Dem Gegner der Eltmanner fehlt der Trainer

Während die Oshino Volleys des VC Eltmanner nach ihrem überraschend klaren Erfolg über den SV Fellbach und damit dem Sprung an die Tabellenspitze der 2. Volleyball-Liga Süd entspannt feiern durften, brannte in Delitzsch am vergangenen Samstag regelrecht die Luft. Der GSVE unterlag dem SV Schwaig mit 0:3 unter umstrittenen Umständen. Nun gastieren die Delitzscher am Samstag (19.30 Uhr) in der Eltmanner Georg-Schäfer-Halle.



GSVE-Trainer Pietzonka musste eine ähnliche Nervenschlacht durchstehen wie Hansi Nürnberger in Schwaig. Nach einem Kartenfestival in eigener Halle einschließlich Disqualifikation war er gewillt, alles hinzuschmeißen, da er und der Schiedsrichter vermutlich echte Verständigungsschwierigkeiten hatten. Pietzonka wurde in dieser Woche für zwei Begegnungen gesperrt, wird also sein Team in Eltmann nicht betreuen.



Verantwortung ist breit verteilt

Bei den Oshino Volleys in Eltmann herrscht dagegen eitel Sonnenschein angesichts der Tatsache, dass sie nun wieder an der Spitze der 2. Liga Süd stehen. Und betrachtet man die Stimmung in der Mannschaft, so fällt auf, dass fünf verschiedene Sportler in dieser Saison schon als wertvollste Spieler einer Partie geehrt wurden. Und genau das spricht für den Teamgeist in Eltmann, denn die Verantwortung ist von Spiel zu Spiel auf mehrere Schultern verteilt.



Erneut sind neben der Mannschaft auch die Fans der Eltmanner gefragt, denn ganz emotionslos dürfte es am Samstag aus Delitzscher Sicht nicht abgehen. Dennoch, beim letzten Spiel der abgelaufenen Saison in Delitzsch ging es auch kämpferisch hoch her, doch alles war fair.

Das Team von Milan Maric erhofft sich eine erneut faire Begegnung gegen Delitzsch, das trotz der Probleme der Vorwoche nach wie vor zu den Mannschaften zählt, die am Ende der Saison vorne dabei sein dürften. Die Eltmanner Spieler, die vor Jahren in Coburg noch gemeinsam mit "Hammer"-Paul Lohrisch in einem Team standen, freuen sich auf ein Wiedersehen mit dem Außenangreifer.