass künftig wieder mehr der älteren Herren eingreifen müssen, um den Kahn im Kielwasser der Kreisklasse zu halten.

Der eine oder andere habe wohl noch gar nicht begriffen, was die Uhr geschlagen hat, vermutet Bergner. Auch hier hofft er auf ein Umdenken. Diesmal muss das SG-Schifflein in Volkach aufpassen, dass es nicht gehörig Schlagseite bekommt. Wer weiß, vielleicht setzt gerade so ein Derby, in dem Rimbach/Lülsfeld eigentlich nichts zu verlieren hat, neue Kräfte frei. Auch wenn Jürgen Bergner meint, dass seine Truppe derzeit nicht vor Selbstbewusstsein strotze. Der 50-Jährige jedenfalls gibt sich kämpferisch. „Da muss die Luft brennen, jeder muss sich reinhauen“, sagt er. Punkte brauche man unbedingt, egal von wem.

Für die kommende Runde haben Bergner und der Verein ihre Zusammenarbeit bereits verlängert. Er, der seit 2000 ohne Unterbrechung als Trainer tätig ist und zuletzt den SV Stammheim trainierte, sieht den Fußball als Ausgleich. „Ich bin gerne auf dem Platz und arbeite mit jungen Leuten.“ So eine Situation wie im Moment gehöre eben auch mal dazu. Eine Serie möchte Jürgen Bergner beibehalten: Als Trainer ist er bislang noch nie abgestiegen.