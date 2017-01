Eltmann testet im Vergleich der Zweitliga-Spitzenteams die Form

Zusätzlich zu den Punktspielen in der 2. Volleyball-Liga steht am heutigen Mittwoch im Eschenbacher Hangar um 20 Uhr ein Stresstest für die Eltmanner Volleyballer an. Nach dem Sieg gegen Stuttgart und der gleichzeitigen Niederlage der Schwaiger in Mainz nimmt das Thema 1. Liga immer konkretere Formen an. Heute kommt es zu einem Aufeinandertreffen des souveränen Spitzenreiters der 2.Liga Süd mit dem Spitzenreiter der 2. Liga Nord, dem VC Mitteldeutschland aus Leuna.

Milan Maric hat aus Coburger Zeit noch unschöne Erinnerungen an das damalige Spiel, als die Mannschaft noch von Urgestein Ulf Quell trainiert wurde. Ein entscheidender Ball kurz vor Ende des zweiten Satzes wurde damals den Gastgebern zugeschlagen, obwohl er eindeutig im Feld gelandet war. So musste der Erstligaaufsteiger mit einer 0:3-Niederlage die Heimreise nach Franken antreten. Auch in Eltmann können sich ältere Fans noch gut an die Mitteldeutschen zu Erstligazeiten erinnern.

Derzeit führt das Team aus Leuna mit 40 Punkten die Nordtabelle an, in harter Konkurrenz zum Gießener Team von Itamar Stein, der ebenfalls mit Milan Maric in Coburg agiert hatte. Eltmann hat mit einem Spiel weniger 36 Punkte auf dem Konto. Für die Eltmanner steht also eine englische Woche auf dem Programm, denn bereits am Samstag gastiert der Vorjahresmeister Fellbach zum dritten Heimspiel binnen acht Tagen im Hangar.



Planungen für erste Liga laufen

In der Hoffnung, dass trotz der kurzfristigen Spielansetzung viele Fans heute Abend zum Hangar pilgern, sind Trainer Maric und der Vorstand gespannt darauf, ob es zum Sieg reicht, um zur nächsten Sponsorenzusammenkunft Mitte Februar konkrete Aussagen über einen möglichen Aufstieg in die deutsche Eliteliga treffen zu können.

Doch bis dahin stehen noch wichtige Punktspiele an, die Einfluss auf die Meisterschaft haben dürften. Anfang Februar empfangen die Oshinos die wiedererstarkten Dresdner und müssen zur Reserve der Rhein-Main-Volleys. Im März kommen die derzeit von Sieg zu Sieg eilenden Leipziger und dann sind die Auswärtshürden in Freiburg und Delitzsch noch zu nehmen.

Von den Konkurrenten an der Tabellenspitze dürften die Spiele zwischen Delitzsch und Mainz, Mainz und Rüsselsheim, Schwaig und Rüsselsheim sowie der Sachsentripp der Schwaiger nach Dresden auch noch von Einfluss auf die Plätze an der Tabellenspitze sein.

Heute könnte es in Eltmann schon einen Vorgeschmack auf eine künftige Erstliga-Begegnung der nächsten Saison geben. Milan Maric, Rolf Werner und die Eltmanner Fans hoffen, dass ihre Oshinos gegen die Mitteldeutschen den Heimnimbus wahren können und auch am Samstag gegen Fellbach Nägel mit Köpfen machen. romü